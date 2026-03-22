Résultat de l'élection municipale 2026 à Divion : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Divion [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Divion sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Divion.
L'actu des élections municipales 2026 à Divion
11:44 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Divion ?
Les élections municipales 2026 à Divion ont vu Jacky Lemoine (Divers gauche) arriver en tête dimanche dernier avec 40,66 % des bulletins valides. Cédric Renaut (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 28,09 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Jacky Lemoine a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 19 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 19,29 %, Emeline Delplanque (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Benoit Penet, portant la nuance Divers centre, a obtenu 11,96 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Divion, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 56,65 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Divion
Le deuxième tour des élections municipales à Divion a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jacky Lemoine
Liste divers gauche
ENSEMBLE, DIVION - VISION 2032
|
|
Cédric Renaut
Liste du Rassemblement National
DIVION, VOTRE VISION
|
|
Emeline Delplanque
Liste divers gauche
DIVION POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Divion
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacky LEMOINE (Ballotage) ENSEMBLE, DIVION - VISION 2032
|1 187
|40,66%
|Cédric RENAUT (Ballotage) DIVION, VOTRE VISION
|820
|28,09%
|Emeline DELPLANQUE (Ballotage) DIVION POUR VOUS
|563
|19,29%
|Benoit PENET (Ballotage) DIVION DEMAIN
|349
|11,96%
|Participation au scrutin
|Divion
|Taux de participation
|56,65%
|Taux d'abstention
|43,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|2 967
Source : ministère de l’Intérieur
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