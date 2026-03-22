Résultat de l'élection municipale 2026 à Domont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Domont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Domont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Domont.
L'actu des élections municipales 2026 à Domont
11:49 - Un premier constat à Domont avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Domont ont vu Frédéric Bourdin (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 39,46 % des voix. Ensuite, Ingrid Foy (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 22,64 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Comme il y a six ans, Frédéric Bourdin est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 60 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, David Quentin (Rassemblement National) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Frédéric Houssais, avec la nuance Divers droite, a récolté 11,80 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Domont, l'élection a enregistré une participation de 54,23 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Domont
Le deuxième tour des élections municipales à Domont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Quentin
Liste du Rassemblement National
DOMONT AVEC VOUS : DÉFENDRE AUJOURD'HUI, DESSINER DEMAIN
|
|
Ingrid Foy
Liste divers gauche
UN NOUVEL ÉLAN POUR DOMONT
|
|
Josette Martin
Liste Divers
ENGAGÉS POUR DOMONT
|
|
Frédéric Bourdin
Liste divers droite
DOMONT VILLE DYNAMIQUE, FIÈRE DE SON HISTOIRE
|
|
Frédéric Houssais
Liste divers droite
FAIRE VIVRE DOMONT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Domont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric BOURDIN (Ballotage) DOMONT VILLE DYNAMIQUE, FIÈRE DE SON HISTOIRE
|2 191
|39,46%
|Ingrid FOY (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR DOMONT
|1 257
|22,64%
|David QUENTIN (Ballotage) DOMONT AVEC VOUS : DÉFENDRE AUJOURD'HUI, DESSINER DEMAIN
|852
|15,35%
|Frédéric HOUSSAIS (Ballotage) FAIRE VIVRE DOMONT
|655
|11,80%
|Josette MARTIN (Ballotage) ENGAGÉS POUR DOMONT
|597
|10,75%
|Participation au scrutin
|Domont
|Taux de participation
|54,23%
|Taux d'abstention
|45,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|5 636
Source : ministère de l’Intérieur
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