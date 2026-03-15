Résultat municipale 2026 à Deuil-la-Barre (95170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Deuil-la-Barre. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Deuil-la-Barre, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Deuil-la-Barre [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Muriel SCOLAN
Muriel SCOLAN VIVONS NOTRE VILLE 		1 685 62,36%
Vincent GAYRARD
Vincent GAYRARD ENSEMBLE POUR DEUIL-LA-BARRE 		1 017 37,64%
Participation au scrutin Deuil-la-Barre Partiels *
Taux de participation 51,42%
Taux d'abstention 48,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 2 793

* Résultats partiels sur 37% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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