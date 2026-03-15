Résultat de l'élection municipale 2026 à Dinan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dinan

Tête de listeListe
Didier Lechien
Didier Lechien Liste divers centre
Dinan Léhon Evidemment
  • Didier Lechien
  • Chantal Bouloux
  • René Degrenne
  • Laurence Le Dû
  • Tanguy Métrope
  • Anne-Sophie Morin
  • Didier Deru
  • Anne-Sophie Guillemot
  • Charles Houze
  • Odile Miel-Giresse
  • Laurent Vandamme
  • Béatrice Sagory
  • Yannick Hellio
  • Christine Massart
  • Dominique Orhant
  • Marina Badoual
  • Yann Lucas
  • Angèle Couëllan
  • Olivier Bobigeat
  • Lydie Patry
  • Matthieu Jouneau
  • Nathalie Malidor
  • Philippe Morant
  • Sonia Dabin
  • Grégory Peretou
  • Christelle Bouvier
  • Jacques Touminet
  • Camille Soufflet
  • Yves Koziel
  • Sandra Le Dréan-Smejkal
  • Maxime Sachet
  • Valérie Muller
  • Jules Plat
  • Sylvie Adam
  • Denis Crochette
  • Emma Leloup
  • Christophe Yeh
Clémence Essevaz-Roulet
Clémence Essevaz-Roulet Liste divers gauche
BIEN VIVRE ICI
  • Clémence Essevaz-Roulet
  • Baptiste Thévelein
  • Stella Corbes
  • Soilihi Aboudou
  • Émilie Pinson
  • Mehdi Djoumi
  • Sylvie Da Silva
  • Bertrand Minault
  • Agathe Massard
  • Christophe Toutain
  • Nathalie Cardoso
  • Jean Hery
  • Anne Wagner
  • David Meunier
  • Violaine Hermier
  • Benjamin Lebret Chapon
  • Élisabeth Gloaguen
  • Mattias Baudais
  • Lisa Boquen
  • Clément Haye
  • Dominique Calvez
  • Hervé Bidard
  • Frédérique Le Bec
  • Dominique Miller
  • Agnès Verlingue
  • Jean Michel Lefeuvre
  • Hélène Connan
  • Patrick Briend
  • Anaïs Gaude
  • Franck Brault
  • Tyfen Olivier Le Guen
  • Thomas Schmutz
  • Guylaine Frin
  • Michel Forget
  • Bruyère Jouffe
  • Alain Reverdi
  • Céline Lourenço de Oliveira

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Lechien
Didier Lechien (30 élus) Dinan-léhon, à coeur battant 		2 832 65,99%
  • Didier Lechien
  • Stéphanie Meal
  • René Degrenne
  • Brigitte Balay-Mizrahi
  • Didier Deru
  • Laurence Le Du-Blayo
  • Charles Houze
  • Chantal Bouloux
  • Olivier Bobigeat
  • Sylvaine Chêne
  • Jérémie Menar
  • Françoise Despres
  • Yannick Hellio
  • Anne-Sophie Guillemot
  • Bernard Lagree
  • Joëlle Le Guiffant
  • Matthieu Jouneau
  • Cécile Paris
  • Jacques Touminet
  • Odile Miel-Giresse
  • Guy Badoual
  • Christine Massart
  • Maxime Sachet
  • Lydie Patry
  • Dominique Orhant
  • Nathalie Malidor
  • David Brunet
  • Christiane Soquet
  • Philippe Morant
  • Christelle Bouvier
Michel Forget
Michel Forget (4 élus) Dinan diver'cité 		1 168 27,21%
  • Michel Forget
  • Stéphanie Missir
  • Joris Sanson
  • Stella Corbes
Gérard De Mellon
Gérard De Mellon (1 élu) Rassemblement pour dinan 		291 6,78%
  • Gérard De Mellon
Participation au scrutin Dinan
Taux de participation 42,68%
Taux d'abstention 57,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 405

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Lechien
Didier Lechien (25 élus) Dinan d'abord 		2 549 49,90%
  • Didier Lechien
  • Brigitte Balay-Mizrahi
  • Didier Deru
  • Chantal Bourgault-Lebranchu
  • Philippe Fourrier
  • Cécile Paris
  • Bernard Lagree
  • Françoise Guyot
  • Matthieu Jouneau
  • Anne-Sophie Guillemot
  • Yannick Hellio
  • Cyrille Desrame
  • Olivier Bobigeat
  • Katia Daguier
  • Maxime Sachet
  • Elisabeth Cassany
  • Floryan Pineau
  • Odile Miel-Giresse
  • Charles Pasino
  • Lydie Patry
  • David Brunet
  • Annie Merdrignac
  • Nicolas Le Borgne
  • Véronique Bonnefond
  • Bernard Bonenfant
Jean Gaubert
Jean Gaubert (7 élus) Dinan, ambitieux, durable et solidaire 		2 191 42,89%
  • Jean Gaubert
  • Camille Meunier
  • Michel Forget
  • Stéphanie Missir
  • Marc Guinguene
  • Anne-Cécile Briec-Lame
  • Bruno Bertier
Séverine Rio
Séverine Rio (1 élu) Rassembler pour agir 		368 7,20%
  • Séverine Rio
Participation au scrutin Dinan
Taux de participation 67,21%
Taux d'abstention 32,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,65%
Nombre de votants 5 247

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Gaubert
Jean Gaubert Dinan, ambitieux, durable et solidaire 		1 640 32,81%
Didier Lechien
Didier Lechien Dinan d'abord 		1 601 32,03%
Didier Deru
Didier Deru A vos cotes pour un nouvel elan 		1 202 24,05%
Séverine Rio
Séverine Rio Rassembler pour agir 		554 11,08%
Participation au scrutin Dinan
Taux de participation 65,88%
Taux d'abstention 34,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Nombre de votants 5 143

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