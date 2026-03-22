Résultat municipale 2026 à Die (26150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Die [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Die a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Die, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Die [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marylene MOUCHERON (21 élus) Unis pour Die
|1 668
|54,58%
|
|Philippe MEJEAN (6 élus) Vivre ensemble
|1 388
|45,42%
|
|Participation au scrutin
|Die
|Taux de participation
|77,57%
|Taux d'abstention
|22,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|3 112
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Die - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe MEJEAN (Ballotage) Vivre ensemble
|1 284
|43,91%
|Marylène MOUCHERON (Ballotage) Unis pour Die
|1 045
|35,74%
|Alain MAURICE (Ballotage) DIOIS EN AVANT
|595
|20,35%
|Participation au scrutin
|Die
|Taux de participation
|74,48%
|Taux d'abstention
|25,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|2 988
Election municipale 2026 à Die [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Die sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Die.
L'actu des élections municipales 2026 à Die
18:37 - Comment a voté Die lors de la dernière année électorale ?
La préférence des électeurs de Die a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme plus modérée. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'Europe Ecologie' de Marie Toussaint (19,01%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Die plébiscitaient ensuite Marie Pochon (Union de la gauche) avec 59,14% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie Pochon culminant à 75,58% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Le résultat de la liste "Commune En Vie" aux élections de 2020 à Die
Il peut être instructif de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Die. Dès le premier tour à l'époque, Gilbert Trémolet (Divers centre) a dominé les débats en récoltant 822 suffrages (39,23%). Dans la position de la principale opposante, Isabelle Bizouard (Divers gauche) a rassemblé 35,65% des suffrages. Philippe Leeuwenberg (Divers gauche) était à la troisième place, réunissant 526 bulletins (25,10%). Avec une marge aussi maigre, la fin du deuxième tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Isabelle Bizouard l'a finalement emporté avec 50,65% des bulletins, face à Gilbert Trémolet rassemblant 1 055 électeurs (49,34%). Dans la continuité des incertitudes du premier tour, l'élection a finalement révélé un renversement de tendance inattendu. Même si Gilbert Trémolet a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 308 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
13:58 - À Die, Philippe Mejean et Marylene Moucheron s'affrontent ce dimanche
Les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Philippe Mejean avec la liste "Vivre Ensemble" (LDVG) et Marylene Moucheron (LDVC) et sa liste "Unis Pour Die", selon les listes des candidats au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. La tête de liste Alain Maurice a de son côté jeté l'éponge, malgré un résultat suffisant au tour précédent. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la ville de Die permettent aux habitants de faire leur choix.
11:59 - Philippe Mejean, Marylène Moucheron et Alain Maurice forment le trio de tête à Die
A l'ouverture de l'élection municipale à Die, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 74,48 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Philippe Mejean (Divers gauche) qui a terminé premier en s'adjugeant 43,91 % des votes. Derrière, Marylène Moucheron (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 35,74 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 20,35 %, Alain Maurice s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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