Résultat de l'élection municipale 2026 à Dizy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dizy

Le deuxième tour des élections municipales à Dizy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvie Diart
Sylvie Diart Divers
Dizy, notre village, notre avenir
  • Sylvie Diart
  • Régis Brunel
  • Maryline Laforest
  • Valentin Lagarde
  • Céline Desanlis
  • Vincent Delmaestro
  • Christiane Vautrain
  • Jean-David Courtaillier
  • Marie-Christine Andry
  • Michel Tellier
  • Béatrice Vautrain
  • Daniel Delsaut
  • Marie-Noëlle Colombier
  • Jean-Philippe Gourdin
  • Emmanuelle Boutet
  • Frédéric Roux
  • Barbara Naveau
François Lourdelet
François Lourdelet Divers
DIZY UN VILLAGE VIVANT POUR TOUS
  • François Lourdelet
  • Lise Berthier
  • Florian Lorentz
  • Angélique Juchtzer
  • Eddie Willaey
  • Audrey Debast
  • Frédéric Louette
  • Gaïane Willaey
  • Laurent Panigaï
  • Chrissie Bliard
  • Alexandre Charton
  • Jacinthe Marat
  • Maxime Bliard
  • Pauline Lorentz
  • Ramzi Mansour
  • Audrey Renoir
  • Stéphane Gaugé
François Le Hebel
François Le Hebel Divers
S'ENGAGER POUR DEMAIN
  • François Le Hebel
  • Christine Pierrette Depoivre
  • Pascal Fernandez
  • Marine Coppin
  • Jordan Julien Marcel Bouffort
  • Nathalie Christine Thil
  • Michel Bernard Richard
  • Christelle Pascale Lassagne
  • Pascal Leveque
  • Françoise Follet
  • Dominique Gianni Jean-Philippe Allard
  • Florence Richard
  • Quentin Wilhelm
  • Christine Michèle Anciot
  • Azdine Chetouane
  • Frederique Marie Yollande Lebeuf
  • Michel André Japin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dizy

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie DIART
Sylvie DIART (Ballotage) Dizy, notre village, notre avenir 		329 46,87%
François LOURDELET
François LOURDELET (Ballotage) DIZY UN VILLAGE VIVANT POUR TOUS 		231 32,91%
François LE HEBEL
François LE HEBEL (Ballotage) S'ENGAGER POUR DEMAIN 		142 20,23%
Participation au scrutin Dizy
Taux de participation 62,82%
Taux d'abstention 37,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 725

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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