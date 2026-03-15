Résultat municipale 2026 à Dieulefit (26220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dieulefit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dieulefit, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dieulefit [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice BENOIT
Patrice BENOIT (18 élus) Dieulefit en commun 		1 241 56,56%
  • Patrice BENOIT
  • Laurence VALENTIN
  • Jean-Baptiste BARBIER
  • Isabelle SOUBEYRAN
  • Fabrice DELBARRE
  • Marie-Martine DESNOS
  • Bernard PELLEGRIN
  • Nicole BLANC
  • Michel EYRAUT
  • Carole LAUGT
  • Robert BARBELOT
  • Michèle BOUQUET
  • Didier SALEMBIER
  • Caroline LIOTARD
  • Jean-Louis BOYER
  • Daisy LANOUE
  • David ASQUIER
  • Marie AUBERT
Christian BUSSAT
Christian BUSSAT (5 élus) Dieulefit ensemble 		953 43,44%
  • Christian BUSSAT
  • Marion BOISJEOL
  • Marc EBERHARD
  • Pauline DELHOMME
  • Bastien CHALON
Participation au scrutin Dieulefit
Taux de participation 78,79%
Taux d'abstention 21,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 255

Source : ministère de l’Intérieur

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