Résultat de l'élection municipale 2026 à Dembeni : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dembeni [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dembeni sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dembeni.
L'actu des élections municipales 2026 à Dembeni
11:51 - Quels étaient les résultats de l'élection à Dembeni il y a une semaine ?
Moudjibou Saidi (Divers droite) a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Dembeni la semaine dernière, avec 32,29 % des bulletins valides. À sa suite, Soihibou Hamada (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 30,41 %. Le duel s'est avéré serré. La meilleure place, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Moudjibou Saidi. Pour compléter ce tableau, avec 26,93 %, Ibrahim Kamal pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Abdourahamane Batrolo, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 6,74 % des voix, trop peu pour aller au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Dembeni, le rendez-vous électoral a vu 73,87 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dembeni
Le deuxième tour des élections municipales à Dembeni a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Soihibou Hamada
Liste divers droite
UNION DE DEMBENI
|
|
Ibrahim Kamal
Liste Divers
DEMBENI DEBOUT
|
|
Moudjibou Saidi
Liste divers droite
MOUVEMENT JEUNES UNIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dembeni
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Moudjibou SAIDI (Ballotage) MOUVEMENT JEUNES UNIS
|1 355
|32,29%
|Soihibou HAMADA (Ballotage) UNION DE DEMBENI
|1 276
|30,41%
|Ibrahim KAMAL (Ballotage) DEMBENI DEBOUT
|1 130
|26,93%
|Abdourahamane BATROLO AGIR POUR LA COMMUNE DE DEMBENI
|283
|6,74%
|Said SOUFOU FAISONS GRANDIR DEMBENI
|152
|3,62%
|Participation au scrutin
|Dembeni
|Taux de participation
|73,87%
|Taux d'abstention
|26,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Nombre de votants
|4 267
Source : ministère de l’Intérieur
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