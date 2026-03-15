Résultat de l'élection municipale 2026 à Domont : les infos en direct

Programme de Ingrid Foy à Domont (UN NOUVEL ÉLAN POUR DOMONT)

Une ville vivante

Nous redonnerons à Domont l’élan associatif, sportif et culturel qu’elle mérite. Les associations et porteurs de projet seront soutenus et reconnus comme les moteurs de notre ville. Nous impulserons une véritable politique jeunesse, afin que chaque jeune trouve sa place, s’épanouisse et contribue pleinement à notre ville.

Une ville durable

Nous agirons pour une transition écologique au profit de tous et toutes dans l’agriculture, la restauration collective bio, l’énergie, la forêt, l’eau, la biodiversité et les déchets. Nous veillerons à rendre le quotidien des domontois et des domontoises plus fluide, plus écologique et plus solidaire.

Une ville solidaire

Nous redonnerons un cap clair : une solidarité de proximité, coordonnée, humaine, digne et inclusive. Nous prendrons soin de chacun et chacune, à chaque étape de la vie, en demeurant attentifs à offrir des services de santé adaptés.

Une ville efficace

Nous veillerons à ce que la tranquillité publique et la sécurité se construisent avec présence effective, prévention et respect du cadre de vie. Nous soutiendrons l’économie locale, pour une ville créatrice d’emplois de proximité et attentive à son dynamisme.