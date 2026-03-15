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19:21 - Décines-Charpieu et municipales : démographie, économie et choix électoraux À Décines-Charpieu, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,93%. Un salaire moyen mensuel net de 2 639 euros par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 12088 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,98% et d'une population étrangère de 10,59% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Décines-Charpieu mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,61% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Le RN progresse à Décines-Charpieu Le parti nationaliste était resté en retrait lors de l'élection municipale à Décines-Charpieu il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,35% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,81% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 21,85% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Décines-Charpieu comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,28% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 33,51% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 46,24% lors du vote final.

16:58 - Décines-Charpieu : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La mobilisation atteignait 32,24 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Décines-Charpieu, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, la pandémie du Covid ayant jeté une ombre sur la compétition. De longue date, les élections municipales demeurent pourtant, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les Français se déplacent en masse, s'agissant d'élire leur maire et leur président. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs provoqué un fort engouement, avec 71,99 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 28,01 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 41,18 % au premier tour en 2022 à 65,94 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 52,91 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée en retrait des urnes au regard des moyennes nationales. L'affluence dans les bureaux de vote de Décines-Charpieu sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Décines-Charpieu : retour sur les élections de 2024 Pour le tour unique des européennes de 2024 à Décines-Charpieu, les choix s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (32,28%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Décines-Charpieu accordaient leurs suffrages à Victor Prandt (Union de la gauche) avec 35,33% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Victor Prandt culminant à 53,76% des voix localement. Le panorama politique de Décines-Charpieu a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre clairement de gauche, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Décines-Charpieu ? Globalement, le paysage électoral fait de Décines-Charpieu un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Décines-Charpieu tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 29,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,56%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,19% pour Emmanuel Macron, contre 41,81% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Décines-Charpieu soutenaient en priorité Victor Prandt (Nupes) avec 28,73% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sarah Tanzilli (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,04%.

12:58 - Laurence FAUTRA a-t-elle contenu les impôts à Décines-Charpieu ? En matière d'impôts locaux à Décines-Charpieu, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 093 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 1 091 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,68 % en 2024 (contre près de 24,65 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 246 800 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 6 522 800 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,91 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Décines-Charpieu : une élection pliée dès le premier round Il peut se révéler édifiant d'examiner les scores du dernier scrutin municipal à Décines-Charpieu. Dès le premier tour de scrutin, Laurence Fautra (Les Républicains) a pris la première place en rassemblant 52,84% des suffrages. Sur la seconde marche, Erwan Desvergnes (Union de la gauche) a obtenu 23,83% des votes. Le trio de tête a été complété par Franck Pasquier (Divers centre), avec 795 suffrages (14,47%). Ce triomphe au premier tour de Laurence Fautra a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Décines-Charpieu, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité d'une telle ampleur constituera un défi herculéen pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.