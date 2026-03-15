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19:18 - Comment la composition démographique de Divatte-sur-Loire façonne les résultats électoraux ? En marge des municipales, Divatte-sur-Loire foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 158 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 540 entreprises, Divatte-sur-Loire offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (10,80%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,90% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,43%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 33 466 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, Divatte-sur-Loire incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Divatte-sur-Loire ? Le mouvement lepéniste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Divatte-sur-Loire il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 22,96% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 34,34% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 16,96% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Divatte-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 31,40% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 33,39% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,72% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Divatte-sur-Loire Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Divatte-sur-Loire, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. Pour rappel, la participation atteignait 26,21 % lors des municipales de 2020, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que débutait la crise du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été mesuré à 78,50 %. Même si les logiques changent en fonction du type de scrutin, il est pertinent d'observer la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'affluence pour les législatives, chiffrée quant à elle à 48,58 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 70,87 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 53,21 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire apparaît in fine comme une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Divatte-sur-Loire : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Divatte-sur-Loire avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,40%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,30% des voix. Les législatives à Divatte-sur-Loire qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Stéphanie Cotrel (Rassemblement National) en pole position avec 33,39% au premier tour, devant Sophie Errante (Majorité présidentielle) avec 28,19%. Au second tour, c'est en revanche Sophie Errante (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 39,34% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Divatte-sur-Loire a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Divatte-sur-Loire il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Divatte-sur-Loire soutenaient en priorité Sophie Errante (Ensemble !) avec 29,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sophie Errante virant de nouveau en tête avec 57,00% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Divatte-sur-Loire choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 34,61% des voix, devant Marine Le Pen avec 22,96%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en livrant 65,66% pour Emmanuel Macron, contre 34,34% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Divatte-sur-Loire dessine donc une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Divatte-sur-Loire Reflet d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Divatte-sur-Loire, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,08 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 65 100 euros environ la même année, contre 1,44496 million d'euros perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Divatte-sur-Loire est passé à 41,42 % en 2024 (contre 24,08 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Divatte-sur-Loire s'est établi à 664 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 758 € relevés en 2020.

11:59 - Christelle Braud gagnante des dernières municipales à Divatte-sur-Loire Les résultats des précédentes municipales à Divatte-sur-Loire ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Réussir demain ensemble' a logiquement rassemblé 1 217 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Divatte-sur-Loire, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Au lendemain de ce scrutin sans réelle confrontation, l'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux. La liste des candidats fournit certainement d'ores et déjà une première réponse.