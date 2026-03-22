Résultat de l'élection municipale 2026 à Domart-en-Ponthieu : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Domart-en-Ponthieu

Le deuxième tour des élections municipales à Domart-en-Ponthieu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Marechal
Nicolas Marechal Divers
CONTINUONS DE CONSTRUIRE L'AVENIR
  • Nicolas Marechal
  • Alison Marechal-Dulys
  • Ludovic Debruyne
  • Béatrice Queval
  • Arnaud Demontreuil
  • Orlane Guenard
  • Marc Delobel
  • Margaux Godart
  • Cyril Rubigny
  • Adeline Legrand
  • Michel Waegeneire
  • Laurine Stelmaszak
  • Fabien Devoye
  • Alissia Robillard
  • Philippe Boulanger
Dylan Lecuyer
Dylan Lecuyer Divers
ENSEMBLE POUR DOMART
  • Dylan Lecuyer
  • Sandrine Extremera
  • Ludovic Honvault
  • Perrine Dolores Michel
  • Hubert Temmermann
  • Julie Diot
  • Aurélien Rohaut
  • Karine Nortier
  • Mickael Lecossois
  • Christelle Freville
  • Aymeric Lecuyer
  • Evelyne Josse
  • Adrien Pauchet
  • Cindy Colin
  • Arnaud Detot
  • Camille Chopin
François Patte
François Patte Divers
L'AVENIR AUTREMENT
  • François Patte
  • Angélina Decouture
  • Patrice Jonquet
  • Patricia Brouilly
  • Carlos Coelho
  • Angélina Tonnelier
  • Sylvain Bogaert
  • Valentine Marchand
  • Yohann Kopacz
  • Marine Cossin
  • Jean-Luc Cordin
  • Angélique Lecuyer
  • Eric Griffon
  • Véronique Sourisse
  • Hervé Debray
  • Claire Deloraine
  • Marc Warszawski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Domart-en-Ponthieu

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas MARECHAL
Nicolas MARECHAL (Ballotage) CONTINUONS DE CONSTRUIRE L'AVENIR 		257 45,01%
François PATTE
François PATTE (Ballotage) L'AVENIR AUTREMENT 		145 25,39%
Dylan LECUYER
Dylan LECUYER (Ballotage) ENSEMBLE POUR DOMART 		132 23,12%
Nicolas DELOBEL
Nicolas DELOBEL Domart en toute transparence 		37 6,48%
Participation au scrutin Domart-en-Ponthieu
Taux de participation 69,80%
Taux d'abstention 30,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 587

Source : ministère de l’Intérieur

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