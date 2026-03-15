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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Deshaies En pleine campagne électorale municipale, Deshaies est perçue comme une ville dynamique et active. Dotée de 3 303 logements pour 3 792 habitants, la densité de la ville est de 122 hab par km². Avec 396 entreprises, Deshaies offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (39,42%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 17,40% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 707 € par an, la ville affiche un taux de chômage de 21,83%, révélant une situation économique précaire. En somme, à Deshaies, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Deshaies aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Deshaies il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 13,12% des suffrages lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 60,51% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 8,35% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 22,82% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 22,61% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 13,05% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 14,07% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre à Deshaies aux municipales ? Au soir de ces municipales de 2026, le niveau de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Deshaies. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 38,99 % des inscrits, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 55,75 % des personnes inscrites. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 85,16 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 59,24 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 70,19 % des inscrits. Regarder ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Deshaies comme une ville souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Deshaies lors de la dernière année électorale ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Deshaies accordaient leurs suffrages à Max Mathiasin (Divers gauche) avec 62,98% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Max Mathiasin culminant à 85,93% des suffrages exprimés dans la localité. À l'occasion du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les électeurs de Deshaies avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 22,61% des inscrits. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Deshaies s'affirmait alors toujours comme un secteur difficile à classer, affermissant encore un peu plus son orientation.

14:57 - Deshaies : rappel des résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Deshaies tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 56,71% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 16,44%. Lors de la finale de l'élection à Deshaies, les électeurs accordaient 60,51% pour Marine Le Pen, contre 39,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Deshaies portaient leur choix sur Max Mathiasin (DVG) avec 67,77% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 77,18% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Deshaies comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Impôts locaux à Deshaies : un dossier sensible à l'approche des municipales 2026 ? Pour ce qui est de la fiscalité à Deshaies, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 942 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 696 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 56,45 % en 2024 (contre 31,18 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 155 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux 588 620 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 16,88 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "Deshaies Rassemblee : La Force D'une Ville" à la municipale de 2020 à Deshaies Les résultats des élections municipales il y a six ans à Deshaies se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Jeanny Marc Née Mathiasin (Divers gauche) a creusé l'écart en obtenant 49,58% des suffrages. À sa poursuite, Fred Goubin (Divers gauche) a rassemblé 28,83% des suffrages. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Jeanny Marc Née Mathiasin l'a finalement emporté avec 58,24% des voix, face à Fred Goubin s'adjugeant 41,75% des électeurs. La prime au premier s'est amplifiée, menant à un succès écrasant et irréfutable. Fred Goubin a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 344 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Jeanny Marc Née Mathiasin a probablement pu profiter du report de voix des électeurs de Engebert Valluet. Pour ce scrutin de 2026 à Deshaies, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. L'équipe adverse se doit impérativement de capter les suffrages qui ont fait défaut ce dimanche soir, dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.