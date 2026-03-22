Résultat de l'élection municipale 2026 à Domart-en-Ponthieu : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domart-en-Ponthieu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Domart-en-Ponthieu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Domart-en-Ponthieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Domart-en-Ponthieu
11:46 - Quels sont les rapports de force à Domart-en-Ponthieu pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
Nicolas Marechal a remporté le premier volet des élections municipales à Domart-en-Ponthieu dimanche dernier, avec 45,01 % des votes. Dans son sillage, François Patte a obtenu la seconde place avec 25,39 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Nicolas Marechal a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 16 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Dylan Lecuyer s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Nicolas Delobel a rassemblé 6,48 % des voix, trop peu pour se qualifier seul. Du côté de la mobilisation à Domart-en-Ponthieu, l'élection a vu 69,80 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Domart-en-Ponthieu
Le deuxième tour des élections municipales à Domart-en-Ponthieu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Marechal
Divers
CONTINUONS DE CONSTRUIRE L'AVENIR
|
|
Dylan Lecuyer
Divers
ENSEMBLE POUR DOMART
|
|
François Patte
Divers
L'AVENIR AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Domart-en-Ponthieu
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas MARECHAL (Ballotage) CONTINUONS DE CONSTRUIRE L'AVENIR
|257
|45,01%
|François PATTE (Ballotage) L'AVENIR AUTREMENT
|145
|25,39%
|Dylan LECUYER (Ballotage) ENSEMBLE POUR DOMART
|132
|23,12%
|Nicolas DELOBEL Domart en toute transparence
|37
|6,48%
|Participation au scrutin
|Domart-en-Ponthieu
|Taux de participation
|69,80%
|Taux d'abstention
|30,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|587
Source : ministère de l’Intérieur
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