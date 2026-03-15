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19:19 - Analyse socio-économique de Desvres : perspectives électorales Comment la population de Desvres peut-elle peser sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 512 habitants par km² et un taux de chômage de 18,82%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 023 € par an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (23,33%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,20%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Desvres mettent en avant une diversité de qualifications, avec 36,66% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - À Desvres, le RN s'annonce en force aux municipales Le RN restait loin du match lors du scrutin municipal à Desvres en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 38,76% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,52% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 33,89% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite arrachait 51,68% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,28% pour les européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,88% pour le parti d'extrême droite. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Desvres ? Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale à Desvres avait été marqué par une abstention de 53,62 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 46,38 %), de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 31,06 % au premier tour (contre 26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait de son côté 55,25 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 39,73 %, contre 55,49 % en 2022. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une ville souvent détournée des bureaux de vote face aux moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Desvres sera en définitive fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Desvres a-t-elle voté ? En juin 2024, les élections législatives à Desvres avaient propulsé aux avants-postes Christine Engrand (Rassemblement National) avec 48,88% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 26,46%. La décision des électeurs était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (47,28%).

14:57 - À Desvres, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le RN La synthèse des votes de 2022 dépeint Desvres comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Desvres voyait en effet Marine Le Pen finir en tête localement avec 38,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,52% pour Marine Le Pen, contre 40,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Desvres accordaient leurs suffrages à Christine Engrand (RN) avec 33,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Engrand virant de nouveau en tête avec 51,68% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Desvres : une incidence sur le scrutin municipal En ce qui concerne la fiscalité locale de Desvres, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 702 euros en 2024 (année des dernières données) contre 603 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 49,34 % en 2024 (contre 26,59 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 80 600 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 704 100 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 21,42 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Desvres ? Il peut s'avérer instructif de s'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Desvres. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Marc Demolliens (Divers gauche) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 921 voix (61,60%). Dans la position du principal opposant, Jean-Luc Marcotte (Divers) a capté 574 suffrages en sa faveur (38,39%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Desvres, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.