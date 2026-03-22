Résultat de l'élection municipale 2026 à Domancy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Domancy

Le deuxième tour des élections municipales à Domancy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Caroline Seigneur
Caroline Seigneur Divers
AGIR POUR DOMANCY
  • Caroline Seigneur
  • Jacques Nicolas
  • Sylviane Frenay
  • Paul Cathand
  • Sophie Zaggia
  • Adrien Cathand
  • Céline Paris
  • Benjamin Dorkel
  • Michelle Bassan
  • Stéphane Mugnier
  • Annick Chaumartin
  • François Gerfaud-Valentin
  • Marine Laulaigne
  • Pierre Brand
  • Audrey Guillabert
  • Alain Lions
  • Caroline Duhoo
  • Christophe Lacroix
  • Claudine Mugnier
Steve Challamel
Steve Challamel Divers
S'unir pour vous
  • Steve Challamel
  • Catherine Coco
  • Serge Revenaz
  • Stéphanie Bottollier-Curtet
  • Christophe Grzelak
  • Fabienne Pederiva
  • Jérémy Mora-Monteros
  • Ivane Buisson
  • Philippe Pernat
  • Emilie Bibollet
  • Florent Boscher
  • Céline Cvitko
  • Joseph Santos
  • Sylvie Tellier
  • Simon Guer
  • Marie-Geneviève Bertet
  • Franck Perruchione
  • Jacqueline Marchand
  • Patrice Vernine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Domancy

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline SEIGNEUR
Caroline SEIGNEUR (Ballotage) AGIR POUR DOMANCY 		503 45,27%
Serge REVENAZ
Serge REVENAZ (Ballotage) D'HIER A DEMAIN 		327 29,43%
Steve CHALLAMEL
Steve CHALLAMEL (Ballotage) Construire ensemble l'avenir de Domancy 		281 25,29%
Participation au scrutin Domancy
Taux de participation 62,79%
Taux d'abstention 37,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 1 134

Source : ministère de l’Intérieur

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