Résultat municipale 2026 à Delme (57590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Delme a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Delme, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Delme [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel COLSON
Emmanuel COLSON (12 élus) Ensemble pour l'avenir de Delme 		325 56,92%
  • Emmanuel COLSON
  • France BERETTA
  • Phillippe EULRY
  • Séverine FRANCOIS
  • Stéphane BOURGUIGNON
  • Christelle LEDIG
  • Xavier GROSCLAUDE
  • Laurène CORBELIN
  • Raphael RUFFRA
  • Anne HANDLER
  • Yohann MUNIER
  • Cécile COLLIGNON
Loïc KLOPP
Loïc KLOPP (3 élus) DELME 2026, un passé riche, un futur audacieux ! 		246 43,08%
  • Loïc KLOPP
  • Elisabeth CHABEAUX
  • Damien BIANCONI
Participation au scrutin Delme
Taux de participation 72,68%
Taux d'abstention 27,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 588

Source : ministère de l’Intérieur

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