Résultat de l'élection municipale 2026 à Dembeni : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dembeni

Tête de listeListe
Abdourahamane Batrolo
Abdourahamane Batrolo Liste divers gauche
AGIR POUR LA COMMUNE DE DEMBENI
  • Abdourahamane Batrolo
  • Anridhoine Kassim
  • Al-Hadi Ousseni
  • Douainda Attoumani
  • Ahmed Abdou Mohamed
  • Toianti Ahamadi
  • Anli Soilihi
  • Houdaïd Kamary-Maoulida
  • Saindou Issoufi
  • Mariame Ali Mze
  • Naouir Anridhoine Abdou
  • Saenty Ibrahim
  • Assani Ali Baco
  • Warda Seva
  • Irache Nahi
  • Rachka Dhinouraine
  • Daroueche Abdou
  • Saouda Ousseni
  • Fayzal Ibrahim
  • Sibahati Mari
  • Wahimine Soula
  • Raïdati Said Ben
  • Toumbou Maurice
  • Boueni Djadi Djaauffar
  • Mouzamibou Hamada
  • Ayida Vitta
  • Fazul Ibrahime
  • Tafridja Boinaheri
  • Hakimou Moussa Combo
  • Faïzouna Saïd Abdallah
  • Moutun Abdallah
  • Kiboutia Madi Ali
  • Mouhamadi Saïd
  • Halissoi Attoumane
  • Harouna Mavouna
Soihibou Hamada
Soihibou Hamada Liste divers droite
UNION DE DEMBENI
  • Soihibou Hamada
  • Toyfati Said
  • Soibahadine Hamidou
  • Anzilati Ismaon
  • Issoufi Attoumani Moirabou
  • Marie-Jeanne Assani
  • Rahim Assani
  • Kala Mbae
  • Youssouffou Chaihani
  • Souraya Assani
  • Nadhir Daoud
  • Toilianti Mahamoudou
  • Darouèche Said
  • Feida Mkouboi
  • Chouanyibou Abdallah
  • Souhouria Mohamed
  • Enrchidine M'Lamali
  • Chakila Faradji
  • Saïd Ali Baco
  • Asna Abasse
  • Madi Inoussa
  • Fostine Assani Hamidou
  • Boinariziki Abdallah Assani
  • Zalhata Bouchourane
  • Saïndou Marcel Bao
  • Nadira Said
  • Soilihi Soufou
  • Anziza Bacar
  • Ambdoulloih-Ben Abdallah
  • Nassuhati Madi
  • Nadjibou Hamouza
  • Sarayita Saïd
  • Saïdina Ali
Said Soufou
Said Soufou Liste divers gauche
FAISONS GRANDIR DEMBENI
  • Said Soufou
  • Koulthoum Ousseni Chibaco
  • Dominique Marot
  • Moinamaoulida Said
  • Mourdi Moussa
  • Mariame Djoumoi
  • Ibrahim Soula
  • Binti Boinamze
  • Ali Saïd
  • Soinanti Mognedaho
  • Yssouf Houmadi
  • Faïka Abdou
  • Madi Ali Zidini
  • Eline Zidini
  • Madjide Ousseni
  • Nasmati Oussene
  • Khader Attoumani
  • Ramoulati Mahamoud
  • Saïdali M'Dama
  • Halima Attoumani
  • Ismaon Boura
  • Anrabia Abdou Madi
  • Rakibou Mouta
  • Moinécha Madi Mahamoud
  • Ben-Mahamoud Mahamoud
  • Hafoussoiti Abdou
  • Hilaly Hamada M'Sa
  • Djamila Ahmadi
  • Bernard Mourtalloi
  • Cassabou Abou
  • Djamili Said Abdallah
  • Charfia Houmadi
  • Soulaïmana Assani
  • Mouminati Houmadi
  • Abtadi Assane Boudra
Ibrahim Kamal
Ibrahim Kamal Liste Divers
DEMBENI DEBOUT
  • Ibrahim Kamal
  • Anrafa Hailani
  • Ibrahim Inzouddine
  • Djarthouni Damdji
  • Issimaeinla Nahi
  • Mayda Baco Woina
  • Fardi Ali
  • Faouzia Abdou Soilihi
  • Nafouondine Bacar
  • Nissaouda Mognedaho
  • Nabil Combo
  • Halima Mahazou
  • Ibrahim Bacar
  • Zaina Djadjou
  • Rachad Mohamed Dhoiffir
  • Himidati Condro
  • Anfane Amadi
  • Nadjima Amed
  • Yssouf Ousseni
  • Anrifati Inssa
  • Ahamadi Lera
  • Nazilati Abdou
  • Mirhane Moussa
  • Naicha Attoumane
  • Ben-Andjibou Saindou Said
  • Zarianti Lassi
  • Said Bacar
  • Aksami Mouta
  • El-Haribou Boussouri
  • Salima Said
  • Moussa Saidmdahoma
  • Nafida Soulaimana
  • Farahani Houmadi
Moudjibou Saidi
Moudjibou Saidi Liste divers droite
MOUVEMENT JEUNES UNIS
  • Moudjibou Saidi
  • Fazanti Ali
  • Maoudjoudi Bacar
  • Himidati Houmadi
  • Assirari Issoufi
  • Inaya Salimini
  • Tadjidine Abdou
  • Machéhi Hassani
  • Salim Boinaïdi
  • Sitirati Mroudjae
  • Mahamoudou Moussa
  • Hidaya Mlindre
  • Sélémane Sola
  • Nemati Said Mcolo
  • Mohamadi Djaffou
  • Hadidja Massoundi
  • Mohamed Ben Yahaya Bacar
  • Roukia Madi
  • Mouhamadi Djoumoi
  • Sandati Abdallah
  • Ibrahim Mahazou
  • Toiyfia Oumari
  • Ayouba Assani
  • Rassina Salim-Houmadi
  • Kassay Hedja
  • Saandati Saïdi
  • Johann Aurélien Doger
  • Soifinia Youssouf-Batrolo
  • Moussy Junior Madi
  • Echat Ahamadi
  • Soulaïmana Bacar
  • Haoulati Ali
  • Sifa Saïd
  • Chakila Damdji

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Moudjibou Saidi
Moudjibou Saidi (24 élus) Mouvement jeunes unis-les republicains 		1 370 42,29%
  • Moudjibou Saidi
  • Baraka Houmadi
  • Ahmed Houmadi
  • Machéhi Hassani
  • Mohamadi Djaffou
  • Inaya Salimini
  • Rachadi Saindou
  • Saandia Mouhoussouni
  • Dominique Marot
  • Charifa Souffou
  • Rachad Dhoiffir
  • Sitirati Mroudjae
  • Al-Hadi Ousseni
  • Hadidja Massoundi
  • Salim Boinaïdi
  • Hidaya Mlindre
  • Said Soufou
  • Roukia Madi
  • Miradji Madi
  • Houliati Ousseni
  • Madi Ahamadi
  • Fatima Saindou Miquel
  • Abdourahamane Batrolo
  • Halima Moussa
Soihibou Hamada
Soihibou Hamada (6 élus) L'union de dembeni 		1 300 40,13%
  • Soihibou Hamada
  • Sarah Mouhoussoune
  • Combo Ahamadi
  • Toyfati Said
  • Saïd Ali Baco
  • Hassana Moussa
Boinaïde Midiar Djadjou
Boinaïde Midiar Djadjou (3 élus) La renaissance 2020 		569 17,56%
  • Boinaïde Midiar Djadjou
  • Ramoulati Ahamadi
  • Ibrahim Kamal
Participation au scrutin Dembeni
Taux de participation 79,51%
Taux d'abstention 20,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 287

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Moudjibou Saidi
Moudjibou Saidi Mouvement jeunes unis-les republicains 		996 33,17%
Soihibou Hamada
Soihibou Hamada L'union de dembeni 		964 32,11%
Boinaïde Midiar Djadjou
Boinaïde Midiar Djadjou La renaissance 2020 		536 17,85%
Souyifoudine M'lamali
Souyifoudine M'lamali La voix du peuple 		279 9,29%
Soibahadine Hamidou
Soibahadine Hamidou Nouvel elan de dembeni 		227 7,56%
Participation au scrutin Dembeni
Taux de participation 75,59%
Taux d'abstention 24,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 082

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