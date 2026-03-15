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19:19 - Comment la composition démographique de Delme façonne les résultats électoraux ? La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Delme déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Dans le bourg, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,83% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (84,58%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 570 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,71%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,96%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Delme mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,22% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Delme Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Delme il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 32,67% des suffrages lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la ville avec 49,38% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,69% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 33,10% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,82% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,19% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin avec 46,58% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Delme ? Les archives de 2020 révèlent que 523 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Delme, correspondant à un taux de participation de 73,56 % (un score très supérieur aux 44,7 % du pays) alors que la pandémie du Covid semait le doute sur la compétition. L'élection suprême en 2022 avait cependant fortement mobilisé, avec 81,03 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 18,97 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 56,21 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,17 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,79 % des inscrits. Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Delme comme une localité civiquement engagée au regard des moyennes nationales. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Delme sera en tout cas primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Delme a-t-elle voté ? Le contexte politique de Delme a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,82%). Les élections des députés à Delme qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Océane Simon (Rassemblement National) en pole position avec 45,19% au premier tour, devant Fabien Di Filippo (Les Républicains) avec 28,68%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Fabien Di Filippo (Les Républicains) jusqu'à la première place avec 53,42%.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Delme il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Delme voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 32,67% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 29,85%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,62% pour Emmanuel Macron, contre 49,38% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Delme portaient leur choix sur Fabien Di Filippo (LR) avec 36,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,90%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Delme comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres de Delme À Delme, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 545 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 646 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 35,04 % en 2024 (contre près de 20,09 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 11 320 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 214 600 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 25,42 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Delme À Delme, les résultats des municipales précédentes se sont avérés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Loïc Klopp a fait la course en tête avec 54,36% des soutiens. En deuxième position, Jean-Louis Risse a engrangé 45,63% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Delme, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.