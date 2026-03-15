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19:19 - Distroff : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Distroff comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 853 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 55 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 574 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,77% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 38,50% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 44,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 632,83 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, Distroff incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Distroff ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Distroff en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,44% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,06% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 23,91% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Distroff comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,35% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,26% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 47,77% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Distroff plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, l'abstention s'élevait à 40,85 % à Distroff lors du dernier scrutin local, une participation locale remarquable, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 24,79 % localement. Même si les logiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 60,14 % en 2022 à seulement 36,00 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,17 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. Cette particularité à Distroff constituera en conséquence un véritable pivot de ces élections municipales.

15:59 - Distroff classée à droite lors des derniers scrutins Organisées après la dissolution, les élections législatives à Distroff avaient favorisé Baptiste Philippo (Rassemblement National) avec 44,26% au premier tour, devant Isabelle Rauch (Ensemble !) avec 31,88%. C'est néanmoins Isabelle Rauch (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,23% des suffrages exprimés. Les élections européennes en amont à Distroff avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (42,35%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 13,74% des votes. Le panorama politique de Distroff a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Distroff ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Distroff choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 26,63% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 26,44%. Lors de la finale de l'élection à Distroff, les électeurs accordaient 52,94% pour Emmanuel Macron, contre 47,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Distroff accordaient leurs suffrages à Isabelle Rauch (Ensemble !) avec 28,47% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,39% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Distroff une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité en hausse à Distroff : un effet sur les municipales Du côté de la fiscalité de Distroff, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 799 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 636 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 33,26 % en 2024 (contre environ 17,55 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 4 700 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 225 470 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,58 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Distroff À Distroff, les résultats des municipales il y a six ans se sont avérés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Elise Winterstein a pris les commandes en totalisant 421 suffrages (51,03%). En deuxième position, André Glaude a rassemblé 48,96% des suffrages. Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Distroff, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, le camp minoritaire devra améliorer grandement le résultat, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.