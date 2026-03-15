Résultat de l'élection municipale 2026 à Domont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Domont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Domont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Domont.
L'actu des élections municipales 2026 à Domont
13:09 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Domont
Quelles leçons retenir des résultats des dernières municipales à Domont ? Unique liste en présence, 'Domont ville dynamique, fiere de son histoire' menée par Frédéric Bourdin a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Domont, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette fois, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.
09:57 - Journée électorale à Domont : les horaires des bureaux de vote
Les municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Domont de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Domont a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas que les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Domont ferment leurs portes à 20 h pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Domont
|Tête de listeListe
|
David Quentin
Liste du Rassemblement National
DOMONT AVEC VOUS : DÉFENDRE AUJOURD'HUI, DESSINER DEMAIN
|
|
Ingrid Foy
Liste divers gauche
UN NOUVEL ÉLAN POUR DOMONT
|
|
Josette Martin
Liste Divers
ENGAGÉS POUR DOMONT
|
|
Frédéric Bourdin
Liste divers droite
DOMONT VILLE DYNAMIQUE, FIÈRE DE SON HISTOIRE
|
|
Frédéric Houssais
Liste divers droite
FAIRE VIVRE DOMONT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Bourdin (33 élus) Domont ville dynamique, fiere de son histoire
|1 986
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Domont
|Taux de participation
|23,04%
|Taux d'abstention
|76,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 264
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Chartier (30 élus) Domont, ville humaine et dynamique
|4 428
|78,86%
|
|Sophie Bureau (3 élus) Notre ambition, c'est domont
|1 187
|21,13%
|
|Participation au scrutin
|Domont
|Taux de participation
|59,51%
|Taux d'abstention
|40,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,20%
|Nombre de votants
|5 861
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