Résultat de l'élection municipale 2026 à Deshaies : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Deshaies

Tête de listeListe
Sidjie Esdras
Sidjie Esdras Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
  • Sidjie Esdras
  • Andy Belair
  • Martine Leveillé
  • Rudy Sommeil
  • Leïla Derenne
  • Stanley Hatchi
  • Lynecée Charente
  • Jordy Capresse
  • Rhania Crail-Dacourt
  • Bertaut Mathiasin
  • Ludwinna Nemorin
  • Francis Cayol
  • Isabelle Elin
  • Junior Bourgeois
  • Joëlle Capresse
  • Bruno Denis Charini
  • Nathalie Gamiette
  • Olivier Niçoise
  • Mylène Rotin
  • Manuel Lafages
  • Sylvia Pradel
  • José Esdras
  • Sabrina Pradel
  • Hugues Bellaire
  • Chantal Thomias
  • Daniel Wilfrid
  • Marie Annie Divialle
Alphonse Guillaume
Alphonse Guillaume Liste divers gauche
DESHAIES CONTINUONS D'AGIR
  • Alphonse Guillaume
  • Marie-France Mobetie
  • Gilbert Hilaire
  • Ludivine Dacourt
  • Jean Bivouac
  • Nicole Sommeil
  • Robert Niçoise
  • Leslie Belair
  • Olivier Pazze
  • Maritza Bernier
  • Freddy Mongorin
  • Villard Goubin
  • Rosan Belair
  • Cynthia Nemorin
  • Adolphe Etienne
  • Marie-Hélène Legrand
  • Marie-Edouard Igabille
  • Ghislaine Opet
  • Gérard Ugolin
  • Gladys Mouila
  • Fredy Charini
  • Meshua Sorimoutou
  • Klébert Jean-Louis
  • Liliane Gamiette
  • Jean-Marie Leduc
  • Jeanny Mathiasin épouse Marc
  • Max Mathiasin
  • Christina Philetas
  • Joël Pradel
Fred Goubin
Fred Goubin Liste divers centre
NOUVEL ELAN POUR DESHAIES
  • Fred Goubin
  • Lydie Sabas
  • Engebert Valluet
  • Rosenale Fabroni Rosan
  • Fritz Alidor
  • Marie-Pierre Gamiette
  • Jacques Hurgon
  • Renéline Barnabot
  • Dubernet Michel
  • Betty Coudrieu
  • Rodrigue Baptistin
  • Sabrina Cabald
  • Ruddy Baptistin
  • Miguel Bayard
  • Mathieu Bernier
  • Samantha Pradel
  • Eric Nisius
  • Janine Thomas
  • Jean-Marie Saint-Marc
  • Séverine Doucet
  • Rieux Nisus
  • Nicolette Bellaire
  • Loic Dande
  • Marie-Ange Gofin
  • José Biabiany
  • Nadège Cyrille
  • Alain Manioc
David Questel
David Questel Liste Divers
ANSANM POUR DESHAIES
  • David Questel
  • Jade Gallet
  • Ulysse Cometto
  • Lydie Nikita Julienne
  • Francky Beaujour
  • Alice Michel
  • Serge Bellevue
  • Patricia Racine
  • Pierre Enoff
  • Julie Garcia
  • Jessy Gamiette
  • Jacqueline Denise Fernande Esquerre-Maruquat
  • Ivann Nikolic
  • Geneviève Claire Marie Pinard
  • Romain Questel
  • Carole Valerie Enoff
  • Jean-Marie Beaujour
  • Valerie Langlais
  • Yankel Langlais
  • Eve-Marie Prost
  • Moise Lemoyne
  • Audrey Fauchier
  • Willy Cambrone
  • Veronique Garcia
  • Alain Labuthie
  • Aude Guiot
  • Boris Bichara

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanny Marc Née Mathiasin
Jeanny Marc Née Mathiasin (22 élus) Deshaies rassemblee : la force d'une ville 		1 395 58,24%
  • Jeanny Marc Née Mathiasin
  • Alphonse Guillaume
  • Maritza Bernier
  • Robert Niçoise
  • Liliane Gamiette
  • Lionel Appolinaire
  • Augustina Barre Épouse Manco
  • Gilbert Hilaire
  • Nicole Sommeil
  • Philippe Morvan
  • Villard Goubin Épouse Judith
  • Gérard Ugolin
  • Ghislaine Opet
  • Patrice Carene
  • Christina Philetas
  • Klébert Jean-Louis
  • Gladys Mouila
  • Jean-Marie Leduc
  • Marie-France Mobetie
  • Anselme Valluet
  • Katia Sorimoutou
  • Julien Gamiette
Fred Goubin
Fred Goubin (5 élus) Union pour le renouveau de deshaies 		1 000 41,75%
  • Fred Goubin
  • Renéline, Colette Barnabot Phibel
  • Alain Manioc
  • Rosenale Fabroni Rosan
  • Jacques Hurgon
Participation au scrutin Deshaies
Taux de participation 64,67%
Taux d'abstention 35,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 510

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanny Marc Née Mathiasin
Jeanny Marc Née Mathiasin Deshaies rassemblee : la force d'une ville 		1 128 49,58%
Fred Goubin
Fred Goubin Union pour le renouveau de deshaies 		656 28,83%
Engebert Valluet
Engebert Valluet Deshaies avenir 		491 21,58%
Participation au scrutin Deshaies
Taux de participation 61,01%
Taux d'abstention 38,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 364

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanny Marc Nee Mathiasin
Jeanny Marc Nee Mathiasin (21 élus) Deshaies, la force d'une vi(ll)e 		1 371 50,44%
  • Jeanny Marc Nee Mathiasin
  • Alphonse Guillaume
  • Maritza Bernier
  • Alain Manioc
  • Ghislaine Opet
  • Fred Goubin
  • Augustina Barre Nee Manço
  • Robert Niçoise
  • Gladys Mouilla
  • Lionel Appolinaire
  • Christiana Philetas
  • Julien Gamiette
  • Myonnette Gamiette
  • Philippe Morvan
  • Marie-Yvonne Saint-Marc Née Valluet
  • Eric Nisus
  • Villard Judith Née Goubin
  • Fritz Alidor
  • Nicole Sommeil
  • Sydney Sabas
  • Odette Valluet Née Sorimoutou
Max Mathiasin
Max Mathiasin (5 élus) Tous ensemble pour deshaies 		1 085 39,91%
  • Max Mathiasin
  • Liliane Gamiette
  • Lunière Bernier
  • Marie-France Mobetie
  • Théogat Balzinc
Félix Flemin
Félix Flemin (1 élu) En avant deshaies 		262 9,63%
  • Félix Flemin
Participation au scrutin Deshaies
Taux de participation 74,66%
Taux d'abstention 25,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,62%
Nombre de votants 2 820

Villes voisines de Deshaies

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