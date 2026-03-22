Résultat de l'élection municipale 2026 à Delle : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Delle

Le deuxième tour des élections municipales à Delle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frédéric Rousse
Frédéric Rousse Liste des Républicains
Fiers d'être Dellois !
  • Frédéric Rousse
  • Agnes Verones
  • Bastien Heche
  • Marielle Bandelier
  • Frédéric Normand
  • Frédérique Mercy
  • Anthony Duchet-Annez
  • Mélanie Claudel
  • Philippe Chelma
  • Annie Jacoutot
  • Jonathan Cordier
  • Lou-Anne Blardone
  • Benoit Lescure
  • Cilia Yahiaoui
  • Sylvain Specklin
  • Marie-Josée Aubry
  • Yohan Bruder
  • Lauriane Hermann
  • Zachary Djebassi
  • Claudine Bebber
  • Laurent Gaoudillat
  • Mélanie Gerber
  • Alexandre Tavier
  • Julie Lamarre
  • Jérémy Bron
  • Gwladys Schnegg
  • Samuel Van Assche
  • Liliane Monnin
  • Didier Bettig
  • Lydie Vetere
  • Patrick Gaulard
Doriane Nicol
Doriane Nicol Liste du Rassemblement National
Rassemblement dellois
  • Doriane Nicol
  • Mickaël Delannoy
  • Aurélie Masson
  • Yann Boillon
  • Lénaïc Davoust
  • Hervé Simonin
  • Ophélie Boyer
  • Théo Pierre
  • Axelina Basset
  • Alan Picard
  • Ségolène Drouhot
  • Pierre Ramassot
  • Margaux Gonet
  • Bastien Lukaszewski
  • Michèle Marcucci
  • Kévin Perek
  • Sylvia Bodin
  • Geoffrey Drouhot
  • Laetitia Aiguier
  • Olivier Jacoutot
  • Nelly Longhi
  • Raphaël Aiguier
  • Félicita Rondot
  • Stéphane Jehlen
  • Magatte Thiaw
  • Gilbert Betzler
  • Carole Receveur
  • Mickaël Mora
  • Delphine Basset
Sandrine Janiaud Larcher
Sandrine Janiaud Larcher Liste divers gauche
S'unir pour Delle, agir pour demain
  • Sandrine Janiaud Larcher
  • Lionel Roy
  • Fatima Mebani Khelifi
  • Lounès Abdoun-Sontot
  • Isabelle Cointot
  • Robert Natale
  • Martine Blind
  • Kevin Jacquemin
  • Laurence Espinosa
  • Philippe Garnier
  • Valérine Peterlini
  • Boualem Larbi
  • Elise Marotel
  • André Ouassin
  • Audrey Chanvin
  • Jean-Baptiste Lechine
  • Sandra Vauchy
  • Gustave Some
  • Marie Girardclos
  • Nicolas Bechir
  • Myriam Saadaoui
  • Mourad Louail
  • Martine Queiros
  • Thierry Thill
  • Emmanuelle Palma-Gerard
  • Didier Lutenschlaguer
  • Imann El Moussafer
  • Ali Maazouz
  • Cécile Roda
  • Daniel Bour
  • Stéphanie Binetruy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Delle

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine JANIAUD LARCHER
Sandrine JANIAUD LARCHER (Ballotage) S'unir pour Delle, agir pour demain 		839 43,34%
Frédéric ROUSSE
Frédéric ROUSSE (Ballotage) Fiers d'être Dellois ! 		680 35,12%
Doriane NICOL
Doriane NICOL (Ballotage) Rassemblement dellois 		417 21,54%
Participation au scrutin Delle
Taux de participation 54,08%
Taux d'abstention 45,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 1 969

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Territoire de Belfort ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Territoire de Belfort. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Delle

En savoir plus sur Delle