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19:19 - Diebling aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Diebling, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 822 logements pour 1 670 habitants, la densité de la ville est de 213 hab/km². Ses 106 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,35% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 42,69% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 47,29 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Diebling, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Diebling Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Diebling il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 31,36% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,34% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 26,04% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN validait 50,61% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 42,62% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 51,10% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Diebling En ce jour de municipale 2026 à Diebling, l'abstention sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 39,64 % lors de la dernière élection municipale, une participation locale remarquable alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre fixé à 25,54 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 51,82 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 38,17 %, loin des 64,74 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Diebling comme une zone assez abstentionniste en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment a voté Diebling lors des dernières élections ? Kévin Pfeffer (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Diebling au printemps 2024 avec 51,10%. Alexandre Cassaro (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 27,80%. Les électeurs tranchaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Diebling avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,62%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,15% des suffrages. Le panorama politique de Diebling a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Diebling : des résultats particulièrement parlants dans les urnes il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Diebling portaient leur choix sur Christophe Arend (Ensemble !) avec 35,83% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Kévin Pfeffer (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,61% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Diebling privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,36%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,90%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,34% pour Marine Le Pen, contre 46,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Diebling : la situation fiscale observée avant les municipales À Diebling, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 12,84 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 6 000 euros environ la même année. Une recette bien loin des 200 400 euros perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Diebling s'est établi à 26,93 % en 2024 (contre 12,67 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Diebling a représenté 417 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 377 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Diebling Dans la commune de Diebling, les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour marquées par l'issue des dernières municipales en date. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Honoré Greff a imposé son rythme en récoltant 436 soutiens (53,23%). Juste derrière, Bernadette Meyer a rassemblé 46,76% des votes. Ce succès d'emblée de Honoré Greff a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Diebling, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.