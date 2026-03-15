Résultat municipale 2026 à Deville (08800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Deville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Deville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Deville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique COSENZA
Dominique COSENZA DEVIL'LIENS 		209 47,61%
Michel DAUTUN
Michel DAUTUN DEVILLE EN TOUTE TRANSPARENCE 		141 32,12%
Victor BINSE
Victor BINSE L'AVENIR ENSEMBLE 		89 20,27%
Participation au scrutin Deville
Taux de participation 71,88%
Taux d'abstention 28,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 455

Source : ministère de l’Intérieur

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