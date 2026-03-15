Résultat de l'élection municipale 2026 à Denain : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Denain

Tête de listeListe
Jacky Boucot
Jacky Boucot Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Jacky Boucot
  • Cécile Bourlet
  • Samy Tehami
  • Inaya Ajdi
  • Kevin Said
  • Sandrine Rémy
  • Steven Mohen
  • Audrey Terrier
  • François-Xavier Chlpac
  • Michèle Canonne
  • Gilbert Monchicourt
  • Kelly Zugetta
  • Hassen Lamouri
  • Chantal Rémy
  • Cédric Gossart
  • Renée Gajda
  • Richard Pesin
  • Anaïs Busschaert
  • Cheick Konate
  • Christelle Desgrugillers
  • David Tison
  • Cinthia Maillet
  • Jérôme Gajda
  • Laura Boutelier
  • Philippe Blond
  • Sandra Lempereur
  • Laurent Apchain
  • Isabelle Roland
  • Richard Cichocki
  • Valérie Weaver
  • Hervé Perdrix
  • Céline Placart
  • Mathéo Pesin
  • Nicole Nowak
  • Thierry Dell'Onte
Youssouf Feddal
Youssouf Feddal Liste d'extrême-gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DENAIN
  • Youssouf Feddal
  • Camellia Messaoui
  • Ali Amouri
  • Linda Dumazy
  • Ernaud Jouandeau
  • Ophelie Leroy
  • Soufiane Iquioussen
  • Fatna Oussedrate
  • Mehdi Hebbar
  • Amelie Drelon
  • Smahin Ait-Daoud
  • Sylvie Poret
  • Lahoussine Laawad
  • Sokeyna Mtitech
  • Yohan Domergue
  • Melissa Audonnet
  • Pierre Lebegue
  • Nathanaelle Buirette
  • Aymen Torche
  • Adeline Bury
  • Raphael Gagliano
  • Veronique Barbier
  • Jordan Said
  • Bernadette Poret
  • Mohammed Belarbi
  • Jennifer Trioux
  • Fabien Rappe
  • Hassenza Chaoui
  • Hocine Boudia
  • Chahinez Bessam
  • Ali Bougjjad
  • Floriane Rappe
  • Abdelkabir Boulmane
  • Maria Mtitech
  • Kilian Caudron
Joshua Hochart
Joshua Hochart Liste du Rassemblement National
NOUS SOMMES DENAIN !
  • Joshua Hochart
  • Anne-Sophie Watteau
  • Frédéric Brailly
  • Séverine Bouillez
  • Denis Bricout
  • Anne-Lise Poteau
  • Bradley Vernier
  • Anne-Marie Blimer
  • Mario Arre
  • Nathalie Vandeville
  • Jean-Marie Dumortier
  • Françoise Couteau
  • Yannick Davoine
  • Catherine Diliberto
  • Maxence Donnez
  • Laura Dupont
  • Diègo Merluzzi
  • Isabelle Guiliani
  • Alain Harmand
  • Marie Brevière
  • Pascal Gilquin
  • Claudine Buisine
  • Christian Picquet
  • Nathalie Simpere
  • Florian Statnik
  • Marie-Sophie Leclercq
  • Frédéric Fauvergue
  • Véronique Hobraiche
  • Joseph Sauvage
  • Marie-Claire Devaux
  • Patrick Guillez
  • Sandrine Bera
  • Franck Thorez
  • Monique Hanot
  • Pascal Frammolini
  • Marie-Pierre Mairesse
  • David Telle
Anne-Lise Dufour-Tonini
Anne-Lise Dufour-Tonini Liste du Parti socialiste
FIERS D'ÊTRE DENAISIENS
  • Anne-Lise Dufour-Tonini
  • Akim Derghal
  • Ludivine Zeggar
  • Guy Chatelain
  • Céline Malle
  • Frédéric Cotton
  • Yamina Mohamed
  • Amine Aârabat Amalou
  • Stéphanie Bortolotti-Carpentier
  • David Audin
  • Christiane Birembaut
  • Emmanuel Cherrier
  • Valérie Carta
  • Francis Lefebvre
  • Nadine Dupont
  • Lakdar Zaoui
  • Catherine Mirasola
  • Wassim Schutz
  • Rania Metrau
  • Gérard Daumerie
  • Émilie Genelle-Gilbert
  • Sébastien Duchemin
  • Rosa-Marie Ryspert
  • Thomas Sanchez
  • Elisabeth Thurotte
  • Jean-François Espalieu
  • Rachel Bouchez
  • Christian Delobe
  • Fabienne Thomas
  • Sébastien Théry
  • Claire Boursier
  • Éric Delattre
  • Hélène Monier
  • Marc Brasselet
  • Rebecca Owczarczak
  • Daniel Tourlos
  • Clémentine Koza

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Lise Dufour-Tonini
Anne-Lise Dufour-Tonini (28 élus) Fiers d'être denaisiens! 		3 214 57,10%
  • Anne-Lise Dufour-Tonini
  • David Audin
  • Stéphanie Carpentier Bortolotti
  • Akim Derghal
  • Yamina Mohamed
  • Thomas Sanchez
  • Catherine Mirasola
  • Bernard Birembaut
  • Solange Lemoine
  • Patrick Deruelle
  • Elisabeth Thurotte
  • Yannick Andrzejczak
  • Valérie Carta
  • Youssouf Feddal
  • Annie Denis
  • Emmanuel Cherrier
  • Nadine Dupont
  • Sébastien Duchemin
  • Rosa-Marie Ryspert
  • Jean-Pierre Crasnault
  • Rachel Bouchez
  • Ludovic Tonneau
  • Edjila Atten
  • Roger Cyburski
  • Fabienne Thomas
  • Bernard Bellegueule
  • Adélaïde Notarianni Ratajski
  • Ali Amouri
Sébastien Chenu
Sébastien Chenu (5 élus) Sebastien chenu nous sommes denain 		1 727 30,68%
  • Sébastien Chenu
  • Michèle Dandois
  • Joshua Hochart
  • Christine Troia
  • Frédéric Brailly
Ahmed Hebbar
Ahmed Hebbar Denain pour tous tous pour demain 		244 4,33%
Yvon Riancho
Yvon Riancho Tous citoyens, unis pour denain ! 		221 3,92%
Jacky Boucot
Jacky Boucot Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		124 2,20%
Djemaï Drici
Djemaï Drici Rassemblement denaisien 		98 1,74%
Participation au scrutin Denain
Taux de participation 49,76%
Taux d'abstention 50,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 745

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Lise Dufour-Tonini
Anne-Lise Dufour-Tonini (28 élus) Denain a de l'avenir 		3 243 59,01%
  • Anne-Lise Dufour-Tonini
  • Christian Montagne
  • Odile De Wever
  • Patrick Deruelle
  • Yamina Mohamed
  • Daniel Cotton
  • Véronique Lehut
  • Akim Derghal
  • Rosa-Marie Ryspert
  • Emmanuel Cherrier
  • Evelyne Pertoldi
  • Bernard Birembaut
  • Solange Lemoine
  • Jean-Pierre Crasnault
  • Annie Denis
  • Sébastien Duchemin
  • Isabelle D'herbecourt
  • Gérard Daumerie
  • Nadine Dupont
  • Anass Rifki
  • Marie-Andrée Ardhuin
  • Salvatore Molara
  • Lysiane Devred
  • Jean-Marc Cotton
  • Elisabeth Thurotte
  • Mathieu Villars
  • Catherine Mirasola
  • Ali Beloucif
Sabine Hebbar
Sabine Hebbar (5 élus) Ensemble denaisiens ! 		1 515 27,57%
  • Sabine Hebbar
  • David Audin
  • Juliana De Meyer
  • Yannick Andrzejczak
  • Michèle Dandois
Jacky Boucot
Jacky Boucot (1 élu) Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs 		419 7,62%
  • Jacky Boucot
Djemaï Drici
Djemaï Drici (1 élu) Une force pour le changement 		318 5,78%
  • Djemaï Drici
Participation au scrutin Denain
Taux de participation 54,10%
Taux d'abstention 45,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,63%
Nombre de votants 5 885

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