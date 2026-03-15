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19:16 - Élections municipales à Deville : un éclairage démographique Quel impact auront les habitants de Deville sur les résultats des élections municipales ? Dans le bourg, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,74% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (65,20%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 384 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,35%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,38%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Deville mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,01% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Deville Le parti à la flamme n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Deville en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 38,55% des votes lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 67,14% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 25,99% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 31,84% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 59,56% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 48,54% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,55% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Pierre Cordier.

16:58 - Résultats électoraux à Deville : le point sur la participation Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Deville, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 57,51 % lors des municipales de 2020 (un score notable) alors que le pays était perturbé par l'épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été mesuré à 66,28 %. La participation aux législatives, établie pour sa part à 40,14 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 55,98 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 40,81 %. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Deville comme une commune en déficit de participation.

15:59 - Il y a deux ans, Deville s'était tournée vers l'extrême droite Les élections législatives à Deville organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Pauline Mester (Rassemblement National) en tête avec 48,54% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 30,24%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pauline Mester culminant à 51,55% des voix localement. À l'occasion du match européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Deville avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 59,56% des bulletins. La préférence des électeurs de Deville a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Deville affichait un profil politique atypique il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Deville une localité aux orientations politiques changeantes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Deville votaient en priorité pour Marine Le Pen (38,55%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,91%. Lors de la finale de l'élection à Deville, les électeurs accordaient 67,14% pour Marine Le Pen, contre 32,86% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Deville plébiscitaient Pierre Cordier (LR) avec 45,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cordier virant de nouveau en tête avec 68,16% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Deville Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Deville, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 27,43 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 12 600 euros, bien en deçà des 147 920 € perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Deville est passé à 42,94 % en 2024 (contre 16,44 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Deville a atteint 412 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 366 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Deville Les résultats des dernières élections municipales à Deville ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Dominique Cosenza a pris la première place en totalisant 187 suffrages (49,34%). Derrière, Christine Lempereur a rassemblé 38,52% des bulletins valides. Daniel Nicolas était troisième, réunissant 46 suffrages (12,13%). Une marge substantielle. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Dominique Cosenza l'a finalement emporté avec 216 voix (57,90%), face à Christine Lempereur qui a obtenu 35,12% des électeurs et Daniel Nicolas obtenant 6,97% des bulletins. La différence de départ s'est consolidée et encore renforcée, aboutissant à un succès retentissant et indiscutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., sécurisant 29 voix supplémentaires entre les deux tours.