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19:17 - Die : municipales et dynamiques démographiques En marge des élections municipales, Die fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 4 796 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 661 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (64,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 201 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 6,63%, participe à son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 50,00% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1052,36 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En résumé, Die incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quelle percée du RN à Die aux municipales ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal à Die il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 11,08% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 26,75% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 6,33% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Die comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 15,00% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 17,61% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 24,42% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 42,05 % d'abstention à Die En 2020 à Die, l'abstention était allée jusqu'à 42,05 % lors du premier tour (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale). C'étaient 2 173 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Soulignons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 18,72 % des habitants en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 40,82 % en 2022 à seulement 25,63 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 39,33 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Au soir des municipales 2026, cette réalité pèsera en tout cas fatalement sur les résultats de Die.

15:59 - Comment a voté Die il y a deux ans ? L'orientation des électeurs de Die a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire très à gauche, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme légèrement plus modérée. Le choc des Européennes 2024 à Die avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Marie Toussaint (19,01%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 18,69% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Die accordaient leurs suffrages à Marie Pochon (Union de la gauche) avec 59,14% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Pochon culminant à 75,58% des voix sur place.

14:57 - Les électeurs de Die avaient résolument privilégié la gauche il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Die portaient leur choix sur Marie Pochon (Nupes) avec 55,33% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie Pochon virant de nouveau en tête avec 68,98% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Die quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 44,56% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 19,67%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 73,25% pour Emmanuel Macron, contre 26,75% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Die se positionne comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Municipales à Die : des impôts stables au centre de la campagne électorale Si on se penche sur la fiscalité de Die, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,37 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 320 580 € la même année. Un produit qui est loin des 1,21647 million d'euros (1 216 470 € très exactement) perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Die s'est établi à 32,23 % en 2024 (contre 16,72 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Die a représenté 728 euros en 2024 (contre 669 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Die Les résultats des municipales précédentes à Die ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Gilbert Trémolet (Divers centre) a viré en tête en obtenant 822 voix (39,23%). À ses trousses, Isabelle Bizouard (Divers gauche) a obtenu 747 votes (35,65%). Philippe Leeuwenberg (Divers gauche) suivait, avec 25,10% des voix. Ce premier verdict serré laissait planer d'importantes interrogations en amont du deuxième tour. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Isabelle Bizouard l'a finalement emporté avec 50,65% des bulletins, face à Gilbert Trémolet qui a obtenu 1 055 électeurs (49,34%). La dynamique s'est progressivement inversée, confirmant le basculement que ce score étriqué laissait présager. Gilbert Trémolet a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 308 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour ces municipales 2026 à Die, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques.