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19:21 - Les défis socio-économiques de Dembeni et leurs implications électorales Quel portrait faire de Dembeni, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 15 848 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 72 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. La population d'une commune influence les résultats des élections municipales par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de la France, poussant certains vers des partis extrémistes en quête de solutions nationales.

17:57 - Vers une percée du RN à Dembeni aux municipales ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales à Dembeni il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 34,54% des voix lors du premier round, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,76% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 1,57% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Dembeni comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 50,12% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 29,91% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 52,93% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Anchya Bamana.

16:58 - Une abstention de 24,41 % à Dembeni aux dernières municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 75,59 % à Dembeni lors des municipales de 2020, un chiffre exceptionnellement haut alors que la pandémie du coronavirus perturbait la compétition. Avec les présidentielles, les élections municipales restent en effet le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 36,65 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 18,35 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 37,36 % au premier tour, contre 48,62 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Dembeni comme une contrée moins participative que la moyenne en comparaison de la moyenne. Le nombre de bulletins dans les urnes de Dembeni constituera en conséquence un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Il y a deux ans, Dembeni s'était tournée vers la majorité Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Dembeni avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (50,12%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 13,54% des voix. Les élections législatives à Dembeni provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Anchya Bamana (Rassemblement National) en tête du peloton avec 29,91% au premier tour, devant Madi-Boinamani Madi Mari (Divers centre) avec 28,72%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Anchya Bamana culminant à 52,93% des votes dans la localité. Le panorama politique de Dembeni a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Dembeni : ce qu'il faut analyser En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Dembeni plaçait Marine Le Pen en pole position avec 34,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,79%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,24%, contre 49,76% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Dembeni plébiscitaient Mansour Kamardine (LR) avec 32,32% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,52% des suffrages. Cette physionomie politique de Dembeni révèle une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les premières municipales à Dembeni depuis la réforme fiscale Concernant la pression fiscale de Dembeni, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a atteint environ 216 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 142 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a été maintenu à environ 12,71 % en 2024, comme en 2020. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 161 700 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 216 100 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 17,42 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Dembeni À Dembeni, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Moudjibou Saidi (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 33,17% des soutiens. Juste derrière, Soihibou Hamada (Divers gauche) a recueilli 32,11% des bulletins valides. Le léger gap entre les deux premiers donnait suite à un second tour incertain. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Moudjibou Saidi l'a finalement emporté avec 42,29% des votes, face à Soihibou Hamada rassemblant 40,13% des votants et Boinaïde Midiar Djadjou avec 569 suffrages (17,56%). La confrontation a répondu à toutes les attentes avec un scrutin qui est resté particulièrement serré par la suite. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié du report de votes des partisans des listes de droite sorties au premier tour, ajoutant 374 voix supplémentaires entre les deux tours.