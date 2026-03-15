En direct

19:18 - Comprendre l'électorat de Derval : un regard sur la démographie locale La démographie et le contexte socio-économique de Derval déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,16%. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (83,09%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1635 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,23%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,10%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Derval mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,12% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Rassemblement national à Derval : les chiffres récents Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Derval en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,59% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 37,30% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 14,19% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Derval comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 27,69% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 30,99% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,76% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Derval au crible En ce jour d'élections municipales à Derval, la participation sera très observée. Les archives de 2020 montrent que 725 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 31,37 %, une mobilisation modeste, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 762 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 73,79 % de participation. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 45,26 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation augmenter très nettement à 66,11 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 47,30 % des citoyens locaux. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche in fine comme une zone en déficit de participation.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Derval En juin 2024, les élections législatives à Derval avaient placé en tête Jean-Claude Raux (Union de la gauche) avec 35,70% au premier tour, devant Julio Pichon (Rassemblement National) avec 30,99%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Claude Raux culminant à 41,38% des suffrages exprimés sur place. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Derval s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (27,69%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,13%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,41%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Derval : rappel des résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Derval laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Derval tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 22,59%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en livrant 62,70% pour Emmanuel Macron, contre 37,30% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Derval soutenaient en priorité Jean-Claude Raux (Nupes) avec 31,88% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jordan Esnault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,12%.

12:58 - Focus sur l'évolution de la pression fiscale à Derval À Derval, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,55 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de près de 43 700 euros la même année, en net recul par rapport aux quelque 484 900 euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Derval s'est établi à 33,55 % en 2024 (contre 18,55 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Derval a atteint environ 762 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 664 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Derval Examiner les scores du dernier scrutin municipal à Derval peut se révéler intéressant. Sans aucune opposition, 'Unis pour l'avenir de derval' menée par Dominique David a sans surprise obtenu 600 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Derval, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'intérêt cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.