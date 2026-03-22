Résultat de l'élection municipale 2026 à Divion : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Divion

Le deuxième tour des élections municipales à Divion a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jacky Lemoine
Jacky Lemoine Liste divers gauche
ENSEMBLE, DIVION - VISION 2032
  • Jacky Lemoine
  • Karine Bloch
  • Lionel Courtin
  • Patricia Deneufeglise
  • Pierre Bayart
  • Sylvie Rigobert
  • Laurent Hainaut
  • Gaetane Cabaret
  • Patrice Sistek
  • Sabine Brunelle
  • Rene Flinois
  • Noemie Delattre
  • Arnaud Bloch
  • Laure Dernoncourt
  • Romain Lavedrine
  • Corinne Vanquelef
  • Didier Dubois
  • Michele Ulatowski
  • Thomas Kasperek
  • Rose-Marie Cybulski
  • Sylvain Noeuveglise
  • Sylvie Harel
  • Gilles Dhelin
  • Henriette Figaniak
  • Eric Lepagnot
  • Carole Ceenaeme
  • Francois Legru
  • Sylvaine Desauty
  • Jean-Charles Carincotte
  • Lisa Trinez
  • Laurent Bailly
Cédric Renaut
Cédric Renaut Liste du Rassemblement National
DIVION, VOTRE VISION
  • Cédric Renaut
  • Fanny Briois
  • Jordan Caresmel
  • Annie Gallet
  • Jean-Luc Gouillart
  • Marjorie Gaudet
  • Gianny Hermant
  • Anaïs Polowczyk
  • Sébastien Turpin
  • Martine Vasseur
  • Kevin Dekneudt
  • Caroline Bouquet
  • Antoine Charles
  • Amandine Leclercq
  • Cyprien Lantoine
  • Céline Dufes
  • Hervé Lemaitre
  • Coraline Dupont
  • Lucien Leclercq
  • Madison Flahaut
  • Kevin Charles
  • Alyson Colbaut
  • Frédéric Dubuisson
  • Cathy Wlodarczyk
  • Pascal Delattre
  • Vanessa Damart
  • Alain Flouquet
  • Michèle Dumont
  • Renaud Hannebique
  • Carmen Zawieja
  • Frédéric Pollart
Emeline Delplanque
Emeline Delplanque Liste divers gauche
DIVION POUR VOUS
  • Emeline Delplanque
  • Abdel Briki
  • Christelle Dupont
  • Sébastien Da Silva
  • Aurore Boufflers
  • Gaëtan Boucher
  • Vicky Codron
  • Adriano Seu
  • Dorothée Drolez
  • Frédéric Demaretz
  • Muriel Lourme
  • Cédric Delelis
  • Aurore Lessence
  • Patrick Herchy
  • Sabine Dubois
  • Maxime Henot
  • Sarah Zerouali
  • Jean-François Napieralski
  • Chloé Dublaneau
  • David Lorion
  • Sabrina Boitel
  • Dany Lecordier
  • Ninon Borla-Salamet
  • Jean-Michel Plancke
  • Sylvie Jouglet
  • Ludovic Durieux
  • Inès Dublaneau
  • Frédéric Morel
  • Aurélie Pannequin
  • Alexandre Dupont
  • Lydie Maillard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Divion

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacky LEMOINE
Jacky LEMOINE (Ballotage) ENSEMBLE, DIVION - VISION 2032 		1 187 40,66%
Cédric RENAUT
Cédric RENAUT (Ballotage) DIVION, VOTRE VISION 		820 28,09%
Emeline DELPLANQUE
Emeline DELPLANQUE (Ballotage) DIVION POUR VOUS 		563 19,29%
Benoit PENET
Benoit PENET (Ballotage) DIVION DEMAIN 		349 11,96%
Participation au scrutin Divion
Taux de participation 56,65%
Taux d'abstention 43,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 2 967

Source : ministère de l’Intérieur

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