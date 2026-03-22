Résultat de l'élection municipale 2026 à Delle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Delle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Delle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Delle.
L'actu des élections municipales 2026 à Delle
11:47 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Delle pour l'élection
Il y a une semaine à Delle, le scrutin s'est soldé par une participation de 54,08 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Sandrine Janiaud Larcher (Divers gauche) qui s'est placée en première position en s'adjugeant 43,34 % des voix. Ensuite, Frédéric Rousse (Les Républicains) a obtenu la seconde place avec 35,12 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 21,54 %, Doriane Nicol, étiquetée Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Delle
Le deuxième tour des élections municipales à Delle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frédéric Rousse
Liste des Républicains
Fiers d'être Dellois !
|
|
Doriane Nicol
Liste du Rassemblement National
Rassemblement dellois
|
|
Sandrine Janiaud Larcher
Liste divers gauche
S'unir pour Delle, agir pour demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Delle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandrine JANIAUD LARCHER (Ballotage) S'unir pour Delle, agir pour demain
|839
|43,34%
|Frédéric ROUSSE (Ballotage) Fiers d'être Dellois !
|680
|35,12%
|Doriane NICOL (Ballotage) Rassemblement dellois
|417
|21,54%
|Participation au scrutin
|Delle
|Taux de participation
|54,08%
|Taux d'abstention
|45,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|1 969
Source : ministère de l’Intérieur
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