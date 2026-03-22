Résultat municipale 2026 à Domène (38420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domène a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Domène, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domène [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc MARISSAL
Loïc MARISSAL (21 élus) Domène à coeur 		1 227 39,03%
  • Loïc MARISSAL
  • Claudine LONGO
  • Gilles CLERY
  • Cécile MICHEL
  • Patrick FIORESE
  • Françoise PETITJEAN
  • Michel SAVIN
  • Oriane MERCIER
  • Herve NEMOZ-BERTHOLET
  • Agnès MENUEL
  • Frédéric RAYMOND
  • Marie-Claire REINA
  • Nicolas SAVIN
  • Jessica SOALHAT COQUILLARD
  • Marc RIBEMONT
  • Suzanne LABICHE
  • Guillaume ODRU
  • Françoise REVILLON
  • Pierre CURIS
  • Anne-Cécile BERNARD
  • Quentin CHENAL
Nicolas PALIX
Nicolas PALIX (4 élus) DOMENE VIVRE ENSEMBLE 		813 25,86%
  • Nicolas PALIX
  • Aurelie NOLLET
  • Jean-Luc PELLISSIER
  • Oriane WUILBAUT
Chrystel BAYON
Chrystel BAYON (2 élus) Pour Domène Durablement 		608 19,34%
  • Chrystel BAYON
  • Audrey MARQUE
Quentin FERES
Quentin FERES (2 élus) DOMENE D'ABORD 		496 15,78%
  • Quentin FERES
  • Sandrine LOPES
Participation au scrutin Domène
Taux de participation 61,09%
Taux d'abstention 38,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 3 172

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Domène - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc MARISSAL
Loïc MARISSAL (Ballotage) Domène à coeur 		1 159 36,38%
Nicolas PALIX
Nicolas PALIX (Ballotage) DOMENE VIVRE ENSEMBLE 		743 23,32%
Chrystel BAYON
Chrystel BAYON (Ballotage) Pour Domène Durablement 		679 21,31%
Quentin FERES
Quentin FERES (Ballotage) DOMENE D'ABORD 		605 18,99%
Participation au scrutin Domène
Taux de participation 61,98%
Taux d'abstention 38,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 3 218

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