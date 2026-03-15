Résultat municipale 2026 à Dieulefit (26220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Dieulefit - Tour 1
- Election municipale 2026 à Dieulefit [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Dieulefit
- Dieulefit (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dieulefit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dieulefit, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dieulefit [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice BENOIT (18 élus) Dieulefit en commun
|1 241
|56,56%
|
|Christian BUSSAT (5 élus) Dieulefit ensemble
|953
|43,44%
|
|Participation au scrutin
|Dieulefit
|Taux de participation
|78,79%
|Taux d'abstention
|21,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|2 255
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Dieulefit [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Dieulefit en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Dieulefit
19:17 - Dieulefit : démographie et socio-économie impactent les municipales
Dans la commune de Dieulefit, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? Dans la localité, 10,99% des résidents sont des enfants, et 37,08% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 169 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1986 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,29%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (13,90%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,76%, comme à Dieulefit, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.
17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Dieulefit
Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière municipale à Dieulefit en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 12,32% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 29,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 7,34% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Dieulefit comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 15,49% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 19,37% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira avec 26,94% le dimanche suivant.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Dieulefit
Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Dieulefit sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 62,42 % lors des municipales de 2020 (un chiffre exceptionnellement haut), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 2 115 habitants qui ont voté au premier tour, soit 79,27 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 61,92 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,28 %, contre seulement 60,30 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune apparaît à l'arrivée comme une zone fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Dieulefit
Les élections législatives à Dieulefit organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Marie Pochon (Union de la gauche) aux avants-postes avec 53,07% au premier tour, devant Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 19,37%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie Pochon culminant à 73,06% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Dieulefit s'était cette fois figé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,65%), devançant Jordan Bardella (15,49%) et la liste 'Europe Ecologie' de Marie Toussaint (13,79%). La préférence des électeurs de Dieulefit a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire très à gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme plus modérée.
14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Dieulefit lors de la dernière présidentielle ?
Globalement, le paysage électoral fait de Dieulefit une ville acquise aux forces de gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Dieulefit tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 38,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,37%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 70,88%, contre 29,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Dieulefit soutenaient en priorité Marie Pochon (Nupes) avec 46,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,38%.
12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Dieulefit ?
Sur le plan de la fiscalité locale à Dieulefit, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 024 € en 2024 (dernière année connue) contre 741 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,68 % en 2024 (contre 18,20 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 229 900 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 587 900 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 10,26 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.
11:59 - Les résultats des dernières élections à Dieulefit
L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Dieulefit est très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, Christian Bussat a dominé le scrutin en rassemblant 719 voix (44,93%). Derrière, Sylvain Jean a recueilli 389 suffrages en sa faveur (24,31%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Christian Bussat l'a finalement emporté avec 904 suffrages (59,12%), face à Sylvain Jean rassemblant 625 électeurs inscrits (40,87%). La mainmise de la liste 'Dieulefit ensemble - osons une transition heureuse' s'est amplifiée pour déboucher sur une victoire retentissante et incontestable. Bien que Sylvain Jean ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 236 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Dieulefit
Les 3 bureaux de vote de la commune de Dieulefit seront ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, le 2nd tour avait été reporté à cause du premier confinement. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats à Dieulefit. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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