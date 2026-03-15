Résultat municipale 2026 à Diebling (57980) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Diebling a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Diebling, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Diebling [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Honoré GREFF
Honoré GREFF (15 élus) Unis Pour Diebling 		500 57,41%
  • Honoré GREFF
  • Mélanie ZOWNIR
  • Jean-Paul BARDA
  • Elisabeth KOMLANZ
  • Benjamin SCHOUVER
  • Mireille OLIVERO
  • Michael COURS
  • Maria ZINS
  • Gilles FRIEDRICH
  • Christine SIEBERT
  • Nicolas FRITZ
  • Marion SCHWARTZ
  • Bruno SCHMITT
  • Tsvetana IVANOVA-KALIS
  • Sebastien HASSDENTEUFEL
Patrick PEROZZIELLO
Patrick PEROZZIELLO (4 élus) DIEBLING VOUS APPARTIENT 		371 42,59%
  • Patrick PEROZZIELLO
  • Bernadette MEYER
  • Jean-Bernard LANG
  • Pascale DE KAENEL
Participation au scrutin Diebling
Taux de participation 64,12%
Taux d'abstention 35,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 897

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Grand Est ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Grand Est. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Diebling