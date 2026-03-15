Résultat de l'élection municipale 2026 à Deuil-la-Barre : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Deuil-la-Barre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Deuil-la-Barre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Deuil-la-Barre.
L'actu des élections municipales 2026 à Deuil-la-Barre
13:09 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Deuil-la-Barre
Les résultats des élections municipales de 2020 à Deuil-la-Barre ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Muriel Scolan (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 2 113 suffrages (46,91%). Sur la seconde marche, Vincent Gayrard (Ecologiste) a rassemblé 1 358 bulletins valides (30,15%). Un delta important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Muriel Scolan l'a finalement emporté avec 1 872 voix (45,49%), face à Vincent Gayrard s'adjugeant 37,39% des électeurs et Jean-Marie Roy obtenant 17,10% des suffrages. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Vincent Gayrard ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 181 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Deuil-la-Barre
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Deuil-la-Barre de donner leur opinion sur la manière dont est gérée leur commune. À titre de rappel, c'est Muriel Scolan qui a obtenu la mairie au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Deuil-la-Barre. Pour voter, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Deuil-la-Barre. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Deuil-la-Barre dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Deuil-la-Barre
|Tête de listeListe
|
Vincent Gayrard
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DEUIL-LA-BARRE
|
|
Muriel Scolan
Liste divers droite
VIVONS NOTRE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Muriel Scolan (26 élus) Vivons notre ville
|1 872
|45,49%
|
|Vincent Gayrard (6 élus) Ensemble pour deuil-la-barre
|1 539
|37,39%
|
|Jean-Marie Roy (3 élus) Libres a deuil !
|704
|17,10%
|
|Participation au scrutin
|Deuil-la-Barre
|Taux de participation
|28,90%
|Taux d'abstention
|71,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 201
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Muriel Scolan Vivons notre ville
|2 113
|46,91%
|Vincent Gayrard Ensemble pour deuil-la-barre
|1 358
|30,15%
|Jean-Marie Roy Libres a deuil !
|1 033
|22,93%
|Participation au scrutin
|Deuil-la-Barre
|Taux de participation
|31,98%
|Taux d'abstention
|68,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 641
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Muriel Scolan (28 élus) Des engagements et des actes pour deuil-la-barre
|4 057
|55,49%
|
|Fabrice Rizzoli (4 élus) Changez deuil
|1 631
|22,31%
|
|Jean-Claude Noyer (3 élus) Union republicaine pour l'avenir de tous les deuillois
|1 622
|22,18%
|
|Participation au scrutin
|Deuil-la-Barre
|Taux de participation
|50,53%
|Taux d'abstention
|49,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|7 528
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Muriel Scolan Des engagements et des actes pour deuil-la-barre
|3 210
|43,69%
|Jean-Claude Noyer Union republicaine pour l'avenir de tous les deuillois
|1 995
|27,15%
|Fabrice Rizzoli Changez deuil
|1 388
|18,89%
|Eric Peschot Bouge la ville deuil la barre
|517
|7,03%
|Symphorose Bodjrenou Dynamique deuil la barre
|237
|3,22%
|Participation au scrutin
|Deuil-la-Barre
|Taux de participation
|50,82%
|Taux d'abstention
|49,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|7 571
Villes voisines de Deuil-la-Barre
- Deuil-la-Barre (95170)
- Ecole primaire à Deuil-la-Barre
- Maternités à Deuil-la-Barre
- Crèches et garderies à Deuil-la-Barre
- Classement des collèges à Deuil-la-Barre
- Salaires à Deuil-la-Barre
- Impôts à Deuil-la-Barre
- Dette et budget de Deuil-la-Barre
- Climat et historique météo de Deuil-la-Barre
- Accidents à Deuil-la-Barre
- Délinquance à Deuil-la-Barre
- Inondations à Deuil-la-Barre
- Nombre de médecins à Deuil-la-Barre
- Pollution à Deuil-la-Barre
- Entreprises à Deuil-la-Barre
- Prix immobilier à Deuil-la-Barre