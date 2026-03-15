Résultat de l'élection municipale 2026 à Deuil-la-Barre : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Deuil-la-Barre

Tête de listeListe
Vincent Gayrard
Vincent Gayrard Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DEUIL-LA-BARRE
  • Vincent Gayrard
  • Aurélie Juving-Spielmann
  • Larbi Legroune
  • Marie-Christine Haudry
  • Thierry Merel
  • Vanessa Challal-Pereira
  • Jean-Marie Roy
  • Emmanuelle Prunier
  • Christophe Quero
  • Brigitte Goch Bauer
  • Christophe Mazzier
  • Céline Dupuy
  • Théo Tacito
  • Raphaëlle Thiollier
  • Sylvain Brouard
  • Catherine Pernot
  • Boumédiene Hamdoun
  • Lauriane Quinio--Rock
  • Lokhadar Douidi
  • Ludivine Husson
  • Thomas Guillo
  • Corinne Irimia
  • Nordine Cherfi
  • Rose-Marie Girardi
  • Maximilien Rolland
  • Valérie Pinaud
  • Moussa Basse
  • Brigitte Diaz
  • Clément Miramond
  • Fédérique Raynaud
  • Benoît Mendes
  • Marie Penicaud
  • Pierre Besnard
  • Geneviève Lutz
  • Jean-François Le Mouël
  • Nicole Gratien
  • Christian Tilatti
Muriel Scolan
Muriel Scolan Liste divers droite
VIVONS NOTRE VILLE
  • Muriel Scolan
  • Michel Baux
  • Laurence Germain
  • Slimann Tir
  • Ghislaine Douay
  • Bertrand Dufoyer
  • Carole Leloup
  • Christophe Celestin
  • Anne Michel
  • Adrien Bontems
  • Nathalie Huet
  • Jean Martinez
  • Jolanta Signor
  • Jean-Baptiste Kindermans
  • Sabrina Fle
  • Yann Petitpas
  • Josiane Morin
  • Damien Froidure
  • Cécile Ternisien
  • Julien Guiral
  • Ghislaine Lacroix
  • Luc Ngwe
  • Geneviève Esteve
  • Alberto Da Cruz Pereira
  • Virginia Goncalves
  • Kamel Saouchi
  • Ouafaa Lmouataz
  • Olivier Assemat
  • Emilie Lopez
  • Amair Farooqui
  • Samira Marquaille
  • Sébastien Rohaut
  • Béatrice Bringer
  • Frédéric Moll
  • Lucie Michel
  • Alain Chabanel
  • Léone Doll

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Muriel Scolan
Muriel Scolan (26 élus) Vivons notre ville 		1 872 45,49%
  • Muriel Scolan
  • Michel Baux
  • Dominique Petitpas
  • Alain Chabanel
  • Ghislaine Douay
  • Slimann Tir
  • Béatrice Bringer
  • Bertrand Dufoyer
  • Laurence Germain
  • Pascal Rousseau
  • Virginie Fourmond
  • Christophe Celestin
  • Vanessa Michard
  • Adrien Bontems
  • Kayalviji Anbane
  • Pierre-Alexis Masserann
  • Léone Doll
  • Alberto Da Cruz Pereira
  • Yaelle Chemouny
  • Damien Froidure
  • Josiane Morin
  • Patrick Sarfati
  • Lucie Michel
  • Emmanuel Desaunay
  • Jolanta Signor
  • Julien Guiral
Vincent Gayrard
Vincent Gayrard (6 élus) Ensemble pour deuil-la-barre 		1 539 37,39%
  • Vincent Gayrard
  • Brigitte Goch-Bauer
  • Thomas Guillo
  • Hamida Bouabdallah
  • Thierry Merel
  • Vanessa Challal-Pereira
Jean-Marie Roy
Jean-Marie Roy (3 élus) Libres a deuil ! 		704 17,10%
  • Jean-Marie Roy
  • Audrey Guilbaud
  • Gérard Delattre
Participation au scrutin Deuil-la-Barre
Taux de participation 28,90%
Taux d'abstention 71,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 201

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Muriel Scolan
Muriel Scolan Vivons notre ville 		2 113 46,91%
Vincent Gayrard
Vincent Gayrard Ensemble pour deuil-la-barre 		1 358 30,15%
Jean-Marie Roy
Jean-Marie Roy Libres a deuil ! 		1 033 22,93%
Participation au scrutin Deuil-la-Barre
Taux de participation 31,98%
Taux d'abstention 68,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 641

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Muriel Scolan
Muriel Scolan (28 élus) Des engagements et des actes pour deuil-la-barre 		4 057 55,49%
  • Muriel Scolan
  • Michel Baux
  • Dominique Petitpas
  • François Sigwald
  • Anna Fauquet
  • Gérard Delattre
  • Ghislaine Douay
  • Alain Chabanel
  • Lamia Thabet
  • Slimann Tir
  • Virginie Fourmond
  • Bertrand Dufoyer
  • Evelyne Bassong
  • Patrick Sarfati
  • Laure Rossi
  • Gilles Grenet
  • Léone Doll
  • Jean-Luc Le Merlus
  • Béatrice Bringer
  • Géraud Kleiber
  • Delphine Epinat
  • Othmane Alloui
  • Ingrid Benintende De Hainault
  • Alberto Da Cruz Pereira
  • Josiane Morin
  • Pierre-Alexis Masserann
  • Lucie Michel
  • Denis Dubos
Fabrice Rizzoli
Fabrice Rizzoli (4 élus) Changez deuil 		1 631 22,31%
  • Fabrice Rizzoli
  • Marie Penicaud
  • Alain Parant
  • Brigitte Goch-Bauer
Jean-Claude Noyer
Jean-Claude Noyer (3 élus) Union republicaine pour l'avenir de tous les deuillois 		1 622 22,18%
  • Jean-Claude Noyer
  • Audrey Guilbaud
  • Alain Joubert
Participation au scrutin Deuil-la-Barre
Taux de participation 50,53%
Taux d'abstention 49,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 7 528

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Muriel Scolan
Muriel Scolan Des engagements et des actes pour deuil-la-barre 		3 210 43,69%
Jean-Claude Noyer
Jean-Claude Noyer Union republicaine pour l'avenir de tous les deuillois 		1 995 27,15%
Fabrice Rizzoli
Fabrice Rizzoli Changez deuil 		1 388 18,89%
Eric Peschot
Eric Peschot Bouge la ville deuil la barre 		517 7,03%
Symphorose Bodjrenou
Symphorose Bodjrenou Dynamique deuil la barre 		237 3,22%
Participation au scrutin Deuil-la-Barre
Taux de participation 50,82%
Taux d'abstention 49,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 7 571

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