Résultat de l'élection municipale 2026 à Domancy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domancy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Domancy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Domancy.
L'actu des élections municipales 2026 à Domancy
11:45 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
Il y a une semaine à Domancy, le vote a vu 62,79 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Caroline Seigneur qui s'est placée en première position en s'adjugeant 45,27 % des bulletins valides. Derrière, Serge Revenaz a obtenu la seconde place avec 29,43 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Une belle revanche pour Caroline Seigneur qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et elle a même consolidé ses appuis avec un gain de 8,13 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Steve Challamel s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Domancy
Le deuxième tour des élections municipales à Domancy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Caroline Seigneur
Divers
AGIR POUR DOMANCY
|
|
Steve Challamel
Divers
S'unir pour vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Domancy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline SEIGNEUR (Ballotage) AGIR POUR DOMANCY
|503
|45,27%
|Serge REVENAZ (Ballotage) D'HIER A DEMAIN
|327
|29,43%
|Steve CHALLAMEL (Ballotage) Construire ensemble l'avenir de Domancy
|281
|25,29%
|Participation au scrutin
|Domancy
|Taux de participation
|62,79%
|Taux d'abstention
|37,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|1 134
Source : ministère de l’Intérieur
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