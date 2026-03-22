Résultat de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Décines-Charpieu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Décines-Charpieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Décines-Charpieu
11:50 - Qui est en tête à Décines-Charpieu avant le 2e tour de ces élections ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Décines-Charpieu dimanche dernier, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 49,09 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Laurence Fautra (Les Républicains) qui s'est arrogée la première place en récoltant 44,99 % des votes. Derrière, Tim Bouzon (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 17,03 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Laurence Fautra a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a vu son électorat s'éroder de 7 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Matthieu Vieira (Union de la gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Doriane Roux-Mouradian, avec la nuance Divers gauche, a récolté 13,70 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Décines-Charpieu
Le deuxième tour des élections municipales à Décines-Charpieu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurence Fautra
Liste des Républicains
DECINES C'EST VOUS !!!
|
|
Tim Bouzon
Liste du Rassemblement National
PRESERVONS DECINES
|
|
Matthieu Vieira
Liste d'union à gauche
Décines Autrement - Unie & Citoyenne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence FAUTRA (Ballotage) DECINES C'EST VOUS !!!
|4 277
|44,99%
|Tim BOUZON (Ballotage) PRESERVONS DECINES
|1 619
|17,03%
|Matthieu VIEIRA (Ballotage) Décines Autrement
|1 473
|15,49%
|Doriane ROUX-MOURADIAN (Ballotage) DECINES-CHARPIEU UNIE & CITOYENNE
|1 302
|13,70%
|Nicolas THIERRY Décines-insoumise
|836
|8,79%
|Participation au scrutin
|Décines-Charpieu
|Taux de participation
|50,91%
|Taux d'abstention
|49,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|9 673
Source : ministère de l’Intérieur
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