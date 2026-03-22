Résultat municipale 2026 à Dommartin-aux-Bois (88390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dommartin-aux-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dommartin-aux-Bois, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dommartin-aux-Bois [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe BREGEOT (9 élus) DOMMARTIN, UNE EQUIPE, UN AVENIR
|164
|55,59%
|
|Pascal FARINEZ (2 élus) Bien vivre ensemble à Dommartin aux Bois
|131
|44,41%
|
|Participation au scrutin
|Dommartin-aux-Bois
|Taux de participation
|90,66%
|Taux d'abstention
|9,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|301
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Dommartin-aux-Bois - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chritophe BREGEOT (Ballotage) DOMMARTIN, UNE EQUIPE, UN AVENIR
|137
|48,24%
|Pascal FARINEZ (Ballotage) Bien vivre ensemble à Dommartin aux Bois
|103
|36,27%
|Pascal DUPIC (Ballotage) Cultivons nos diversités
|44
|15,49%
|Participation au scrutin
|Dommartin-aux-Bois
|Taux de participation
|88,55%
|Taux d'abstention
|11,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Nombre de votants
|294
Election municipale 2026 à Dommartin-aux-Bois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dommartin-aux-Bois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dommartin-aux-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 à Dommartin-aux-Bois
18:35 - Comment Dommartin-aux-Bois a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Les Européennes 2024 à Dommartin-aux-Bois avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (37,72%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 17,96% des suffrages. Stéphane Viry (Divers droite) avait par la suite gagné le premier tour des législatives à Dommartin-aux-Bois après la dissolution de l'Assemblée avec 43,61%. Pierre François (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 43,17%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Stéphane Viry culminant à 52,56% des voix localement.
15:57 - Les résultats des dernières élections municipales à Dommartin-aux-Bois
L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Dommartin-aux-Bois s'avère très révélatrice. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures à titre individuel et non de listes, laissant aux votants la possibilité de sélectionner plusieurs candidats. Dès le premier tour, 8 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, Thierry Bringout a remporté les meilleurs résultats avec 59,10% des soutiens, devançant Franck Euriat qui a capté 138 bulletins valides (55,87%). Jean-Marie Saunier a suivi, s'adjugeant 53,44% des électeurs. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 14 participants. A ce deuxième tour, Edith Charles a terminé en tête avec 50,23% des bulletins, suivi par Chritophe Bregeot rassemblant 49,30% des électeurs et Claude Villière obtenant 48,84% des bulletins. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour les municipales 2026 à Dommartin-aux-Bois, cette dynamique si particulière sera de nouveau scrutée avec attention. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Dommartin-aux-Bois, un duel serré
Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Christophe Bregeot, à la tête de "Dommartin, Une Equipe, Un Avenir" et Pascal Farinez avec la liste "Bien Vivre Ensemble À Dommartin Aux Bois", selon les listes des candidats au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Il faut souligner le retrait de Chritophe Bregeot, qui pouvait maintenir sa liste après un score initial suffisant. Il faut mentionner le retrait de Pascal Dupic, qui pouvait pourtant figurer à ce second tour après un résultat initial suffisant. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Dommartin-aux-Bois permettra aux habitants de s'exprimer.
11:59 - Les résultats du premier tour de la municipale à Dommartin-aux-Bois
Les élections municipales 2026 à Dommartin-aux-Bois ont vu Chritophe Bregeot s'imposer dimanche dernier avec 48,24 % des votes. Ensuite, Pascal Farinez a obtenu la seconde place avec 36,27 %. Un écart important a séparé les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 15,49 %, Pascal Dupic a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Dommartin-aux-Bois, le vote a mobilisé 88,55 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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