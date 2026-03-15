En direct

19:17 - Élections municipales à Domazan : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Domazan comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 966 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 576 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,39%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 31,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 45,18% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2325,51 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Domazan contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Les électeurs de Domazan conquis par le RN ? Le Rassemblement national était absent pour la dernière bataille municipale à Domazan en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 28,82% des suffrages lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 29,12% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 50,13% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 44,04% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,91% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 64,22% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Pascale Bordes.

16:58 - À Domazan, la participation s'annonce forte aux municipales La mobilisation atteignait 40,10 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Domazan, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 649 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,24 % de participation. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les deux dernières élections législatives restent directement comparables entre elles. L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 51,46 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 72,09 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 57,21 %. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Domazan comme une commune relativement attachée au vote par rapport au reste de la France. À l'occasion de ces élections municipales 2026, la valeur de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Domazan.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Domazan Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Domazan, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,04%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Domazan soutenaient en priorité Pascale Bordes (Rassemblement National) avec 49,91% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pascale Bordes culminant à 64,22% des votes dans la commune. .

14:57 - Domazan : des résultats particulièrement significatifs dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Domazan plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,82% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 24,57%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,93% pour Marine Le Pen, contre 48,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Domazan portaient leur choix sur Pascale Bordes (RN) avec 29,12% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascale Bordes virant de nouveau en tête avec 50,13% des voix. Cette physionomie politique de Domazan laisse donc apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Municipales à Domazan : des impôts en hausse au cœur de la campagne Avec la montée des prélèvements locaux à Domazan, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 8,29 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 12 100 euros. Une recette bien loin des 93 050 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Domazan a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,46 % en 2024 (contre 12,20 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint environ 40 % (en hausse de 1,2 point). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Domazan s'est chiffrée à environ 1 214 euros en 2024 (contre 652 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Domazan Dans la ville de Domazan, les jeux de pouvoir politiques locaux sont à ce jour encore influencés par le verdict du dernier scrutin. Dans la localité, le vote s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Ghassan Fayad a pris la première place avec 97,74% des soutiens, devançant Jean-Baptiste Mangin qui a recueilli 97,74% des voix. Le trio de tête a été complété par Muriel Gaffet, s'adjugeant 97,74% des électeurs. Les deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Domazan, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore peser. Il faut cependant noter que le mode de scrutin individuel n'a plus cours depuis une réforme du mode de scrutin.