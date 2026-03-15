Résultat municipale 2026 à Divatte-sur-Loire (44450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Divatte-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Divatte-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Divatte-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie MÉRIAU
Aurélie MÉRIAU (26 élus) Divatte sur Loire, collective et citoyenne 		1 796 53,28%
  • Aurélie MÉRIAU
  • Fabrice DUGNE
  • Sylvie BOUCHEREAU
  • Alban GRISVARD
  • Noémie DANIEL
  • Anthony LEBLAY
  • Joan BROHAN
  • Pierre-Alexandre REMY
  • Caroline PINEAU
  • Sébastien RENIER
  • Charlotte DAVID-CANOLLE
  • Patrick LELOUP
  • Amandine GOISET
  • Michel NÉCHAT
  • Isabelle ROBIN
  • David LANDAIS
  • Lucie ESNEAULT
  • Antoine TISON
  • Amélie MARTIN
  • Arnaud BOUYER
  • Anne-Ségolène BRUN
  • Mickaël BLANCHARD
  • Patricia ROUSSEL
  • Téo GODARD
  • Cécilia BLANCHARD
  • Bertrand REDUREAU
Louis-Marie VUILLET
Louis-Marie VUILLET (7 élus) Divatte-sur-Loire, agir autrement 		1 575 46,72%
  • Louis-Marie VUILLET
  • Marie CASSIN
  • Giacomo FURNARI
  • Elodie SALAUN
  • Ewen FLANDRIN
  • Valérie DEBORD
  • Charles-Tangui GILLES
Participation au scrutin Divatte-sur-Loire
Taux de participation 60,53%
Taux d'abstention 39,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 3 484

Source : ministère de l’Intérieur

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