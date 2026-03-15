Résultat de l'élection municipale 2026 à Dole : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dole [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dole sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dole.
L'actu des élections municipales 2026 à Dole
13:09 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Dole
Il peut être instructif d'étudier les résultats des dernières élections municipales à Dole. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Baptiste Gagnoux (Les Républicains) a fait la course en tête en totalisant 61,55% des suffrages. À sa poursuite, Hervé Prat (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 1 026 suffrages en sa faveur (17,91%). Ako Hamdaoui (Divers gauche) suivait, obtenant 995 suffrages (17,37%). Cette victoire au premier tour de Jean-Baptiste Gagnoux a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Dole, cette dynamique pose les bases. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche pour renverser cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Dole : les horaires des 18 bureaux de vote
Pour voter, les habitants de la commune sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Dole. Dans le cadre des municipales de 2026, les citoyens de Dole sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Dole. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dole
|Tête de listeListe
|
Dominique Revoy
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Jean-Baptiste Gagnoux
Liste des Républicains
FIERS D'ETRE DOLOIS !
|
|
Laetitia Jarrot
Liste divers gauche
DOLE, NATURELLEMENT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Baptiste Gagnoux (29 élus) Une ville qui avance avec vous !
|3 526
|61,55%
|
|Hervé Prat (3 élus) Dole liste verte et ouverte
|1 026
|17,91%
|
|Ako Hamdaoui (3 élus) Ensemble dole 2020
|995
|17,37%
|
|Dominique Revoy Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|181
|3,15%
|Participation au scrutin
|Dole
|Taux de participation
|37,42%
|Taux d'abstention
|62,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 938
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Sermier (28 élus) Maintenant on avance
|5 354
|56,45%
|
|Jean-Claude Wambst (5 élus) Agir bien plus encore
|2 455
|25,88%
|
|Jean Bordat (1 élu) Reveillons dole
|701
|7,39%
|
|Alain Vuillaume (1 élu) Dole ville de resistance et de progres
|690
|7,27%
|
|Dominique Revoy Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|283
|2,98%
|Participation au scrutin
|Dole
|Taux de participation
|61,92%
|Taux d'abstention
|38,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,66%
|Nombre de votants
|9 843
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