Résultat municipale 2026 à Dinard (35800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dinard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dinard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dinard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud SALMON
Arnaud SALMON (26 élus) DINARD NOTRE BIEN COMMUN 		3 289 53,11%
  • Arnaud SALMON
  • Marie-Claire MERVIN
  • Kévin STEINBACHER
  • Martine GUÉNÉGANT
  • Thierry BURLOT
  • Catherine CABOT
  • Frédéric SOHIER
  • Mirella JEAN DE DIEU
  • Philippe BÉCAN
  • Muriel BEZIEL
  • Vincent REMY
  • Noémie BROSSAULT
  • Michel MOREL
  • Evelyne GAUTIER LE BAIL
  • Jean-Patrick GUIBOUT
  • Gwenaëlle LIETAR
  • Eric DYEVRE
  • Guenhaëlle VEDIE
  • Christian CHAUFOUR
  • Jeanne BOUVIER
  • Frédéric DENOUAL
  • Nathalie ROBLOT
  • Jean-Jacques FOUCHER
  • Isabelle LUCAS
  • Michel BOUCHALAIS
  • Marie BOURGOIN
Nolwenn GUILLOU
Nolwenn GUILLOU (5 élus) Mieux vivre Dinard ensemble 		1 691 27,31%
  • Nolwenn GUILLOU
  • Bruno DESLANDES
  • Emilie BELLOT
  • Ernest MARTIN
  • Lucie PRIEUR
Stanislas DU GUERNY
Stanislas DU GUERNY (1 élu) Redonner du souffle à Dinard 		675 10,90%
  • Stanislas DU GUERNY
Christophe FICHET
Christophe FICHET (1 élu) Dinard, Pour Vous, Avec Vous 		538 8,69%
  • Christophe FICHET
Participation au scrutin Dinard
Taux de participation 64,21%
Taux d'abstention 35,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 6 349

Source : ministère de l’Intérieur

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