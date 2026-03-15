Résultat de l'élection municipale 2026 à Dieppe : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dieppe [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dieppe sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dieppe.
L'actu des élections municipales 2026 à Dieppe
13:09 - Le bilan de la dernière municipale à Dieppe
À Dieppe, les résultats des municipales de 2020 ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Nicolas Langlois (Parti communiste français) a pris la première place en rassemblant 61,41% des bulletins. En deuxième position, André Gautier (Divers droite) a obtenu 1 618 bulletins valides (17,72%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nicolas Langlois a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Dieppe, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Dieppe
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Dieppe sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Pour mémoire, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste des candidats en 2026 est affichée plus bas. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 27 bureaux de vote de Dieppe. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Dieppe dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dieppe
|Tête de listeListe
|
Nicolas Langlois
Liste du Parti communiste français
Avec Nicolas Langlois votre Maire Tous Ensemble Pour Dieppe Protéger et Rassembler
|
|
Antoine Labé
Liste du Rassemblement National
Dieppe Conquérante !
|
|
Hugo Lomenède
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
André Gautier
Liste d'union à droite
Dieppe qu'on aime
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Langlois (29 élus) Avec nicolas langlois votre maire sébastien jumel votre député prenons soin de dieppe
|5 605
|61,41%
|
|André Gautier (3 élus) Aimer dieppe
|1 618
|17,72%
|
|Dominique Garconnet (2 élus) Dieppe, une ambition nouvelle
|1 001
|10,96%
|
|Louis-Armand De Béjarry (1 élu) Rassemblement dieppois - dieppe d'abord
|781
|8,55%
|
|Éric Moisan Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|122
|1,33%
|Participation au scrutin
|Dieppe
|Taux de participation
|43,86%
|Taux d'abstention
|56,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 403
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Jumel (30 élus) Tous pour dieppe-dieppe pour tous
|6 749
|50,37%
|
|André Gautier (7 élus) Dieppe au coeur
|4 699
|35,07%
|
|Bernard Brebion (2 élus) Unis pour dieppe
|1 950
|14,55%
|
|Participation au scrutin
|Dieppe
|Taux de participation
|63,33%
|Taux d'abstention
|36,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|13 779
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Jumel Tous pour dieppe-dieppe pour tous
|6 121
|45,18%
|André Gautier Dieppe au coeur
|3 361
|24,80%
|Bernard Brebion Unis pour dieppe
|2 556
|18,86%
|Stephane Mauger Dieppe bleu marine
|1 258
|9,28%
|Eric Moisan Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs
|251
|1,85%
|Participation au scrutin
|Dieppe
|Taux de participation
|63,94%
|Taux d'abstention
|36,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|13 911
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