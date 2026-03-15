Résultat municipale 2026 à Die (26150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Die a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Die, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Die [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe MEJEAN
Philippe MEJEAN Vivre ensemble 		1 284 43,91%
Marylène MOUCHERON
Marylène MOUCHERON Unis pour Die 		1 045 35,74%
Alain MAURICE
Alain MAURICE DIOIS EN AVANT 		595 20,35%
Participation au scrutin Die
Taux de participation 74,48%
Taux d'abstention 25,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 988

Source : ministère de l’Intérieur

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