Résultat municipale 2026 à Domfront-en-Champagne (72240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Domfront-en-Champagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Domfront-en-Champagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Domfront-en-Champagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice GUYOMARD
Patrice GUYOMARD (14 élus) PERSPECTIVE DURABLE 		511 82,69%
  • Patrice GUYOMARD
  • Chantale BEZANNIER
  • Sylvain LETOURNEAU
  • Francine COMPAIN
  • Thierry VINCENT
  • Eulalie LETESSIER
  • Emmanuel JARDIN
  • Anne GIRAULT
  • Gérard HYRON-RONDEAU
  • Michelle LAUNAY
  • Jérôme VAUCELLE
  • Loriane LOZACH
  • Thomas CLAUSSE
  • Liolita BOIVIN
Stanislas ARCHAMBAUD
Stanislas ARCHAMBAUD (1 élu) Relevons Domfront 		107 17,31%
  • Stanislas ARCHAMBAUD
Participation au scrutin Domfront-en-Champagne
Taux de participation 73,86%
Taux d'abstention 26,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 630

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Sarthe ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Sarthe. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Domfront-en-Champagne