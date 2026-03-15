En direct

19:19 - Les défis socio-économiques de Divion et leurs implications électorales Dans les rues de Divion, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 3 226 logements pour 6 830 habitants, la densité de la ville est de 623 hab/km². Ses 201 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 904 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 20,34% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,56% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 20,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 273 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,63%, annonçant une situation économique instable. À Divion, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Les électeurs de Divion conquis par le RN ? Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Divion il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 52,67% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 72,91% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 56,57% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 72,54% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 62,75% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 65,11% pour le mouvement lepéniste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Thierry Frappé.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 54,17 % d'abstention En ce jour d'élection municipale à Divion, la mobilisation sera décortiquée. En 2020, la participation était évaluée à 45,83 % à la fin du premier tour (dans la moyenne nationale), la pandémie du coronavirus ayant fortement pesé sur l'événement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 67,19 %. Bien que ces élections nationales soient de nature distincte comparativement aux scrutins locaux, les législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. La participation aux législatives, mesurée pour sa part à 38,16 % en 2022, a largement évolué pour atteindre 55,92 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 43,98 %. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Divion comme une zone où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Divion ? Thierry Frappé (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Divion au printemps 2024 avec 65,11%. Emmanuelle Leveugle (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 18,81%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Divion s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (62,75%), talonnée par Raphaël Glucksmann (6,72%) et Valérie Hayer (6,53%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Divion demeurait à l'époque une terre de droite mariniste.

14:57 - Dernière présidentielle à Divion : les résultats à retenir La synthèse des votes de 2022 dépeint Divion comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Divion choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 52,67% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 15,39%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,91% pour Marine Le Pen, contre 27,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Divion plébiscitaient Thierry Frappé (RN) avec 56,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,54%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Divion Pour ce qui est des contributions locales à Divion, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 686 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 609 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 54,53 % en 2024 (contre 35,14 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 110 100 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 924 550 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 13,40 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Une majorité Divers gauche issue du résultat de l'élection municipale de 2020 à Divion Il peut être éclairant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Divion. Dès le premier tour de scrutin, Jacky Lemoine (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires avec 59,98% des voix. À ses trousses, Danièle Seux (Divers gauche) a obtenu 30,51% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Benoit Penet (Divers centre), réunissant 9,50% des suffrages. Cette victoire sans appel de Jacky Lemoine a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Divion, cette dynamique pose les bases. Faire basculer une majorité si large représentera un défi herculéen pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.