Résultat de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu : les résultats du 2e tour

Programme de Tim Bouzon à Décines-Charpieu (PRESERVONS DECINES)

Engagement pour Décines-Charpieu

Le candidat, Tim Bouzon, exprime son désir de s'engager activement pour la commune de Décines-Charpieu. Il souligne sa connaissance des enjeux locaux, tant les forces que les faiblesses de la ville. Son objectif est de représenter fidèlement les intérêts des habitants et d'initier un changement significatif dans la gestion municipale.

Sécurité et Propreté

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Tim Bouzon propose d'augmenter la présence policière et de moderniser le système de vidéo-surveillance. De plus, il souhaite accroître les moyens alloués à la propreté de la commune pour améliorer le cadre de vie des citoyens.

Développement économique

Le candidat envisage de créer une foncière commerciale pour revitaliser le centre-ville de Décines-Charpieu. Il propose également de développer de nouveaux parkings pour faciliter l'accès au commerce local. Ces initiatives visent à redonner du pouvoir d'achat aux habitants en baissant les taux locaux d'imposition.

Mobilisation citoyenne

Tim Bouzon appelle à la mobilisation des citoyens pour ouvrir une nouvelle page pour la commune. Il souhaite organiser des manifestations populaires et festives pour dynamiser le cœur de ville. L'implication des habitants est essentielle pour réaliser ces projets et améliorer la qualité de vie à Décines-Charpieu.