Résultat municipale 2026 à Deshaies (97126) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Deshaies. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Deshaies, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Deshaies [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Alphonse GUILLAUME
Alphonse GUILLAUME DESHAIES CONTINUONS D'AGIR 		1 073 58,51%
Fred GOUBIN
Fred GOUBIN NOUVEL ELAN POUR DESHAIES 		560 30,53%
Sidjie ESDRAS
Sidjie ESDRAS COMBAT OUVRIER 		129 7,03%
David QUESTEL
David QUESTEL ANSANM POUR DESHAIES 		72 3,93%
Participation au scrutin Deshaies Partiels *
Taux de participation 62,88%
Taux d'abstention 37,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 1 889

* Résultats partiels sur 83% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Guadeloupe ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Guadeloupe. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Deshaies

En savoir plus sur Deshaies