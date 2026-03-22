Résultat de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Digne-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Digne-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Digne-les-Bains
11:49 - Julien Di Benedetto largement en tête des municipales dimanche dernier
Lors du premier volet des municipales à Digne-les-Bains, c'est Julien Di Benedetto (Divers gauche) qui a pris la tête en rassemblant 40,76 % des suffrages exprimés. Ensuite, Gilles Chalvet (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 22,20 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Francis Kuhn (Divers centre) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Jean-Luc Brochier, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 13,34 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Digne-les-Bains, le rendez-vous électoral a mobilisé 61,36 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Digne-les-Bains
Le deuxième tour des élections municipales à Digne-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gilles Chalvet
Liste divers centre
Terre Dignoise 2026
|
|
Julien Di Benedetto
Liste divers gauche
TOUJOURS DIGNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien DI BENEDETTO (Ballotage) TOUJOURS DIGNE
|2 717
|40,76%
|Gilles CHALVET (Ballotage) Terre Dignoise 2026
|1 480
|22,20%
|Francis KUHN (Ballotage) DIGNE au cœur
|1 156
|17,34%
|Jean-Luc BROCHIER (Ballotage) DIGNE-les-BAINS Ville de demain
|889
|13,34%
|Benoît DE SOUZA DIGNE-les-BAINS, ville d'histoire et d'avenir
|424
|6,36%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|61,36%
|Taux d'abstention
|38,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|6 899
Source : ministère de l’Intérieur
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