Résultat municipale 2026 à Distroff (57925) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Distroff a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Distroff, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Distroff [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu KOPERA
Mathieu KOPERA (16 élus) BIEN VIVRE A DISTROFF 		652 63,55%
  • Mathieu KOPERA
  • Sophie CASAGRANDE
  • Luc GUERDER
  • Emmanuelle SEDKI
  • Régis KIEFFER
  • Nelly VITALI
  • André GLAUDE
  • Sylvie RODRIGUEZ
  • Jean-Marie KLEIN
  • Christine DELEMOS
  • Mickaêl JAECKEL
  • Lucie TOUSSAINT
  • Eric MINERVA
  • Carole HIRTZ
  • Fabien WINGERT
  • Christine BERNARD
Manu TURQUIA
Manu TURQUIA (3 élus) DISTROFF AU COEUR 		374 36,45%
  • Manu TURQUIA
  • Céline NADE
  • Martial ROMANJUK
Participation au scrutin Distroff
Taux de participation 70,06%
Taux d'abstention 29,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 046

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Distroff