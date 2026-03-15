Résultat de l'élection municipale 2026 à Dole : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dole

Tête de listeListe
Dominique Revoy
Dominique Revoy Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Dominique Revoy
  • Jacques Marechal
  • Dominique Vernier
  • Abdelhamid Chachoua
  • Malika Guerab
  • Jonathan Dery
  • Edwige Pretre
  • Alain Beaujot
  • Coralie Steinle
  • Laurent Lescalier
  • Melanie Petitot
  • Patrice Tremet
  • Sylvie Castellon
  • Stephane Germain
  • Claude Chatelain
  • Téo Pillavoine Duval
  • Josiane Raboutet
  • Fabrice Pone
  • Alison Ben Salem Squive
  • Sofian Ben Salem
  • Marie-France Mercet
  • Jean-Claude Euvrard
  • Béatrice Isarte
  • Dominique Mondamey
  • Georgette Euvrard
  • Philippe Devaud
  • Francoise Yalaoui
  • Pascal Chanite
  • Cathy Schmerber
  • Eric Wakenhut
  • Josianne Gaschen
  • Hervé Lambert
  • Cristolina Amiot
  • Xavier Morland
  • Marielle Commoy
Jean-Baptiste Gagnoux
Jean-Baptiste Gagnoux Liste des Républicains
FIERS D'ETRE DOLOIS !
  • Jean-Baptiste Gagnoux
  • Sylvette Marchand
  • Jean-Pascal Fichere
  • Maryline Mirat
  • Alexandre Douzenel
  • Justine Gruet
  • Gilles Chaffange
  • Blandine Cretin-Maitenaz
  • Bruno Mazier
  • Patricia Antoine
  • Stéphane Champanhet
  • Sophie Jobelin
  • Patrice Cernela
  • Claire Bourgeois-Republique
  • Patrick Franchini
  • Catherine Nonnotte
  • Jean-Philippe Lefevre
  • Mathilde Bouffaut
  • Mathieu Berthaud
  • Isabelle Delaine
  • Jean-Michel Rebillard
  • Claire Brocard
  • Mohamed Mbitel
  • Christiane Fiumana
  • Serge Roux
  • Laurence Grenier
  • Paul Roche
  • Laure Jourjon
  • Jean-Baptiste Ruelle
  • Aurore Gabry
  • Philippe Page
  • Laëtitia Cussey
  • Christophe Contesse
  • Joëlle Nicolet
  • Mahé Marion
  • Catherine Demortier-Blanc
  • Tanguy Loison
Laetitia Jarrot
Laetitia Jarrot Liste divers gauche
DOLE, NATURELLEMENT !
  • Laetitia Jarrot
  • Nicolas Gomet
  • Fatiha Touama
  • Guillaume Bouteloup
  • Françoise Barthoulot
  • Fabrice Billod Morel
  • Françoise Meunier
  • Mathieu Schlienger
  • Véronique Besançon
  • Bernard Marcesse
  • Raphaèle Maniere
  • Jean-Denis Receveur
  • Marie Agnès Chalumeaux
  • Jean-Yves Millot
  • Salomé Fournier
  • Timothée Druet
  • Caroline Girard
  • Julien Clerget
  • Frédérique Chevallier
  • Frédéric Mittaine
  • Isabelle Lallemand
  • Eloi Dargent
  • Elodie Simonin
  • Clément Baraille
  • Sandra Gaudillere
  • Adrien Daubigney
  • Maude Bosc
  • Matthieu Cuenin
  • Christine Quillet
  • Guillaume Delcey
  • Stéphanie Bigeon
  • Patrice Cahe
  • Véronique Aubert
  • Nicolas Roques
  • Malika Bechbeche
  • Noureddine Guellil
  • Olga Londe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste Gagnoux
Jean-Baptiste Gagnoux (29 élus) Une ville qui avance avec vous ! 		3 526 61,55%
  • Jean-Baptiste Gagnoux
  • Isabelle Mangin
  • Jean-Pascal Fichere
  • Justine Gruet
  • Jean-Marie Sermier
  • Sylvette Marchand
  • Mathieu Berthaud
  • Nathalie Jeannet
  • Alexandre Douzenel
  • Claire Bourgeois-Republique
  • Jean-Michel Rebillard
  • Frédérike Dray
  • Stéphane Champanhet
  • Catherine Nonnotte-Bouton
  • Jean-Philippe Lefevre
  • Isabelle Girod
  • Mohamed Mbitel
  • Maryline Mirat
  • Philippe Jaboviste
  • Isabelle Delaine
  • Jean-Pierre Cuinet
  • Patricia Antoine
  • Jacques Pechinot
  • Catherine Demortier
  • Daniel Germond
  • Laëtitia Cussey
  • Paul Roche
  • Blandine Cretin-Maitenaz
  • Patrice Cernela
Hervé Prat
Hervé Prat (3 élus) Dole liste verte et ouverte 		1 026 17,91%
  • Hervé Prat
  • Laetitia Jarrot-Mermet
  • Nicolas Gomet
Ako Hamdaoui
Ako Hamdaoui (3 élus) Ensemble dole 2020 		995 17,37%
  • Ako Hamdaoui
  • Amandine Borneck
  • Timothée Druet
Dominique Revoy
Dominique Revoy Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		181 3,15%
Participation au scrutin Dole
Taux de participation 37,42%
Taux d'abstention 62,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 938

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Sermier
Jean-Marie Sermier (28 élus) Maintenant on avance 		5 354 56,45%
  • Jean-Marie Sermier
  • Justine Gruet
  • Jean-Pascal Fichere
  • Isabelle Mangin
  • Jean-Baptiste Gagnoux
  • Isabelle Girod
  • Daniel Germond
  • Claire Bourgeois-Republique
  • Philippe Jaboviste
  • Nathalie Jeannet
  • Pascal Jobez
  • Frédérike Dray
  • Mathieu Berthaud
  • Esther Schlegel
  • Jacques Pechinot
  • Catherine Nonnotte-Bouton
  • Jean-Philippe Lefevre
  • Isabelle Delaine
  • Sevine Kayi
  • Sylvette Marchand
  • Paul Roche
  • Annie Maire-Amiot
  • Stéphane Champanhet
  • Catherine Demortier
  • Alexandre Douzenel
  • Isabelle Voutquenne
  • Jean-Pierre Cuinet
  • Laetitia Cussey
Jean-Claude Wambst
Jean-Claude Wambst (5 élus) Agir bien plus encore 		2 455 25,88%
  • Jean-Claude Wambst
  • Françoise Barthoulot
  • Gilbert Card
  • Phanie Bouvret Maire
  • Ako Hamdaoui
Jean Bordat
Jean Bordat (1 élu) Reveillons dole 		701 7,39%
  • Jean Bordat
Alain Vuillaume
Alain Vuillaume (1 élu) Dole ville de resistance et de progres 		690 7,27%
  • Alain Vuillaume
Dominique Revoy
Dominique Revoy Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		283 2,98%
Participation au scrutin Dole
Taux de participation 61,92%
Taux d'abstention 38,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,66%
Nombre de votants 9 843

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