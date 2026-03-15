Résultat municipale 2026 à Déols (36130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Déols a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Déols, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Déols [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine GENESTE
Delphine GENESTE (22 élus) DÉOLS Á COEUR CONTINUONS ENSEMBLE 		1 685 52,52%
  • Delphine GENESTE
  • Damien BAILLY
  • Angélique CROUZY
  • Marc FLEURET
  • Marie SALLÉ
  • Luc DELLA-VALLE
  • Valérie BOURASSEAU
  • Frédéric PAILLOUX
  • Corinne BORDET
  • Simon VASLIN- THILLET
  • Aurore RAGAIN
  • José FIGUEIREDO GONÇALVES
  • Nicole ROJAS
  • Komlavi DADZIE AMEDOME
  • Marina BRISSE-BONNET
  • Eddy GINGAND
  • Nathalie PAWELZYK
  • Michel BLONDEAU
  • Justine AUFRÈRE
  • Loïc COUËT
  • Séverine AUFRERE
  • Michel LION
Bruno MASCLE
Bruno MASCLE (7 élus) A l'écoute pour Déols 		1 523 47,48%
  • Bruno MASCLE
  • Nathalie MOREAU
  • Hervé ROYER
  • Hassina TACHOUAFT
  • Vincent GRIET
  • Marie-José CHAUVEAU
  • Régis GATTIN
Participation au scrutin Déols
Taux de participation 58,06%
Taux d'abstention 41,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 3 384

Source : ministère de l’Intérieur

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