Résultat de l'élection municipale 2026 à Dieppe : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dieppe

Tête de listeListe
Nicolas Langlois
Nicolas Langlois Liste du Parti communiste français
Avec Nicolas Langlois votre Maire Tous Ensemble Pour Dieppe Protéger et Rassembler
  • Nicolas Langlois
  • Sarah Khedimallah
  • Sébastien Jumel
  • Laetitia Legrand
  • François Lefebvre
  • Lysiane Claire
  • Florent Bussy
  • Anne Carret
  • Luc Desmarest
  • Christelle Leger
  • Lilian Dumont
  • Patricia Ridel
  • Frédéric Weisz
  • Marie-Odile Pousset
  • Marc Savary
  • Pauline Legris
  • Eric Schando
  • Stéphanie Roby
  • Jean-Marie Yhuel
  • Flore Berlingen
  • Mickael Pajot
  • Marie Herbelin
  • Frédéric Le Berre
  • Justine Macrez
  • Aurélien Canu
  • Elodie Voisin
  • Jacky Guerain
  • Marie-Luce Buiche
  • Nicolas Menival
  • Bernadette Mauduit
  • Philippe Brouard
  • Séverine Legras
  • Vincent Perez
  • Huguette Marchand
  • Franck Loeuillet
Antoine Labé
Antoine Labé Liste du Rassemblement National
Dieppe Conquérante !
  • Antoine Labé
  • Eliane Lambert
  • Hervé Gouel
  • Angélique Houlet
  • James Gosse
  • Stephanie Courtet
  • Yvens Gosse
  • Danielle Baëhr
  • Jacques Ledos
  • Françoise Letellier
  • Paolo Ferry
  • Aline Dupuis
  • Quentin Feret
  • Sandra Lefebvre
  • Vincent Sénécal
  • Madisson Vincent
  • Christophe Linant
  • Martine Nivelle
  • Jules Legros
  • Marie Debonne
  • André Guerain
  • Fernande Berthe
  • Michel Beauval
  • Michelle Wilhelme
  • Marcel Legros
  • Martine Rouault
  • Paul Lemoine
  • Yvonne Passaquin
  • Jack Flahaut
  • Marie-Louise Tournadre
  • Laurent Molard
  • Keltoum Lemoine
  • Pascal Quatresous
  • Joséphine Bannino
  • Jean-Christophe Robert
Hugo Lomenède
Hugo Lomenède Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Hugo Lomenède
  • Maryvonne Doublet
  • Damien Maurouard
  • Kelly Féron
  • Serge Le Balc'h
  • Françoise Brunet
  • Ludovic Labsolu
  • Anne-Marie Souriau
  • Christophe Therry
  • Cindy Prévost
  • Jean-Marie Doublet
  • Marie-Laure Glica
  • Jordane Obé
  • Cathy Lefort
  • Nicolas Maréchal
  • Isabelle Olingue
  • René Pinato
  • Mélissa Oukaci
  • Frédérik Decaux
  • Martine Thomas
  • Bruno Soudais
  • Laëtitia Bourdon
  • Bernard Cappe
  • Gisèle Doublet
  • Christian Renier
  • Sylviane Ancelot
  • Jules Buquet
  • Armelle Cappe
  • Ulric Coquatrix
  • Honorine Thoumyre
  • Jean-Bernard Thomas
  • Marie Thérèse Briand
  • Mathieu Levoivenel
  • Laura Lehot
  • Sébastien Fréchon
  • Florence Pinato
André Gautier
André Gautier Liste d'union à droite
Dieppe qu'on aime
  • André Gautier
  • Dominique Ponjon
  • Jean-Christophe Lemaire
  • Annie Ouvry-Ledévé
  • Dominique Garconnet
  • Catherine Orsenigo
  • Thierry Dulière
  • Laurence Kissel
  • Philippe Siméonides
  • Célestine Lair
  • Patrick Hoornaert
  • Vanessa Martinaux
  • Michel Petit
  • Anne-Laure Loulidi-Coquais
  • Arnaud Gouard
  • Valérie Recher
  • Carlo Ronca
  • Nathalie Botte
  • Alain Quesnel
  • Stéphanie Jagu
  • Olivier Benichou
  • Josiane Playé-Métayer
  • Ionel Lagaillarde
  • Marielle Isaac
  • Francis Lefebvre
  • Marion Hinfray
  • Michel Robinet
  • Catherine Robert
  • Jean-Pierre Collasse
  • Catherine Votte
  • Nicolas Delanney
  • Josette Leroux-Tourmel
  • Philippe Leveau
  • Béatrice Caillaud
  • Thierry Biteau
  • Claire Dubouis
  • Yacine Renaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Langlois
Nicolas Langlois (29 élus) Avec nicolas langlois votre maire sébastien jumel votre député prenons soin de dieppe 		5 605 61,41%
  • Nicolas Langlois
  • Laëtitia Legrand
  • Sébastien Jumel
  • Patricia Ridel
  • François Garraud
  • Sarah Khedimallah
  • Frédéric Weisz
  • Stéphanie Roby
  • Luc Desmarest
  • Brigitte Hamonic
  • Florent Bussy
  • Emmanuelle Caru-Charreton
  • Dominique Patrix
  • Véronique Senecal
  • François Lefebvre
  • Marie-Luce Buiche
  • Jean Henri Dufils
  • Nathalie Paresy
  • Joël Menard
  • Annette Roussel
  • Jacky Guerain
  • Anne-Françoise Carret
  • Patrick Carel
  • Aline Bauters
  • Aurélien Canu
  • Sandrine Baudoin-Pagnier
  • Mickaël Pajot
  • Pauline Masson
  • Jean-Marc Lacire
André Gautier
André Gautier (3 élus) Aimer dieppe 		1 618 17,72%
  • André Gautier
  • Annie Ouvry
  • Jean-Christophe Lemaire
Dominique Garconnet
Dominique Garconnet (2 élus) Dieppe, une ambition nouvelle 		1 001 10,96%
  • Dominique Garconnet
  • Aurélie Dijon
Louis-Armand De Béjarry
Louis-Armand De Béjarry (1 élu) Rassemblement dieppois - dieppe d'abord 		781 8,55%
  • Louis-Armand De Béjarry
Éric Moisan
Éric Moisan Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		122 1,33%
Participation au scrutin Dieppe
Taux de participation 43,86%
Taux d'abstention 56,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 403

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Jumel
Sébastien Jumel (30 élus) Tous pour dieppe-dieppe pour tous 		6 749 50,37%
  • Sébastien Jumel
  • Patricia Ridel
  • Nicolas Langlois
  • Emmanuelle Caru-Charreton
  • Frédéric Weisz
  • Marie-Luce Buiche
  • Frédéric Eloy
  • Sabine Audigou
  • François Guerout
  • Paquita Clapisson
  • Lucien Lecanu
  • Jolanta Avril
  • François Lefebvre
  • Isabelle Bouvier-Lafosse
  • Patrick Carel
  • Marie-Catherine Gaillard
  • Joël Menard
  • Élodie Anger
  • Florent Bussy
  • Alice Quesnel
  • Mickaël Pajot
  • Annette Roussel
  • Dominique Patrix
  • Véronique Leteissier
  • Daniel Verger
  • Jocelyne Cyprien
  • Luc Desmarest
  • Estelle Buquet
  • Yves Begos
  • Nathalie Paresy
André Gautier
André Gautier (7 élus) Dieppe au coeur 		4 699 35,07%
  • André Gautier
  • Danièle Thetiot
  • Jean Bazin
  • Annie Ouvry
  • Michel Petit
  • Ghislaine Ortillon
  • Pierre Blondel
Bernard Brebion
Bernard Brebion (2 élus) Unis pour dieppe 		1 950 14,55%
  • Bernard Brebion
  • Sandra Jeanvoine
Participation au scrutin Dieppe
Taux de participation 63,33%
Taux d'abstention 36,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 13 779

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Jumel
Sébastien Jumel Tous pour dieppe-dieppe pour tous 		6 121 45,18%
André Gautier
André Gautier Dieppe au coeur 		3 361 24,80%
Bernard Brebion
Bernard Brebion Unis pour dieppe 		2 556 18,86%
Stephane Mauger
Stephane Mauger Dieppe bleu marine 		1 258 9,28%
Eric Moisan
Eric Moisan Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs 		251 1,85%
Participation au scrutin Dieppe
Taux de participation 63,94%
Taux d'abstention 36,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 13 911

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