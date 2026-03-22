Résultat de l'élection municipale 2026 à Diesen : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Diesen

Le deuxième tour des élections municipales à Diesen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gabriel Walkowiak
Gabriel Walkowiak Divers
BIEN VIVRE ENSEMBLE A DIESEN
  • Gabriel Walkowiak
  • Katia Kapfer
  • Stéphane Gladel
  • Sabine Brigitte Urbanzac
  • Karim Port
  • Dominique Fries
  • Laurent Huwer
  • Mélanie Huard
  • Pierre-Aymar de Dompsure
  • Nathalie Yollande Tarall Muller
  • Emmanuel Burtin
  • Laurence Cerveau
  • Sébastien Clavelin
  • Angèle Altmeyer
  • Pierre Reslinger
  • Sarah Cutin
  • Abdel Malik El Haddouti
Sylvain Provost
Sylvain Provost Divers
ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN
  • Sylvain Provost
  • Laura Gritzner
  • Philippe Hernja
  • Anna Argento
  • Bernard Bohn
  • Priscilla Ritzenthaler
  • Jean-Luc Haser
  • Martine Knez
  • Nicolas Urbanzac
  • Marie Fance Fangal
  • Jean-Denis Genevaux
  • Maeva Schallmo
  • Jamel Moulla
  • Brigitte Podersnik
  • Emmanuel Bichelberger
  • Anaïs Hap
  • Francis Pawlak

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Diesen

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel WALKOWIAK
Gabriel WALKOWIAK (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE A DIESEN 		269 50,00%
Sylvain PROVOST
Sylvain PROVOST (Ballotage) ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN 		168 31,23%
Sandrine BRILL-NAGEL
Sandrine BRILL-NAGEL (Ballotage) Un Nouveau souffle pour Diesen 		101 18,77%
Participation au scrutin Diesen
Taux de participation 68,62%
Taux d'abstention 31,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 551

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Diesen

En savoir plus sur Diesen