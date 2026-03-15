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19:18 - Dinard : démographie et socio-économie impactent les élections municipales A mi-chemin des municipales, Dinard fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 407 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 260 entreprises, Dinard est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (41,02%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 156 résidents étrangers, Dinard se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 21,37% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2389,18 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Pour résumer, à Dinard, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN à Dinard avant les municipales Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Dinard il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 15,29% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 29,84% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 10,46% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Dinard comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,65% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 25,53% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,85% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Dinard : le point sur l'abstention Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 49,83 % à Dinard lors des municipales de 2020 (dans la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid semait le doute dans le pays. L'élection suprême en 2022 avait toutefois suscité un fort engouement, avec 76,65 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 23,35 %). La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 54,99 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 72,71 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 60,46 %. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne donc sensiblement comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. À l'occasion de ces municipales de 2026, la valeur de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Dinard.

15:59 - Comment a voté Dinard lors des dernières élections ? Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Dinard accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) avec 46,40% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Luc Bourgeaux culminant à 72,15% des voix dans la localité. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Dinard avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (24,90%), avec derrière elle Jordan Bardella qui s'était arrogée 20,65% des voix. L'orientation des électeurs de Dinard a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Dinard ? La physionomie politique de Dinard révèle une municipalité de tradition centriste. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Dinard votaient en priorité pour Emmanuel Macron (38,95%), devant Marine Le Pen crédité de 15,29%. Le duel final se soldait finalement par un score de 70,16% pour Emmanuel Macron, contre 29,84% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Dinard soutenaient en priorité Anne Le Gagne (Ensemble !) avec 36,70% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,95%.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres de Dinard Si l'on regarde de près la fiscalité de Dinard, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 18,40 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 4,95411 millions d'euros, en net recul par rapport aux 5,92631 millions d'euros (5 926 310 € très exactement) enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Dinard est passé à environ 51,54 % en 2024 (contre 31,64 % en 2020). Un taux à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Dinard a atteint 2 420 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 827 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Dinard Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Dinard ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Christian Poutriquet (Divers centre) a raflé la première place en totalisant 1 726 bulletins (39,49%). En deuxième position, Arnaud Salmon (Divers droite) a engrangé 1 254 voix (28,69%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Martine Craveia Schütz (Divers droite), avec 717 suffrages (16,40%). Une marge large. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Arnaud Salmon l'a finalement emporté avec 2 015 suffrages (42,24%), face à Christian Poutriquet qui a obtenu 40,16% des électeurs et Martine Craveia Schütz réunissant 17,58% des bulletins. Les reports de voix ont joué un rôle déterminant, entraînant un basculement radical du scrutin. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Christian Poutriquet a réalisé la meilleure progression en ajoutant 662 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Dinard, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier.