Résultat municipale 2026 à Divion (62460) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Divion a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Divion, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Divion [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacky LEMOINE
Jacky LEMOINE ENSEMBLE, DIVION - VISION 2032 		1 187 40,66%
Cédric RENAUT
Cédric RENAUT DIVION, VOTRE VISION 		820 28,09%
Emeline DELPLANQUE
Emeline DELPLANQUE DIVION POUR VOUS 		563 19,29%
Benoit PENET
Benoit PENET DIVION DEMAIN 		349 11,96%
Participation au scrutin Divion
Taux de participation 56,65%
Taux d'abstention 43,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 2 967

Source : ministère de l’Intérieur

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