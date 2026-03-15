Résultat municipale 2026 à Déville-lès-Rouen (76250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Déville-lès-Rouen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Déville-lès-Rouen, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Déville-lès-Rouen [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mirella DELOIGNON
Mirella DELOIGNON (27 élus) En Action Pour Deville 		1 973 64,62%
  • Mirella DELOIGNON
  • Xavier DUFOUR
  • Annette BOUTIGNY
  • Mohamed JAHA
  • Delphine MOTTET
  • Philippe APPRIOU
  • Virginie MARIN-CURTOUD
  • Jérôme VALLANT
  • Dorothée GUILLET
  • Yoann RIDEZ
  • Annie BOUTIN
  • Aziz DEME
  • Beatrice NECTOUX
  • Laurent IACOPINO
  • Stéphanie THIESSE
  • Rodolphe MONTEIRO
  • Perle POLICE
  • Andre GUILLET
  • Caroline DELPIERRE DIT CAFARIN
  • Joël DELAHAYE
  • Jessy ALLAIN
  • Romain HATTON
  • Sylvie BINARD
  • Anthony ACHENZA
  • Nathalie DESNOYERS
  • François HEBERT
  • Severine ETANCELIN
Vincent DUCHAUSSOY
Vincent DUCHAUSSOY (6 élus) DEVILLE EN MIEUX 		1 080 35,38%
  • Vincent DUCHAUSSOY
  • Noëlle FAHY
  • Lazreg BELHADJ
  • Nadia TESSON
  • Guillaume CLAUDEL
  • Valérie LETHUILLIER-LEVET
Participation au scrutin Déville-lès-Rouen
Taux de participation 50,37%
Taux d'abstention 49,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 3 151

Source : ministère de l’Intérieur

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