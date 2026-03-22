Résultat de l'élection municipale 2026 à Domont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Domont

Le deuxième tour des élections municipales à Domont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Quentin
David Quentin Liste du Rassemblement National
DOMONT AVEC VOUS : DÉFENDRE AUJOURD'HUI, DESSINER DEMAIN
  • David Quentin
  • Lysiane Bachelet
  • Sylvain Guillon
  • Carmen-Anca Medei
  • Michel Jourquin
  • Claudina Cardoso Dias
  • Mahamadou Konate
  • Valérie Moine
  • Vincent Dumont
  • Elodie Guillon
  • Jean-Marc Fleury
  • Sandrine Leroux
  • Killian Bertrand Le Garzic
  • Claire Ovadia
  • Fabrice Charlois
  • Marianne Charlery
  • Gilles Berthelot
  • Sophie Correia
  • Alexis Bialecki
  • Elise Louis
  • David Bayart
  • Eliane Lambert
  • Steeve Sroussi
  • Sandrine Leblanc
  • Eric Yakan
  • Louise Lorphelin
  • Thierry Hammoudi
  • Marie-Françoise Gernez
  • Jérôme Leroux
  • Josiane Guégan
  • Philippe Joyeau
  • Patricia Delfraissy
  • Jean-Luc Mathieu
Ingrid Foy
Ingrid Foy Liste divers gauche
UN NOUVEL ÉLAN POUR DOMONT
  • Ingrid Foy
  • Didier Soavi
  • Emilie Ivandekics
  • Théoginus Placedes Sudase
  • Dalila Bessol
  • Rodolphe de Ceglie
  • Sandra Herrero
  • Christophe Caboche
  • Elodie Faïd
  • Mustafa Oualla
  • Michèle Loup
  • Maxence Peter
  • Romane Roupillard
  • Maxence Guenin
  • Marion Grenier
  • Gérald Raverdy
  • Véronique Beauvir
  • Grégory Pauline
  • Gistelle Kontchou Meigang
  • Francesco Santamaria
  • Nathalie Vatinel
  • Daniel Bertho
  • Brigitte Blanc
  • Elias Adekambi
  • Stéphanie Lapersonne
  • Braima Gomes
  • Marlène Martin
  • Farid Boudaoud
  • Dominique Francoz
  • Benoît Romero
  • Clémence Vergnault
  • Noreddine Khezzane
  • Agnès Marsiglio
  • Vincent Charlier
  • Maria-Annick Cros
Josette Martin
Josette Martin Liste Divers
ENGAGÉS POUR DOMONT
  • Josette Martin
  • Christophe Muller
  • Lise Sarrasin
  • Nicolas Fielval
  • Nathalie Leblanc
  • Tristan Lesenechal
  • Emmanuelle Birou
  • Etienne Degryse
  • Sarah Harrar
  • Lucas Muller-Moyer
  • Marion Maurin
  • Sébastien Danest
  • Lila Mariaux
  • Khalid El Kherchi
  • Ludivine Cardoso
  • Jean-Paul Cabet
  • Sandrine Ayoul
  • Francky Courteaux
  • Karina Ahazzam
  • Anouar Zerhouni
  • Nicole Mestre
  • Julien Bouvin
  • Christelle Jumelet
  • Didier Leblanc
  • Coralie Vilchenon Parenti
  • Laurent Parmentier
  • Mounia Ali
  • Philippe Lemoine
  • Leila Larochelle
  • Yvon Sarrasin
  • Myriam Messaoudi
  • Adilson Lima
  • Malgorzata Piorek
Frédéric Bourdin
Frédéric Bourdin Liste divers droite
DOMONT VILLE DYNAMIQUE, FIÈRE DE SON HISTOIRE
  • Frédéric Bourdin
  • Phanh Maly Nanthavong
  • Serge Bierre
  • Marie-France Mosolo
  • Laurent Guidi
  • Alix Lesboueyries
  • Martin Kamguen
  • Aurélie Delmasure
  • Charles Abehassera
  • Estelle Gesbert
  • Jérôme Stemplewski
  • Elisa Demir
  • Hervé Commo
  • Nawel Boufares
  • Eric Perre
  • Valérie Guerineau
  • Artur Gomes
  • Lucie Marandin
  • Teko Kpodar
  • Rolande Rodriguez
  • Thomas Yalap
  • Pauline Marcenat
  • Eric Ponchard
  • Elisabeth Lesage
  • Sergio Gonçalves
  • Laurence Lubet
  • Lucas Leonardi
  • Christelle Rigault
  • Albert Nguyen
  • Carine Costa
  • Claude Solarz
  • Darline Guillaume
  • Roger Campagnol
  • Christèle Amelineau
  • Alain Dujardin
Frédéric Houssais
Frédéric Houssais Liste divers droite
FAIRE VIVRE DOMONT
  • Frédéric Houssais
  • Michelle Hingant
  • Vageesan Murugesu
  • Anne-France Mezzomo
  • Didier Quintin
  • Claire-Lise Beaumier
  • Bruno Miranda
  • Sophie Basile
  • Patrice Rohée
  • Ninon Janin
  • Eric Ramel
  • Sorya Malot
  • Manuel Leao
  • Manuela Brescia
  • Jean-Paul Deletombe
  • Sandrine Maestroni
  • Mohamed Sidick Zabar
  • Christelle Soudemand
  • Serge Nyambo
  • Emeline Damamme
  • Julien Guillemot
  • Christelle Gaudin
  • Djessy Top
  • Sophie Bouron
  • Julien Gaillard
  • Annie Frot
  • Philippe Da Silva
  • Cyriel Rizzuto
  • Stéphane Viargues
  • Laure Gonzalez
  • Christophe Penza
  • Mélanie Perroy
  • Michel Wieczorek

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Domont

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BOURDIN
Frédéric BOURDIN (Ballotage) DOMONT VILLE DYNAMIQUE, FIÈRE DE SON HISTOIRE 		2 191 39,46%
Ingrid FOY
Ingrid FOY (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR DOMONT 		1 257 22,64%
David QUENTIN
David QUENTIN (Ballotage) DOMONT AVEC VOUS : DÉFENDRE AUJOURD'HUI, DESSINER DEMAIN 		852 15,35%
Frédéric HOUSSAIS
Frédéric HOUSSAIS (Ballotage) FAIRE VIVRE DOMONT 		655 11,80%
Josette MARTIN
Josette MARTIN (Ballotage) ENGAGÉS POUR DOMONT 		597 10,75%
Participation au scrutin Domont
Taux de participation 54,23%
Taux d'abstention 45,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 5 636

Source : ministère de l’Intérieur

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