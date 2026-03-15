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19:19 - Decize : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Decize, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 5 025 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 285 entreprises démontrent une économie prospère. Dans l'agglomération, 10,33% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 36,50% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les 150 résidents étrangers, représentant 2,99% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,74%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 103 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Decize contribue à façonner l'avenir français.

17:57 - À Decize, le vote RN s'annonce puissant aux municipales Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Decize il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,14% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 46,38% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 21,41% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le RN validait 28,73% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 40,33% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,97% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,66% lors du vote final, synonyme d'élection de Julien Guibert.

16:58 - Les électeurs de Decize vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre de l'élection municipale à Decize, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 50,47 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 1 889 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 2 594 habitants qui ont voté au premier tour, soit 71,80 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 45,65 % au premier tour en 2022 à 64,86 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 51,37 % (51,49 % au national). Si on suit la trajectoire globale, la municipalité s'affiche donc résolument comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Comment Decize a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Decize avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (40,33%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,84% des suffrages. Les élections législatives à Decize près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Julien Guibert (Rassemblement National) en tête du peloton avec 41,97% au premier tour, devant Christian Paul (Union de la gauche) avec 26,76%. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Guibert culminant à 51,66% des votes localement. Le contexte politique de Decize a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Decize s'était résolument orientée à le centre-droit Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Decize soutenaient en priorité Patrice Perrot (Ensemble !) avec 40,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 45,01%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Decize votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (30,42%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 30,14%. Lors de la finale de l'élection à Decize, les électeurs accordaient 53,62% pour Emmanuel Macron, contre 46,38% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - À Decize, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote Avec la montée des prélèvements locaux à Decize, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,61 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 97 900 euros environ la même année, contre quelque 1,03768 million d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Decize est passé à près de 41,19 % en 2024 (contre 17,29 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Decize a représenté 976 € en 2024 contre 656 euros en début de mandat.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de l'élection à Decize À Decize, lors des municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Justine Guyot (Divers gauche) a pris les commandes en récoltant 1 264 suffrages (69,07%). À ses trousses, Christine Jamet (Divers) a rassemblé 566 votes (30,92%). Ce succès d'emblée de Justine Guyot a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Decize, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le camp minoritaire devra soulever des montagnes ce dimanche afin de contester cette hégémonie, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.