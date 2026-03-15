Résultat municipale 2026 à Dombasle-sur-Meurthe (54110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dombasle-sur-Meurthe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dombasle-sur-Meurthe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dombasle-sur-Meurthe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas DI SCIULLO
Nicolas DI SCIULLO (23 élus) Dombasle Ville Partagée 		2 055 54,42%
  • Nicolas DI SCIULLO
  • Sylvie GUERBER
  • David PIERRE
  • Vanessa SLOWENSKY
  • Laurent LEJEUNE
  • Segolene RUBIO-DEVENA
  • Christian VINCENT
  • Catherine ONGARETTI
  • Dominique GOSNET
  • Sonia CHALUMEY
  • Michel CLAUDE
  • Sandrine DUBAS-SPILLING
  • Philippe CRETEAU
  • Patricia BARRIER
  • Alain ROESCH
  • Ophélie RIPPLING
  • Yannick RICHARD
  • Véronique CHASSATTE
  • Steve COSTA
  • Maïlys PAYET
  • Jordan CHEVILLON
  • Jocelyne JUVENAL
  • Lionel GURY
David FISCHER
David FISCHER (6 élus) DOMBASLE ENSEMBLE 		1 721 45,58%
  • David FISCHER
  • Nathalie BOTRAN
  • Olivier MAZUR
  • Carole TERNARD
  • Thierry JAMBOIS
  • Aline REYNAUD
Participation au scrutin Dombasle-sur-Meurthe
Taux de participation 56,33%
Taux d'abstention 43,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 3 842

Source : ministère de l’Intérieur

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