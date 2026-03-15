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19:18 - Déols : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact auront les habitants de Déols sur le résultat des municipales ? Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,64%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (65,52%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 343 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3863 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,69%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Déols mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,49% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quels scores du RN à Déols avant les municipales ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Déols il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 27,86% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,80% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 23,98% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Déols comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,96% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 42,06% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 45,72% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Déols avant 2026 Il y a six ans à Déols, le premier tour de l'élection municipale avait vu 37,84 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 62,16 %) alors que le pays était effrayé par la pandémie du coronavirus. Avec la présidentielle, les élections municipales restent pourtant le scrutin où les électeurs votent le plus souvent. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 74,13 %. La mobilisation aux législatives, mesurée pour sa part à 47,91 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 66,53 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 51,29 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville s'affiche donc plutôt comme une contrée moins participative que la moyenne. L'envie d'aller voter des électeurs de Déols sera quoi qu'il en soit un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Déols ? Le paysage politique de Déols a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. Le choc des Européennes 2024 à Déols avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,96%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 14,05% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Déols avaient ensuite propulsé aux avants-postes Mylène Wunsch (Rassemblement National) avec 42,06% au premier tour, devant François Jolivet (Horizons) avec 34,68%. Au second tour, c'est en revanche François Jolivet (Horizons) qui a raflé la mise avec 54,28% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Déols : les résultats qu'il faut analyser Globalement, le paysage électoral fait de Déols un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Déols plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,86% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 26,95%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,20% pour Emmanuel Macron, contre 46,80% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Déols plébiscitaient François Jolivet (Ensemble !) avec 25,14% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,96%.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité à Déols Côté fiscalité de Déols, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté 1 075 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 916 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 45,83 % en 2024 (contre 29,62 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 74 200 € en 2024, contre 1,34078 million d'euros (1 340 780 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,33 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - La liste "Vivre Déols" grande gagnante de la dernière municipale à Déols Dans la cité de Déols, les rapports de force politiques locaux sont encore à ce jour marqués par l'issue des dernières élections. Au soir du premier tour, Marc Fleuret (Divers centre) a dominé les débats avec 74,72% des bulletins. En deuxième position, Danielle Faure (Divers gauche) a obtenu 25,27% des suffrages. Cette victoire au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Déols, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Devant ce succès éclatant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.