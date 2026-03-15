Résultat municipale 2026 à Dembeni (97660) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dembeni a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dembeni, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dembeni [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Moudjibou SAIDI
Moudjibou SAIDI MOUVEMENT JEUNES UNIS 		1 355 32,29%
Soihibou HAMADA
Soihibou HAMADA UNION DE DEMBENI 		1 276 30,41%
Ibrahim KAMAL
Ibrahim KAMAL DEMBENI DEBOUT 		1 130 26,93%
Abdourahamane BATROLO
Abdourahamane BATROLO AGIR POUR LA COMMUNE DE DEMBENI 		283 6,74%
Said SOUFOU
Said SOUFOU FAISONS GRANDIR DEMBENI 		152 3,62%
Participation au scrutin Dembeni
Taux de participation 73,87%
Taux d'abstention 26,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 4 267

Source : ministère de l’Intérieur

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