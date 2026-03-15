Résultat municipale 2026 à Derval (44590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Derval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Derval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Derval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique DAVID
Dominique DAVID (23 élus) TOUJOURS UNIS POUR L'AVENIR DE DERVAL 		1 001 69,56%
  • Dominique DAVID
  • Jacqueline LEBLAY
  • Michel HORHANT
  • Anaïck GOUJON
  • Philippe HAMON
  • Justine USUREAU FIKRI
  • Lionel MUSTIERE
  • Lolita LELIEVRE
  • Thierry CHOUQUET
  • Dominique PELLUCHON
  • Loïc DERVAL
  • Nathalie PERRAUD
  • Pierre-Yves FRASLIN
  • Christèle MACÉ
  • Philippe MALARY
  • Nelly HERVÉ
  • Bruno TEMPLÉ
  • Ophélie LORAND
  • Bruno ETIENNE
  • Anaïs BRARD
  • Bernard MOREL
  • Céline BOUVET
  • Christophe LEFEUVRE
Laurence LE BIHAN
Laurence LE BIHAN OSONS DERVAL 		438 30,44%
Participation au scrutin Derval
Taux de participation 58,41%
Taux d'abstention 41,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 1 504

Source : ministère de l’Intérieur

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