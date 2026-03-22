Résultat municipale 2026 à Die (26150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Die a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Die, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Die [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marylene MOUCHERON
Marylene MOUCHERON (21 élus) Unis pour Die 		1 668 54,58%
  • Marylene MOUCHERON
  • Christian REY
  • Anelyse BOUFFIER
  • Thomas SINISCALCHI
  • Angeline MANQUAT
  • Thomas BECHET
  • Laetitia ORAND
  • Said ABDELLAOUI
  • Alisson TROGNON
  • Claude VAUCHEL
  • Catherine TROUILLON
  • Jean-Luc PRINTEMPS
  • Veronique COSTE
  • Daniel RASSAT
  • Ayla MAISONNEUVE
  • Loic HAAR
  • Anissa BENNANI
  • Franck CONDETTE
  • Marie-Francoise VIRAT
  • Jean-Christophe CHAPEAU-GRAS
  • Josette BARTHELEMY
Philippe MEJEAN
Philippe MEJEAN (6 élus) Vivre ensemble 		1 388 45,42%
  • Philippe MEJEAN
  • Pascale CARON
  • Etienne ZAHND
  • Laura MARCHELLI
  • Guillaume RUETSCH
  • Charlotte VAILLES
Participation au scrutin Die
Taux de participation 77,57%
Taux d'abstention 22,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 3 112

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Die - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe MEJEAN
Philippe MEJEAN (Ballotage) Vivre ensemble 		1 284 43,91%
Marylène MOUCHERON
Marylène MOUCHERON (Ballotage) Unis pour Die 		1 045 35,74%
Alain MAURICE
Alain MAURICE (Ballotage) DIOIS EN AVANT 		595 20,35%
Participation au scrutin Die
Taux de participation 74,48%
Taux d'abstention 25,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 988

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