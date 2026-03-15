Résultat de l'élection municipale 2026 à Dembeni : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dembeni [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dembeni sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dembeni.
L'actu des élections municipales 2026 à Dembeni
13:10 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Dembeni
À Dembeni, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Moudjibou Saidi (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 33,17% des soutiens. Juste derrière, Soihibou Hamada (Divers gauche) a recueilli 32,11% des bulletins valides. Le léger gap entre les deux premiers donnait suite à un second tour incertain. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Moudjibou Saidi l'a finalement emporté avec 42,29% des votes, face à Soihibou Hamada rassemblant 40,13% des votants et Boinaïde Midiar Djadjou avec 569 suffrages (17,56%). La confrontation a répondu à toutes les attentes avec un scrutin qui est resté particulièrement serré par la suite. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié du report de votes des partisans des listes de droite sorties au premier tour, ajoutant 374 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les municipales à Dembeni, c'est aujourd'hui
Les 9 bureaux de vote de la commune de Dembeni fermeront à 18 heures. À l’occasion des municipales de 2026, les 4 706 électeurs de Dembeni devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dembeni
|Tête de listeListe
|
Abdourahamane Batrolo
Liste divers gauche
AGIR POUR LA COMMUNE DE DEMBENI
|
|
Soihibou Hamada
Liste divers droite
UNION DE DEMBENI
|
|
Said Soufou
Liste divers gauche
FAISONS GRANDIR DEMBENI
|
|
Ibrahim Kamal
Liste Divers
DEMBENI DEBOUT
|
|
Moudjibou Saidi
Liste divers droite
MOUVEMENT JEUNES UNIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Moudjibou Saidi (24 élus) Mouvement jeunes unis-les republicains
|1 370
|42,29%
|
|Soihibou Hamada (6 élus) L'union de dembeni
|1 300
|40,13%
|
|Boinaïde Midiar Djadjou (3 élus) La renaissance 2020
|569
|17,56%
|
|Participation au scrutin
|Dembeni
|Taux de participation
|79,51%
|Taux d'abstention
|20,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 287
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Moudjibou Saidi Mouvement jeunes unis-les republicains
|996
|33,17%
|Soihibou Hamada L'union de dembeni
|964
|32,11%
|Boinaïde Midiar Djadjou La renaissance 2020
|536
|17,85%
|Souyifoudine M'lamali La voix du peuple
|279
|9,29%
|Soibahadine Hamidou Nouvel elan de dembeni
|227
|7,56%
|Participation au scrutin
|Dembeni
|Taux de participation
|75,59%
|Taux d'abstention
|24,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 082
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