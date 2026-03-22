Résultat municipale 2026 à Dommartin-aux-Bois (88390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dommartin-aux-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dommartin-aux-Bois, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dommartin-aux-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BREGEOT
Christophe BREGEOT (9 élus) DOMMARTIN, UNE EQUIPE, UN AVENIR 		164 55,59%
  • Christophe BREGEOT
  • Alexandra COLIN
  • Xavier DUPOIRIEUX
  • Ludivine BULET
  • Jérémy FEUERSTEIN
  • Emilie GERMAIN
  • Germain BASSOT
  • Nathalie COLIN
  • Nicolas BRIOT
Pascal FARINEZ
Pascal FARINEZ (2 élus) Bien vivre ensemble à Dommartin aux Bois 		131 44,41%
  • Pascal FARINEZ
  • Ghislaine DIDELOT
Participation au scrutin Dommartin-aux-Bois
Taux de participation 90,66%
Taux d'abstention 9,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 301

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Dommartin-aux-Bois - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Chritophe BREGEOT
Chritophe BREGEOT (Ballotage) DOMMARTIN, UNE EQUIPE, UN AVENIR 		137 48,24%
Pascal FARINEZ
Pascal FARINEZ (Ballotage) Bien vivre ensemble à Dommartin aux Bois 		103 36,27%
Pascal DUPIC
Pascal DUPIC (Ballotage) Cultivons nos diversités 		44 15,49%
Participation au scrutin Dommartin-aux-Bois
Taux de participation 88,55%
Taux d'abstention 11,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Nombre de votants 294

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