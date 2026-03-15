Résultat municipale 2026 à Desvres (62240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Desvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Desvres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Desvres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc DEMOLLIENS
Marc DEMOLLIENS (22 élus) ENGAGES POUR DESVRES 		1 108 60,35%
  • Marc DEMOLLIENS
  • Marylise THILLIEZ
  • Ludovic DUTRIAUX
  • Nathalie TELLIER
  • Simon LEMAIRE
  • Anne DACHICOURT
  • Rémy SOKI
  • Anne-Marie BAUDE
  • Raymond LEJOSNE
  • Véronique BALLY
  • Bruno LEDUC
  • Chantal TERNISIEN
  • Thierry RUFFIN
  • Stéphanie GRABARZ
  • Eric EECKOUT
  • Monique ROCHE
  • Grégory DUFRENNE
  • Aurélie BRESSEL
  • Herald TOUTAIN
  • Cathy BIENIOSZEK
  • Laurent PERRAULT
  • Cécile RICHEVAL
Jean-Luc MARCOTTE
Jean-Luc MARCOTTE (5 élus) AGIR ENSEMBLE POUR DESVRES 		728 39,65%
  • Jean-Luc MARCOTTE
  • Martine GOURNAY-PRUD'HOMME
  • Jonathan HENNUYER
  • Justine PEUGNY
  • Philippe PRUD'HOMME
Participation au scrutin Desvres
Taux de participation 55,84%
Taux d'abstention 44,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,06%
Nombre de votants 1 945

Source : ministère de l’Intérieur

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