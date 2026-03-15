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19:21 - Déville-lès-Rouen : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Déville-lès-Rouen, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 39% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,19%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 818 € par an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,96%) révèle des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,75%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Déville-lès-Rouen mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,04% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Déville-lès-Rouen Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Déville-lès-Rouen en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 26,07% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,24% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 21,75% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Déville-lès-Rouen comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,04% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,05% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,37% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 32,96 % de participation En ce jour de municipales à Déville-lès-Rouen, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 67,04 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 32,96 %), la pandémie du coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 32,46 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 50,47 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 35,33 % au premier tour, contre 58,17 % en 2022. En prenant du recul, les données esquissent une zone marquée par l'abstention.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Déville-lès-Rouen ? Lors des européennes, le résultat à Déville-lès-Rouen s'était dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (35,04%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,01%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (11,28%). Florence Herouin-Léautey (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Déville-lès-Rouen près d'un mois plus tard avec 35,84%. Grégoire Houdan (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 34,05%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Florence Herouin-Léautey culminant à 42,18% des suffrages exprimés localement. .

14:57 - Déville-lès-Rouen affichait un équilibre complexe il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Déville-lès-Rouen accordaient leurs suffrages à Maxime Da Silva (Nupes) avec 29,98% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Maxime Da Silva virant de nouveau en tête avec 58,51% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Déville-lès-Rouen plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 26,29% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,07%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,76% pour Emmanuel Macron, contre 43,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Déville-lès-Rouen s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Déville-lès-Rouen Pour ce qui concerne les contributions locales à Déville-lès-Rouen, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 100 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 852 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 56,60 % en 2024 (contre 31,24 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 92 400 € en 2024. Un total bien loin des 1,90253 million d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,83 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Déville-lès-Rouen Les résultats des précédentes élections municipales à Déville-lès-Rouen ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Dominique Gambier (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 51,71% des bulletins. Sur la seconde marche, Vincent Duchaussoy (Union de la gauche) a recueilli 1 026 suffrages en sa faveur (48,28%). Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Déville-lès-Rouen, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.