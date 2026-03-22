Résultat municipale 2026 à Domène (38420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domène a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Domène, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domène [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc MARISSAL (21 élus) Domène à coeur
|1 227
|39,03%
|
|Nicolas PALIX (4 élus) DOMENE VIVRE ENSEMBLE
|813
|25,86%
|
|Chrystel BAYON (2 élus) Pour Domène Durablement
|608
|19,34%
|
|Quentin FERES (2 élus) DOMENE D'ABORD
|496
|15,78%
|
|Participation au scrutin
|Domène
|Taux de participation
|61,09%
|Taux d'abstention
|38,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|3 172
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Domène - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc MARISSAL (Ballotage) Domène à coeur
|1 159
|36,38%
|Nicolas PALIX (Ballotage) DOMENE VIVRE ENSEMBLE
|743
|23,32%
|Chrystel BAYON (Ballotage) Pour Domène Durablement
|679
|21,31%
|Quentin FERES (Ballotage) DOMENE D'ABORD
|605
|18,99%
|Participation au scrutin
|Domène
|Taux de participation
|61,98%
|Taux d'abstention
|38,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|3 218
Election municipale 2026 à Domène [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Domène sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Domène.
L'actu des élections municipales 2026 à Domène
18:39 - Domène : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Domène, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (32,95%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Domène avaient ensuite propulsé aux avants-postes Frédérique Schreiber (Rassemblement National) avec 35,86% au premier tour, devant Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) avec 34,49%. Au second tour, c'est en revanche Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 54,70% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Domène a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Le bilan des dernières élections à Domène
Analyser les scores de la dernière élection municipale à Domène peut se révéler instructif. À l'occasion du premier vote, Chrystel Bayon (Divers droite) a raflé la première place avec 57,70% des soutiens. À ses trousses, Marie-Dominique Nollet (Divers gauche) a capté 30,85% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Chrystel Bayon a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Domène, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra démultiplier le score obtenu, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Domène donne lieu à une quadrangulaire incertaine
Le choix final se joue donc ce dimanche entre Loïc Marissal, Nicolas Palix, Chrystel Bayon et Quentin Feres, comme l'indiquent les candidatures officielles au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 5 bureaux de vote de la commune de Domène permettront aux électeurs de s'exprimer.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Domène dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Domène ont vu Loïc Marissal (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 36,38 % des suffrages exprimés. Derrière, Nicolas Palix (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 23,32 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Chrystel Bayon, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Quentin Feres, avec la nuance Extrême droite, a obtenu 18,99 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Domène, le vote a mobilisé 61,98 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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