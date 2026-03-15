En direct

19:19 - Dieuze et municipales : démographie, économie et choix électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Dieuze, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 1 637 logements pour 2 792 habitants, la densité de la ville est de 299 hab/km². Avec 231 entreprises, Dieuze se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (29,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 29,21% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 927 € par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Dieuze, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Avant les élections de 2026, la progression du Rassemblement national à Dieuze Le Rassemblement national n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Dieuze en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 33,31% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,44% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 19,15% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste obtenait 32,38% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 41,78% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 40,26% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 43,47% lors du vote final.

16:58 - Dieuze : 49,73 % de votants aux dernières municipales Au soir des élections municipales de 2026, le degré de la participation agira fortement sur les résultats de Dieuze. Lors des municipales de 2020, la participation s'était établie à 49,73 % à la fin du premier tour, une proportion assez classique, représentant 1 016 votants alors que la pandémie du coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 72,06 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 46,66 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 60,48 % au premier tour, contre 43,25 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire s'affiche donc sensiblement comme une contrée moins participative que la moyenne.

15:59 - À Dieuze, les élections de 2024 en faveur de la droite La physionomie politique de Dieuze a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes 2024 à Dieuze avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,78%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 13,43% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Dieuze avaient ensuite placé en tête Océane Simon (Rassemblement National) avec 40,26% au premier tour, devant Fabien Di Filippo (Les Républicains) avec 34,82%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Fabien Di Filippo (Les Républicains), avec 56,53%.

14:57 - Dieuze : rappel des résultats marquants de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Dieuze portaient leur choix sur Fabien Di Filippo (LR) avec 39,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fabien Di Filippo virant de nouveau en tête avec 67,62% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Dieuze qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,31% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,50%. Lors de la finale de l'élection à Dieuze, les électeurs accordaient 52,44% pour Marine Le Pen, contre 47,56% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Dieuze s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Fiscalité à Dieuze : un sujet brûlant à l'approche des municipales 2026 ? Avec la montée des prélèvements locaux à Dieuze, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 19,73 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 29 900 euros la même année, contre quelque 585 100 euros enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Dieuze est passé à 28,66 % en 2024 (contre 14,40 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Dieuze a atteint environ 734 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 696 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Dieuze Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Dieuze ? Au soir du premier tour à l'époque, Jérôme Lang a fait la course en tête en totalisant 54,17% des bulletins. À ses trousses, Fernand Lormant a engrangé 450 bulletins valides (45,82%). Ce succès d'emblée de Jérôme Lang a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Dieuze, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.