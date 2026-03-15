Résultat de l'élection municipale 2026 à Dinan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dinan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dinan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dinan.
L'actu des élections municipales 2026 à Dinan
13:46 - Tout savoir sur la fiscalité locale à Dinan
À Dinan, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,40 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 495 940 € la même année. Une somme loin des 3,87425 millions d'euros (3 874 250 € très exactement) perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Dinan a évolué pour se fixer à un peu plus de 37,08 % en 2024 (contre 17,49 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Dinan s'est chiffrée à 798 € en 2024 (contre 737 € en 2020).
11:59 - La liste "Dinan-Léhon, À Coeur Battant" grande gagnante de la dernière municipale à Dinan
Les résultats des précédentes élections municipales à Dinan ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Didier Lechien (Divers centre) a fait la course en tête en récoltant 65,99% des voix. Juste derrière, Michel Forget (Divers gauche) a recueilli 1 168 votes (27,21%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Dinan, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité aussi écrasante constituera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Dinan : les horaires des 11 bureaux de vote
Les 11 bureaux de vote de la ville de Dinan ferment à 18 heures pour le dépouillement. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Dinan. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dinan
|Tête de listeListe
|
Didier Lechien
Liste divers centre
Dinan Léhon Evidemment
|
|
Clémence Essevaz-Roulet
Liste divers gauche
BIEN VIVRE ICI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Lechien (30 élus) Dinan-léhon, à coeur battant
|2 832
|65,99%
|
|Michel Forget (4 élus) Dinan diver'cité
|1 168
|27,21%
|
|Gérard De Mellon (1 élu) Rassemblement pour dinan
|291
|6,78%
|
|Participation au scrutin
|Dinan
|Taux de participation
|42,68%
|Taux d'abstention
|57,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 405
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Lechien (25 élus) Dinan d'abord
|2 549
|49,90%
|
|Jean Gaubert (7 élus) Dinan, ambitieux, durable et solidaire
|2 191
|42,89%
|
|Séverine Rio (1 élu) Rassembler pour agir
|368
|7,20%
|
|Participation au scrutin
|Dinan
|Taux de participation
|67,21%
|Taux d'abstention
|32,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,65%
|Nombre de votants
|5 247
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Gaubert Dinan, ambitieux, durable et solidaire
|1 640
|32,81%
|Didier Lechien Dinan d'abord
|1 601
|32,03%
|Didier Deru A vos cotes pour un nouvel elan
|1 202
|24,05%
|Séverine Rio Rassembler pour agir
|554
|11,08%
|Participation au scrutin
|Dinan
|Taux de participation
|65,88%
|Taux d'abstention
|34,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|5 143
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