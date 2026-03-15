Résultat de l'élection municipale 2026 à Déville-lès-Rouen : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Déville-lès-Rouen [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Déville-lès-Rouen sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Déville-lès-Rouen.
L'actu des élections municipales 2026 à Déville-lès-Rouen
13:10 - Le bilan de la dernière élection à Déville-lès-Rouen
Les résultats des précédentes élections municipales à Déville-lès-Rouen ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Dominique Gambier (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 51,71% des bulletins. Sur la seconde marche, Vincent Duchaussoy (Union de la gauche) a recueilli 1 026 suffrages en sa faveur (48,28%). Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Déville-lès-Rouen, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Déville-lès-Rouen
Les municipales 2026 doivent permettre aux votants de Déville-lès-Rouen d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Déville-lès-Rouen. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Déville-lès-Rouen
|Tête de listeListe
|
Vincent Duchaussoy
Liste du Parti socialiste
DEVILLE EN MIEUX
|
|
Mirella Deloignon
Liste divers centre
En Action Pour Deville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Gambier (25 élus) Agir ensemble pour deville les rouen
|1 099
|51,71%
|
|Vincent Duchaussoy (8 élus) Reveillons déville
|1 026
|48,28%
|
|Participation au scrutin
|Déville-lès-Rouen
|Taux de participation
|32,96%
|Taux d'abstention
|67,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 218
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Gambier (27 élus) Deville, ma ville
|2 012
|57,96%
|
|Jean-Claude Gaillard (4 élus) Deville bleu marine
|883
|25,43%
|
|Salem Kacimi (2 élus) Deville notre ville
|576
|16,59%
|
|Participation au scrutin
|Déville-lès-Rouen
|Taux de participation
|51,56%
|Taux d'abstention
|48,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,16%
|Nombre de votants
|3 660
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