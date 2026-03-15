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19:17 - Dieulefit : démographie et socio-économie impactent les municipales Dans la commune de Dieulefit, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? Dans la localité, 10,99% des résidents sont des enfants, et 37,08% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 169 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1986 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,29%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (13,90%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,76%, comme à Dieulefit, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Dieulefit Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière municipale à Dieulefit en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 12,32% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 29,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 7,34% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Dieulefit comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 15,49% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 19,37% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira avec 26,94% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Dieulefit Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Dieulefit sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 62,42 % lors des municipales de 2020 (un chiffre exceptionnellement haut), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 2 115 habitants qui ont voté au premier tour, soit 79,27 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 61,92 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,28 %, contre seulement 60,30 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune apparaît à l'arrivée comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Dieulefit Les élections législatives à Dieulefit organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Marie Pochon (Union de la gauche) aux avants-postes avec 53,07% au premier tour, devant Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 19,37%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie Pochon culminant à 73,06% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Dieulefit s'était cette fois figé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,65%), devançant Jordan Bardella (15,49%) et la liste 'Europe Ecologie' de Marie Toussaint (13,79%). La préférence des électeurs de Dieulefit a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire très à gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme plus modérée.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Dieulefit lors de la dernière présidentielle ? Globalement, le paysage électoral fait de Dieulefit une ville acquise aux forces de gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Dieulefit tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 38,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,37%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 70,88%, contre 29,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Dieulefit soutenaient en priorité Marie Pochon (Nupes) avec 46,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,38%.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Dieulefit ? Sur le plan de la fiscalité locale à Dieulefit, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 024 € en 2024 (dernière année connue) contre 741 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,68 % en 2024 (contre 18,20 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 229 900 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 587 900 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 10,26 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Dieulefit L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Dieulefit est très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, Christian Bussat a dominé le scrutin en rassemblant 719 voix (44,93%). Derrière, Sylvain Jean a recueilli 389 suffrages en sa faveur (24,31%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Christian Bussat l'a finalement emporté avec 904 suffrages (59,12%), face à Sylvain Jean rassemblant 625 électeurs inscrits (40,87%). La mainmise de la liste 'Dieulefit ensemble - osons une transition heureuse' s'est amplifiée pour déboucher sur une victoire retentissante et incontestable. Bien que Sylvain Jean ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 236 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.