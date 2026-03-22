Résultat de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Digne-les-Bains

Le deuxième tour des élections municipales à Digne-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gilles Chalvet
Gilles Chalvet Liste divers centre
Terre Dignoise 2026
  • Gilles Chalvet
  • Marie-Claude Paire
  • Pascal Rovere
  • Nadia Tsalamlal
  • Eric Pilmann
  • Cécile Duplay
  • Frédéric Batail
  • Valérie Boudoire
  • Stéphane Gruet
  • Noémie Ricaud
  • Guillaume Morelli
  • Tanya Giraud-Erbek
  • Richard Tereygeol
  • Laurence Gimenez
  • Dominique Armand
  • Maryse Tartiere
  • Florian Boyer
  • Evangeline Clement
  • Eric Brunaud
  • Martine Houdelette
  • Alain Miller
  • Catherine Naghiz
  • Yves Rose
  • Hélène Lorget-Precheur
  • Philippe Comte
  • Sylvie Brunaud
  • Gérard Garot
  • Annick Miller
  • Fabien Lacroix
  • Nancy Bayonna
  • Swen Wolff
  • Julie Mazelier
  • Lucien Ruiz
  • Monique Murcia
  • Hervé Mousset
Julien Di Benedetto
Julien Di Benedetto Liste divers gauche
TOUJOURS DIGNE
  • Julien Di Benedetto
  • Marie-Pierre Rinaldi
  • Alexis Audiffred
  • Patricia Sarracanie
  • Alban Richaud
  • Myriam Sereno
  • Emmanuel Couronnel
  • Valérie Dompnier
  • Gérard Esmiol
  • Joëlle Troude
  • Jacques Dayan
  • Cathie Laurent
  • Christophe Grac
  • Marie Mahler
  • Xavier Delcroix
  • Anne Gassend
  • Sébastien Lamblin
  • Sylvie Garcin
  • Mathys Legay
  • Maryline Mena
  • Richard Bonnet
  • Catherine Greuillet
  • François Giraud
  • Marion Paul
  • Frédéric Casteignau
  • Clarisse Panaias
  • Yannick Bovyn
  • Marie-Clotilde Blanc
  • Christian Burgalassi
  • Danielle Mezzarobba
  • Morade M'Rad
  • Geneviève Primiterra
  • Thierry Maleval
  • Junie Baussan
  • François Chairat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien DI BENEDETTO
Julien DI BENEDETTO (Ballotage) TOUJOURS DIGNE 		2 717 40,76%
Gilles CHALVET
Gilles CHALVET (Ballotage) Terre Dignoise 2026 		1 480 22,20%
Francis KUHN
Francis KUHN (Ballotage) DIGNE au cœur 		1 156 17,34%
Jean-Luc BROCHIER
Jean-Luc BROCHIER (Ballotage) DIGNE-les-BAINS Ville de demain 		889 13,34%
Benoît DE SOUZA
Benoît DE SOUZA DIGNE-les-BAINS, ville d'histoire et d'avenir 		424 6,36%
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 61,36%
Taux d'abstention 38,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 6 899

Source : ministère de l’Intérieur

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