Résultat municipale 2026 à Domazan (30390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Domazan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Domazan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Domazan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis DONNET
Louis DONNET (12 élus) Expérience et renouveau au service de Domazan 		322 54,76%
  • Louis DONNET
  • Aurélie CAPELLI
  • Benoit DIJON
  • Pascale STEEMERS
  • Robin LOUCHE
  • Ghislaine FLAVIGNY
  • Michel GAILLAC
  • Danielle SAINT-CYR
  • Jean-Baptiste CROUZET
  • Elvire PAGANO
  • Guillaume BRUSSEAUX
  • Julie ESTEVENIN
Jean-Baptiste MANGIN
Jean-Baptiste MANGIN (3 élus) Engagés pour Domazan 		266 45,24%
  • Jean-Baptiste MANGIN
  • Lydia MELLINAS
  • Christophe CHAUDERAC
Participation au scrutin Domazan
Taux de participation 74,60%
Taux d'abstention 25,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 599

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Domazan