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19:21 - Deuil-la-Barre : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Deuil-la-Barre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,57%. En outre, le taux de ménages propriétaires (59,61%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,77%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,43% et d'une population immigrée de 23,06% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 8,06% à Deuil-la-Barre, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN à Deuil-la-Barre avant les municipales Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Deuil-la-Barre en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 12,60% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 26,35% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 11,50% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Deuil-la-Barre comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,40% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 20,86% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 21,53% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Deuil-la-Barre ? La fuite des électeurs s'élevait à 68,02 % à Deuil-la-Barre pour le premier tour des élections il y a six ans (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid-19 frappait le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 26,35 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 54,87 % en 2022 à seulement 34,28 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,40 % (contre 48,51 % en France). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité s'affiche à l'arrivée comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour de municipales 2026 à Deuil-la-Barre, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Comment a voté Deuil-la-Barre l'année de la dissolution ? Gabrielle Cathala (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des élections législatives à Deuil-la-Barre en juin 2024 avec 39,89%. Estelle Folest (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 25,74%. Le second round n'a pas changé grand chose, Gabrielle Cathala culminant à 46,46% des suffrages exprimés dans la localité. Lors du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de Deuil-la-Barre avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 23,71% des votes. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Deuil-la-Barre : des suffrages particulièrement instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Deuil-la-Barre plébiscitaient Gabrielle Cathala (Nupes) avec 31,99% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Estelle Folest (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,67% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Deuil-la-Barre était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 32,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 29,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,65% pour Emmanuel Macron, contre 26,35% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Deuil-la-Barre laisse ainsi apparaître un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - La commune a-t-elle maîtrisé les impôts à Deuil-la-Barre ? Si on analyse la fiscalité de Deuil-la-Barre, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,22 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 302 500 euros environ la même année, bien en deçà des 8,71921 millions d'euros (8 719 210 € très exactement) perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Deuil-la-Barre a évolué pour se fixer à un peu plus de 40,29 % en 2024 (contre 21,19 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Deuil-la-Barre s'est établi à 1 055 euros en 2024 (contre 1 110 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Deuil-la-Barre Les résultats des élections municipales de 2020 à Deuil-la-Barre ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Muriel Scolan (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 2 113 suffrages (46,91%). Sur la seconde marche, Vincent Gayrard (Ecologiste) a rassemblé 1 358 bulletins valides (30,15%). Un delta important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Muriel Scolan l'a finalement emporté avec 1 872 voix (45,49%), face à Vincent Gayrard s'adjugeant 37,39% des électeurs et Jean-Marie Roy obtenant 17,10% des suffrages. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Vincent Gayrard ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 181 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.