Résultat municipale 2026 à Domérat (03410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domérat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Domérat, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domérat [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc MALBET (22 élus) Union-Écoute-Ambition
|2 125
|51,82%
|
|Laurent DEQUAIRE (7 élus) Bien vivre à Domérat
|1 976
|48,18%
|
|Participation au scrutin
|Domérat
|Taux de participation
|60,46%
|Taux d'abstention
|39,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|4 274
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Domérat - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc MALBET (Ballotage) Union-Écoute-Ambition
|1 884
|45,00%
|Laurent DEQUAIRE (Ballotage) Bien vivre à Domérat
|1 518
|36,26%
|Pascale LESCURAT (Ballotage) DYNAMIQUE ET ENGAGÉE
|785
|18,75%
|Participation au scrutin
|Domérat
|Taux de participation
|61,00%
|Taux d'abstention
|39,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|4 313
Election municipale 2026 à Domérat [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Domérat sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Domérat.
L'actu des élections municipales 2026 à Domérat
18:35 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Domérat ?
À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Domérat avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 41,28% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Jorys Bovet (Rassemblement National) en pole position avec 36,46% au premier tour, devant Louise Heritier (Union de la gauche) avec 23,02%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jorys Bovet culminant à 44,91% des votes localement. Le paysage politique de Domérat a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Domérat
Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Domérat ? Au terme du premier tour, Pascale Lescurat (Parti socialiste) a surclassé ses adversaires en obtenant 1 588 bulletins (57,97%). À sa poursuite, Corinne Chirol (Parti communiste français) a recueilli 623 votes (22,74%). Cette victoire écrasante de Pascale Lescurat a scellé l'issue du scrutin d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Domérat, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire sans appel, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - À Domérat, Marc Malbet et Laurent Dequaire s'affrontent ce dimanche
Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Marc Malbet, à la tête de "Domérat, Union-Écoute-Ambition" (LDVG) et Laurent Dequaire avec la liste "Bien Vivre À Domérat" (LDVC), comme le montre la liste des candidats pour le second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Malgré un score suffisant, Pascale Lescurat (Divers gauche) a choisi de se mettre en retrait de cette élection décisive. À 18 heures, les 8 bureaux de vote de Domérat ferment leurs portes afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Domérat
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Domérat dimanche dernier, le vote s'est soldé par une participation de 61,00 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Marc Malbet (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance avec 45,00 % des votes. Dans son sillage, Laurent Dequaire (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 36,26 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Pascale Lescurat (Divers gauche) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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