Résultat municipale 2026 à Decize (58300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Decize a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Decize, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Decize [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Justine GUYOT
Justine GUYOT (23 élus) Decize toutes générations 		1 479 71,31%
  • Justine GUYOT
  • Jean GARÇON
  • Monique MENAND
  • Julien MAILLARD
  • Severine COLIN
  • Alain MOREAU
  • Annick JAILLOT
  • Jean-Marie MONNETTE
  • Magali GALLIOT
  • Louis DRUVENT
  • Nadia MARTIN
  • Hervé NICARD
  • Aurélie JAILLOT
  • Romain JEANDOT NOWAK
  • Eloïse LAMBERT
  • Christophe EUZET
  • Annie CHAMARD
  • Fabrice LEFEVRE
  • Sabrina VEILLAT
  • Didier GIROD
  • Chantal HALADYN
  • Laurent BENOIT
  • Sylvia JOUMIER
Raoul DANET
Raoul DANET (4 élus) DECIZE, AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN 		595 28,69%
  • Raoul DANET
  • Mathilde GENDRE
  • Arthur CAILLOT
  • Violette CROCHET
Participation au scrutin Decize
Taux de participation 63,22%
Taux d'abstention 36,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Nombre de votants 2 186

Source : ministère de l’Intérieur

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