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19:18 - Les défis socio-économiques de Dombasle-sur-Meurthe et leurs implications électorales Dans la commune de Dombasle-sur-Meurthe, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 16,94% des résidents sont des enfants, et 30,73% de plus de 60 ans. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (78,96%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 4436 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,05%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,00%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Dombasle-sur-Meurthe mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,20% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Dombasle-sur-Meurthe Le RN restait loin du match lors des élections locales à Dombasle-sur-Meurthe en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 35,79% des votes lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,00% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 26,92% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 38,23% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,79% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,93% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 49,13% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Dombasle-sur-Meurthe avant 2026 Le nombre de bulletins dans les urnes de Dombasle-sur-Meurthe sera une clé pour cette municipale 2026. La mobilisation s'élevait à 38,63 % pour le premier tour des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche fortement mobilisé, avec 74,83 % de participation dans la ville (contre 25,17 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 53,50 % des électeurs (soit environ 3 533 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,55 %, bien au-delà des 45,37 % enregistrés en 2022. Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Dombasle-sur-Meurthe comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Dombasle-sur-Meurthe Les élections des députés à Dombasle-sur-Meurthe du printemps 2024, plaçaient Dominique Bilde (Rassemblement National) en tête du peloton avec 44,93% au premier tour, devant Thibault Bazin (Les Républicains) avec 33,37%. Au second tour, c'est en revanche Thibault Bazin (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 50,87% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,79%). Le paysage politique de Dombasle-sur-Meurthe a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Dombasle-sur-Meurthe : ce qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Dombasle-sur-Meurthe accordaient leurs suffrages à Thibault Bazin (LR) avec 30,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,77% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Dombasle-sur-Meurthe votaient en priorité pour Marine Le Pen (35,79%), devant Emmanuel Macron avec 25,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,00% pour Marine Le Pen, contre 46,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Dombasle-sur-Meurthe À Dombasle-sur-Meurthe, pour ce qui est des contributions locales, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 746 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 879 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu plus de 31,14 % en 2024 (contre près de 13,90 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 55 690 € en 2024, bien en deçà des 2,97711 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 21,81 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Dombasle-sur-Meurthe ? Les résultats des précédentes municipales à Dombasle-sur-Meurthe ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, David Fischer (Divers) a viré en tête avec 54,27% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Nicolas Di-Sciullo (Divers) a capté 1 133 voix (45,72%). Cette victoire écrasante de David Fischer a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Dombasle-sur-Meurthe, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.