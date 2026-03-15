Résultat de l'élection municipale 2026 à Deshaies : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Deshaies [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Deshaies sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Deshaies.
L'actu des élections municipales 2026 à Deshaies
13:45 - Impôts locaux à Deshaies : un dossier sensible à l'approche des municipales 2026 ?
Pour ce qui est de la fiscalité à Deshaies, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 942 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 696 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 56,45 % en 2024 (contre 31,18 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 155 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux 588 620 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 16,88 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Les résultats de la liste "Deshaies Rassemblee : La Force D'une Ville" à la municipale de 2020 à Deshaies
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Deshaies se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Jeanny Marc Née Mathiasin (Divers gauche) a creusé l'écart en obtenant 49,58% des suffrages. À sa poursuite, Fred Goubin (Divers gauche) a rassemblé 28,83% des suffrages. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Jeanny Marc Née Mathiasin l'a finalement emporté avec 58,24% des voix, face à Fred Goubin s'adjugeant 41,75% des électeurs. La prime au premier s'est amplifiée, menant à un succès écrasant et irréfutable. Fred Goubin a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 344 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Jeanny Marc Née Mathiasin a probablement pu profiter du report de voix des électeurs de Engebert Valluet. Pour ce scrutin de 2026 à Deshaies, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. L'équipe adverse se doit impérativement de capter les suffrages qui ont fait défaut ce dimanche soir, dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales à Deshaies : horaires des bureaux de vote
Les 6 bureaux de vote de la commune de Deshaies sont ouverts jusqu'à 18 h pour recevoir les votants. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux 3 916 votants de Deshaies de réagir sur les défis qui concernent leur ville. À Deshaies comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, Jeanny Marc Née Mathiasin (Divers gauche) a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Deshaies. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Deshaies
|Tête de listeListe
|
Sidjie Esdras
Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
|
|
Alphonse Guillaume
Liste divers gauche
DESHAIES CONTINUONS D'AGIR
|
|
Fred Goubin
Liste divers centre
NOUVEL ELAN POUR DESHAIES
|
|
David Questel
Liste Divers
ANSANM POUR DESHAIES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanny Marc Née Mathiasin (22 élus) Deshaies rassemblee : la force d'une ville
|1 395
|58,24%
|
|Fred Goubin (5 élus) Union pour le renouveau de deshaies
|1 000
|41,75%
|
|Participation au scrutin
|Deshaies
|Taux de participation
|64,67%
|Taux d'abstention
|35,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 510
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanny Marc Née Mathiasin Deshaies rassemblee : la force d'une ville
|1 128
|49,58%
|Fred Goubin Union pour le renouveau de deshaies
|656
|28,83%
|Engebert Valluet Deshaies avenir
|491
|21,58%
|Participation au scrutin
|Deshaies
|Taux de participation
|61,01%
|Taux d'abstention
|38,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 364
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanny Marc Nee Mathiasin (21 élus) Deshaies, la force d'une vi(ll)e
|1 371
|50,44%
|
|Max Mathiasin (5 élus) Tous ensemble pour deshaies
|1 085
|39,91%
|
|Félix Flemin (1 élu) En avant deshaies
|262
|9,63%
|
|Participation au scrutin
|Deshaies
|Taux de participation
|74,66%
|Taux d'abstention
|25,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,62%
|Nombre de votants
|2 820
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