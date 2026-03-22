Résultat de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Décines-Charpieu

Le deuxième tour des élections municipales à Décines-Charpieu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurence Fautra
Laurence Fautra Liste des Républicains
DECINES C'EST VOUS !!!
  • Laurence Fautra
  • José Amoros
  • Lesly Chamard
  • Jean-Emmanuel Alloin
  • Dany-Claude Zartarian
  • Vladimir Da Silva Dias
  • Sylvie Moulin
  • Denis Djorkaeff
  • Alexandra Foulhoux
  • José Mercader
  • Sandrine Alaimo
  • Samir Guesmia
  • Martine Penard
  • Hocine Manseri
  • Marion Boix
  • Xavier Laprugne
  • Laure Contrastin
  • Denis Vizades
  • Anaïs Dolmadjian
  • Franck Solforosi
  • Jennifer Raballand
  • Guillaume Pierre
  • Julie Dagnet
  • Hervé Dalichamp
  • Anne Siaudeau
  • Armand Grigoryan
  • Emmanuelle Richard
  • Jérémie Géa
  • Manuela Leblanc
  • Josselin Ricard
  • Aurélie Mantione
  • Frédéric Reynaud
  • Gina Deleuze
  • Arthur Nighoghossian
  • Emma Chahinian
  • Patrick Bonet
  • Patricia Zajicek
Tim Bouzon
Tim Bouzon Liste du Rassemblement National
PRESERVONS DECINES
  • Tim Bouzon
  • Isabelle Dervahanian
  • Roman Petrovic
  • Marina Ferreira
  • Tigran Khalatyan
  • Leslie Vollet
  • Alexy Martel
  • Amélie Bonilla
  • Sofiane Ghoubali
  • Alexandrine Mikunda
  • Albin Guion
  • Cindy Fully
  • Aurélien Charvet
  • Martine Martinez
  • Marc Glaneux
  • Elona-Rose Filizoglu
  • Jean-Claude Naréjos
  • Christelle Quinon
  • Maxime Piveteau
  • Pascale Morel
  • Bruno Galy
  • Noëlle Liaudet
  • Roger Quinon
  • Huguette Page
  • Patrick Filizoglu
  • Pauline Gadoud
  • Dylan Petrovic
  • Martine Turquet
  • Brahim Hamadou
  • Maria Duarte
  • Théo Chochois
  • Chantal Roussel
  • Vincent Vial
  • Bojana Petrovic
  • Philippe Terreaux
Matthieu Vieira
Matthieu Vieira Liste d'union à gauche
Décines Autrement - Unie & Citoyenne
  • Matthieu Vieira
  • Doriane Roux-Mouradian
  • Abdelmajid Benyoub
  • Emmanuelle Lonjaret
  • Thierno Touré
  • Martine Ripplinger
  • Hugo Salmon
  • Dominique Credoz
  • Thomas Gonzalez Navarro
  • Christelle Facchielli
  • Bernard Roullet
  • Anna Jambon-Gazazian
  • Salim Nasr
  • Nathalie Poloce
  • François Gropeaux
  • Diane Sevrin
  • Nicolas Subileau
  • Mona Mnasry
  • Augustin Gomez
  • Anne Specq
  • Joseph Ripoll
  • Alexia Luangvija
  • Leo Gelin
  • Catherine Durousset
  • Thierry Argant
  • Jessica Beaurain
  • Jean-François Gonnet
  • Rayssa Mohamed Bilal
  • Boualem Chaboune
  • Nelssa Pereira
  • Rabah Melouk
  • Marie-Annick Boisseau
  • Frédéric Sohe
  • Marie-Joséphine Dusonchet
  • David Hovhannissian
  • Djamila Chikhaoui
  • Jean-Claude Tavares

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence FAUTRA
Laurence FAUTRA (Ballotage) DECINES C'EST VOUS !!! 		4 277 44,99%
Tim BOUZON
Tim BOUZON (Ballotage) PRESERVONS DECINES 		1 619 17,03%
Matthieu VIEIRA
Matthieu VIEIRA (Ballotage) Décines Autrement 		1 473 15,49%
Doriane ROUX-MOURADIAN
Doriane ROUX-MOURADIAN (Ballotage) DECINES-CHARPIEU UNIE & CITOYENNE 		1 302 13,70%
Nicolas THIERRY
Nicolas THIERRY Décines-insoumise 		836 8,79%
Participation au scrutin Décines-Charpieu
Taux de participation 50,91%
Taux d'abstention 49,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 9 673

Source : ministère de l’Intérieur

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