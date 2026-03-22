Résultat de l'élection municipale 2026 à Delle : les résultats du 2e tour

Programme de Frédéric Rousse à Delle (Fiers d'être Dellois !)

Élection municipale

Les élections municipales se dérouleront le 22 mars 2026. La liste « Fiers d'être Dellois ! » a obtenu 35,1 % des suffrages au premier tour, se qualifiant ainsi pour le second tour. Ce scrutin représente une opportunité pour les habitants de Delle de choisir un nouveau cap pour leur ville.

Alternance à Delle

Le candidat Frédéric Rousse appelle à un changement face à l'immobilisme actuel. Il souligne que la ville a besoin d'énergie et d'ambition pour retrouver son dynamisme. L'alternance est présentée comme une nécessité pour redonner à Delle son potentiel.

Solutions concrètes

Le programme de la liste « Fiers d'être Dellois ! » propose des solutions pour attirer des médecins et défendre le pouvoir d'achat des habitants. Il met également l'accent sur l'amélioration du cadre de vie et le renforcement de la sécurité. Ces propositions visent à offrir un avenir meilleur à la ville.

Mobilisation des électeurs

Le candidat exhorte les électeurs à ne pas disperser leurs voix et à se rassembler autour de sa liste. Il insiste sur l'importance de voter utile pour réaliser le changement souhaité. L'objectif est de servir les habitants et de redonner à Delle la place qu'elle mérite.