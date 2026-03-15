Résultat de l'élection municipale 2026 à Denain : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Denain [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Denain sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Denain.
L'actu des élections municipales 2026 à Denain
13:09 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Denain
Quel bilan doit-on tirer de l'issue des municipales précédentes à Denain ? Au soir du premier tour à l'époque, Anne-Lise Dufour-Tonini (Union de la gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 3 214 suffrages (57,10%). En deuxième position, Sébastien Chenu (Rassemblement National) a engrangé 1 727 suffrages en sa faveur (30,68%). Enfin, on retrouvait Ahmed Hebbar (Divers gauche), s'adjugeant 4,33% des bulletins. Cette victoire sans appel de la candidate Union de la gauche a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Denain, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Denain
Ce dimanche 15 mars, les votants de Denain sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En 2020, le second tour avait été repoussé en raison du premier confinement. Ci-dessous, il est possible de consulter la liste des prétendants à Denain. A noter que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Denain sont les suivants : de 8 h à 18 h. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Denain dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Denain
|Tête de listeListe
|
Jacky Boucot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Youssouf Feddal
Liste d'extrême-gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DENAIN
|
|
Joshua Hochart
Liste du Rassemblement National
NOUS SOMMES DENAIN !
|
|
Anne-Lise Dufour-Tonini
Liste du Parti socialiste
FIERS D'ÊTRE DENAISIENS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Lise Dufour-Tonini (28 élus) Fiers d'être denaisiens!
|3 214
|57,10%
|
|Sébastien Chenu (5 élus) Sebastien chenu nous sommes denain
|1 727
|30,68%
|
|Ahmed Hebbar Denain pour tous tous pour demain
|244
|4,33%
|Yvon Riancho Tous citoyens, unis pour denain !
|221
|3,92%
|Jacky Boucot Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|124
|2,20%
|Djemaï Drici Rassemblement denaisien
|98
|1,74%
|Participation au scrutin
|Denain
|Taux de participation
|49,76%
|Taux d'abstention
|50,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 745
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Lise Dufour-Tonini (28 élus) Denain a de l'avenir
|3 243
|59,01%
|
|Sabine Hebbar (5 élus) Ensemble denaisiens !
|1 515
|27,57%
|
|Jacky Boucot (1 élu) Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs
|419
|7,62%
|
|Djemaï Drici (1 élu) Une force pour le changement
|318
|5,78%
|
|Participation au scrutin
|Denain
|Taux de participation
|54,10%
|Taux d'abstention
|45,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,63%
|Nombre de votants
|5 885
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