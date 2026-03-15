Résultat municipale 2026 à Décines-Charpieu (69150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Décines-Charpieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Décines-Charpieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence FAUTRA
Laurence FAUTRA DECINES C'EST VOUS !!! 		4 277 44,99%
Tim BOUZON
Tim BOUZON PRESERVONS DECINES 		1 619 17,03%
Matthieu VIEIRA
Matthieu VIEIRA Décines Autrement 		1 473 15,49%
Doriane ROUX-MOURADIAN
Doriane ROUX-MOURADIAN DECINES-CHARPIEU UNIE & CITOYENNE 		1 302 13,70%
Nicolas THIERRY
Nicolas THIERRY Décines-insoumise 		836 8,79%
Participation au scrutin Décines-Charpieu
Taux de participation 50,91%
Taux d'abstention 49,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 9 673

Source : ministère de l’Intérieur

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