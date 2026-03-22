Résultat de l'élection municipale 2026 à Dembeni : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dembeni

Le deuxième tour des élections municipales à Dembeni a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Soihibou Hamada
Soihibou Hamada Liste divers droite
UNION DE DEMBENI
  • Soihibou Hamada
  • Toyfati Said
  • Abdourahamane Batrolo
  • Anzilati Ismaon
  • Issoufi Attoumani Moirabou
  • Marie-Jeanne Assani
  • Rahim Assani
  • Kala Mbae
  • Soibahadine Hamidou
  • Souraya Assani
  • Nadhir Daoud
  • Toilianti Mahamoudou
  • Darouèche Said
  • Feida Mkouboi
  • Chouanyibou Abdallah
  • Souhouria Mohamed
  • Enrchidine M'Lamali
  • Chakila Faradji
  • Al-Hadi Ousseni
  • Asna Abasse
  • Saïd Ali Baco
  • Anridhoine Kassim
  • Youssouffou Chaihani
  • Fostine Assani Hamidou
  • Madi Inoussa
  • Nadira Said
  • Soilihi Soufou
  • Anziza Bacar
  • Ambdoulloih-Ben Abdallah
  • Nassuhati Madi
  • Nadjibou Hamouza
  • Zalhata Bouchourane
  • Saïdina Ali
Ibrahim Kamal
Ibrahim Kamal Liste Divers
DEMBENI DEBOUT
  • Ibrahim Kamal
  • Anrafa Hailani
  • Ibrahim Inzouddine
  • Djarthouni Damdji
  • Issimaeinla Nahi
  • Mayda Baco Woina
  • Fardi Ali
  • Faouzia Abdou Soilihi
  • Nafouondine Bacar
  • Nissaouda Mognedaho
  • Nabil Combo
  • Halima Mahazou
  • Ibrahim Bacar
  • Zaina Djadjou
  • Rachad Mohamed Dhoiffir
  • Himidati Condro
  • Anfane Amadi
  • Nadjima Amed
  • Yssouf Ousseni
  • Anrifati Inssa
  • Ahamadi Lera
  • Nazilati Abdou
  • Mirhane Moussa
  • Naicha Attoumane
  • Ben-Andjibou Saindou Said
  • Zarianti Lassi
  • Said Bacar
  • Aksami Mouta
  • El-Haribou Boussouri
  • Salima Said
  • Moussa Saidmdahoma
  • Nafida Soulaimana
  • Farahani Houmadi
Moudjibou Saidi
Moudjibou Saidi Liste divers droite
MOUVEMENT JEUNES UNIS
  • Moudjibou Saidi
  • Fazanti Ali
  • Maoudjoudi Bacar
  • Himidati Houmadi
  • Assirari Issoufi
  • Inaya Salimini
  • Tadjidine Abdou
  • Machéhi Hassani
  • Salim Boinaïdi
  • Sitirati Mroudjae
  • Mahamoudou Moussa
  • Hidaya Mlindre
  • Sélémane Sola
  • Nemati Said Mcolo
  • Mohamadi Djaffou
  • Hadidja Massoundi
  • Mohamed Ben Yahaya Bacar
  • Roukia Madi
  • Mouhamadi Djoumoi
  • Sandati Abdallah
  • Ibrahim Mahazou
  • Toiyfia Oumari
  • Ayouba Assani
  • Rassina Salim-Houmadi
  • Kassay Hedja
  • Saandati Saïdi
  • Johann Aurélien Doger
  • Soifinia Youssouf-Batrolo
  • Moussy Junior Madi
  • Echat Ahamadi
  • Soulaïmana Bacar
  • Haoulati Ali
  • Sifa Saïd
  • Chakila Damdji

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dembeni

Tête de listeListe Voix % des voix
Moudjibou SAIDI
Moudjibou SAIDI (Ballotage) MOUVEMENT JEUNES UNIS 		1 355 32,29%
Soihibou HAMADA
Soihibou HAMADA (Ballotage) UNION DE DEMBENI 		1 276 30,41%
Ibrahim KAMAL
Ibrahim KAMAL (Ballotage) DEMBENI DEBOUT 		1 130 26,93%
Abdourahamane BATROLO
Abdourahamane BATROLO AGIR POUR LA COMMUNE DE DEMBENI 		283 6,74%
Said SOUFOU
Said SOUFOU FAISONS GRANDIR DEMBENI 		152 3,62%
Participation au scrutin Dembeni
Taux de participation 73,87%
Taux d'abstention 26,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 4 267

Source : ministère de l’Intérieur

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