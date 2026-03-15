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19:20 - Le poids démographique et économique de Domfront-en-Champagne aux élections municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Domfront-en-Champagne comme partout. Avec une population de 1 062 habitants répartis dans 493 logements, ce village présente une densité de 51 hab par km². Ses 46 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,02%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,48% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 49,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 608,30 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Domfront-en-Champagne, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Domfront-en-Champagne ? Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Domfront-en-Champagne en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 27,99% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,53% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 23,78% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Domfront-en-Champagne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,65% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 40,27% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,27% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Domfront-en-Champagne ? L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 51,52 % à Domfront-en-Champagne pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme à la tendance du pays alors que la pandémie du Covid affectait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part élevé à 17,29 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 35,56 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,76 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 47,12 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces municipales, cette réalité à Domfront-en-Champagne sera en tout cas primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment Domfront-en-Champagne a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Domfront-en-Champagne. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Domfront-en-Champagne avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,65% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Domfront-en-Champagne plébiscitaient ensuite Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National) avec 40,27% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Julie Delpech (Ensemble !) en tête avec 55,73%.

14:57 - Pour les municipales 2026, Domfront-en-Champagne reste un territoire orienté vers le RN Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Domfront-en-Champagne portaient leur choix sur Edwige Picouleau (RN) avec 23,78% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Julie Delpech (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 53,39% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Domfront-en-Champagne qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen en tête avec 27,99% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,47% pour Emmanuel Macron, contre 45,53% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Domfront-en-Champagne dessine un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les électeurs de Domfront-en-Champagne se prononceront-ils sur la question fiscale ? À Domfront-en-Champagne, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,25 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 17 070 €, bien en deçà des 183 200 euros enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Domfront-en-Champagne s'est établi à 40,69 % en 2024 (contre 16,18 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Domfront-en-Champagne a atteint 685 € en 2024, alors que ce montant se situait à 636 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Perspective Durable" à l'élection municipale de 2020 à Domfront-en-Champagne L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Domfront-en-Champagne est très révélatrice. Seule en lice, 'Perspective durable' a logiquement recueilli 340 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Domfront-en-Champagne, cette géographie électorale pose les bases. Lors des résultats des municipales, l'enjeu sera de savoir si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette domination. La liste des candidats (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute déjà une première réponse.