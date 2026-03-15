Résultat de l'élection municipale 2026 à Déville-lès-Rouen : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Déville-lès-Rouen

Tête de listeListe
Vincent Duchaussoy
Vincent Duchaussoy Liste du Parti socialiste
DEVILLE EN MIEUX
  • Vincent Duchaussoy
  • Noëlle Fahy
  • Lazreg Belhadj
  • Nadia Tesson
  • Guillaume Claudel
  • Valérie Lethuillier-Levet
  • Alban Gissinger
  • Amélie Lefevre
  • Guy Tsafack
  • Blandine Floc'h
  • Marc Helloin
  • Haby Hamidou
  • Maxime Morlaine
  • Catherine Pontillon
  • Christian de Chanteloup
  • Christine Gressier-Bouchez
  • Christophe Petit
  • Sandrine Tarnac
  • Alexandre Casier-Levillain
  • Valérie Dumont
  • Florent Lécorché
  • Elise Dehays
  • Georges Gomis
  • Hélène Heutte
  • Sylvain Fahy
  • Annick Devaux
  • Matthias Levasseur
  • Claudie Lemoine
  • Emmanuel Auger
  • Fabienne Portier
  • Corentin Leveque
  • Florence Helloin
  • Tayeb Fedlaoui
Mirella Deloignon
Mirella Deloignon Liste divers centre
En Action Pour Deville
  • Mirella Deloignon
  • Xavier Dufour
  • Annette Boutigny
  • Mohamed Jaha
  • Delphine Mottet
  • Philippe Appriou
  • Virginie Marin-Curtoud
  • Jérôme Vallant
  • Dorothée Guillet
  • Yoann Ridez
  • Annie Boutin
  • Aziz Deme
  • Beatrice Nectoux
  • Laurent Iacopino
  • Stéphanie Thiesse
  • Rodolphe Monteiro
  • Perle Police
  • Andre Guillet
  • Caroline Delpierre Dit Cafarin
  • Joël Delahaye
  • Jessy Allain
  • Romain Hatton
  • Sylvie Binard
  • Anthony Achenza
  • Nathalie Desnoyers
  • François Hebert
  • Severine Etancelin
  • Alexandre Cheval
  • Marie Grenier
  • Sébastien Dehais
  • Fouziia Moudni
  • Didier Decaux
  • Martine Caquelard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Gambier
Dominique Gambier (25 élus) Agir ensemble pour deville les rouen 		1 099 51,71%
  • Dominique Gambier
  • Mirella Deloignon
  • Xavier Dufour
  • Annette Boutigny
  • Mohamed Jaha
  • Delphine Mottet
  • Jérôme Vallant
  • Annie Boutin
  • Philippe Appriou
  • Lucie Neyt
  • Aziz Deme
  • Pauline Prévost
  • Robert Legras
  • Virginie Marin-Curtoud
  • Thierry Bouteiller
  • Emilie Colin
  • Alexandre Cheval
  • Nathalie Desnoyers
  • François Hebert
  • Edwige Maupu
  • Yoann Ridez
  • Sandrine Leroux
  • Emmanuel Vitoux
  • Stéphanie Thiessé
  • Joël Delahaye
Vincent Duchaussoy
Vincent Duchaussoy (8 élus) Reveillons déville 		1 026 48,28%
  • Vincent Duchaussoy
  • Noëlle Fahy
  • Lazreg Belhadj
  • Nadia Tesson
  • Mickaël Arnoult
  • Aylin Argun
  • Yannick Colin
  • Martine Michelin
Participation au scrutin Déville-lès-Rouen
Taux de participation 32,96%
Taux d'abstention 67,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 218

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Gambier
Dominique Gambier (27 élus) Deville, ma ville 		2 012 57,96%
  • Dominique Gambier
  • Mirella Deloignon
  • Jacques Maruitte
  • Edith Hourdin
  • Robert Legras
  • Annie Boutin
  • Jérôme Vallant
  • Annette Boutigny
  • Mohamed Jaha
  • Nadège Balzac
  • Xavier Dufour
  • Delphine Mottet
  • Guillaume Roncerel
  • Mary-Françoise Grenet
  • Philippe Louvel
  • Isabelle Hussein
  • Cyril Benoit
  • Nathalie Desnoyers
  • Didier Baur
  • Lucie Lamy
  • Thierry Bouteiller
  • Emilie Vason
  • Pierre Yande
  • Josiane Decaux
  • Patrick Manoury
  • Stella Dias Ferreira
  • Aziz Deme
Jean-Claude Gaillard
Jean-Claude Gaillard (4 élus) Deville bleu marine 		883 25,43%
  • Jean-Claude Gaillard
  • Stacy Blondel
  • Martial Duval
  • Josselyne Guyard
Salem Kacimi
Salem Kacimi (2 élus) Deville notre ville 		576 16,59%
  • Salem Kacimi
  • Magali Couverchel
Participation au scrutin Déville-lès-Rouen
Taux de participation 51,56%
Taux d'abstention 48,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,16%
Nombre de votants 3 660

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