Résultat municipale 2026 à Domérat (03410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domérat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Domérat, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domérat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc MALBET
Marc MALBET (22 élus) Union-Écoute-Ambition 		2 125 51,82%
  • Marc MALBET
  • Corinne CHIROL
  • Joël LEFEBRE
  • Nadège JOUANNIN
  • Stéphane LOUVIGNÉ
  • Josiane CHAPON
  • Jean-Charles LARDY
  • Magali SOUCHE
  • Didier STAFFETA
  • Virginie AURAT
  • Benoît ALADENISE
  • Pascale LESCURE
  • Michel DUMONTET
  • Marie LACHAUME
  • Adrien SOULIER
  • Isabelle LAFAYE
  • Lilian GUILLAUMIN
  • Lucie VAURY
  • David VIEILLARD
  • Patricia BONNEAU
  • Kevin MAIMON
  • Eva Collette CONSTANTY
Laurent DEQUAIRE
Laurent DEQUAIRE (7 élus) Bien vivre à Domérat 		1 976 48,18%
  • Laurent DEQUAIRE
  • Evelyne DUPUIS
  • Michel BERTHELIER
  • Céline LEROUX
  • Patrick LE GOUX
  • Vanessa DAIGNEAU
  • Laurent SKOBE
Participation au scrutin Domérat
Taux de participation 60,46%
Taux d'abstention 39,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 4 274

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Domérat - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc MALBET
Marc MALBET (Ballotage) Union-Écoute-Ambition 		1 884 45,00%
Laurent DEQUAIRE
Laurent DEQUAIRE (Ballotage) Bien vivre à Domérat 		1 518 36,26%
Pascale LESCURAT
Pascale LESCURAT (Ballotage) DYNAMIQUE ET ENGAGÉE 		785 18,75%
Participation au scrutin Domérat
Taux de participation 61,00%
Taux d'abstention 39,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 4 313

Villes voisines de Domérat

En savoir plus sur Domérat