Résultat de l'élection municipale 2026 à Dizy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dizy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dizy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dizy.
L'actu des élections municipales 2026 à Dizy
11:42 - Sylvie Diart, François Lourdelet et François Le Hebel forment le trio de tête à Dizy
Pour le lancement des municipales à Dizy, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 37,18 %. À l'issue du dépouillement, c'est Sylvie Diart qui a pris l'avantage en s'adjugeant 46,87 % des bulletins valides. Derrière, François Lourdelet a pris la position de dauphin avec 32,91 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, François Le Hebel s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dizy
Le deuxième tour des élections municipales à Dizy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvie Diart
Divers
Dizy, notre village, notre avenir
|
|
François Lourdelet
Divers
DIZY UN VILLAGE VIVANT POUR TOUS
|
|
François Le Hebel
Divers
S'ENGAGER POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dizy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie DIART (Ballotage) Dizy, notre village, notre avenir
|329
|46,87%
|François LOURDELET (Ballotage) DIZY UN VILLAGE VIVANT POUR TOUS
|231
|32,91%
|François LE HEBEL (Ballotage) S'ENGAGER POUR DEMAIN
|142
|20,23%
|Participation au scrutin
|Dizy
|Taux de participation
|62,82%
|Taux d'abstention
|37,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|725
Source : ministère de l’Intérieur
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