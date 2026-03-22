Résultat de l'élection municipale 2026 à Diesen : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Diesen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Diesen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Diesen.
L'actu des élections municipales 2026 à Diesen
11:43 - Qui est en tête à Diesen avant le 2e tour de cette municipale ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Diesen, c'est Gabriel Walkowiak qui a pris la tête en récoltant 50,00 % des suffrages exprimés. Sylvain Provost s'est classé deuxième avec 31,23 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Gabriel Walkowiak a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 50 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Sandrine Brill-Nagel a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Diesen, l'élection a mobilisé 68,62 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Diesen
Le deuxième tour des élections municipales à Diesen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gabriel Walkowiak
Divers
BIEN VIVRE ENSEMBLE A DIESEN
|
|
Sylvain Provost
Divers
ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Diesen
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel WALKOWIAK (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE A DIESEN
|269
|50,00%
|Sylvain PROVOST (Ballotage) ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN
|168
|31,23%
|Sandrine BRILL-NAGEL (Ballotage) Un Nouveau souffle pour Diesen
|101
|18,77%
|Participation au scrutin
|Diesen
|Taux de participation
|68,62%
|Taux d'abstention
|31,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|551
Source : ministère de l’Intérieur
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