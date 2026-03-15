Résultat municipale 2026 à Domont (95330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Domont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Domont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Domont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BOURDIN
Frédéric BOURDIN DOMONT VILLE DYNAMIQUE, FIÈRE DE SON HISTOIRE 		2 191 39,46%
Ingrid FOY
Ingrid FOY UN NOUVEL ÉLAN POUR DOMONT 		1 257 22,64%
David QUENTIN
David QUENTIN DOMONT AVEC VOUS : DÉFENDRE AUJOURD'HUI, DESSINER DEMAIN 		852 15,35%
Frédéric HOUSSAIS
Frédéric HOUSSAIS FAIRE VIVRE DOMONT 		655 11,80%
Josette MARTIN
Josette MARTIN ENGAGÉS POUR DOMONT 		597 10,75%
Participation au scrutin Domont
Taux de participation 54,23%
Taux d'abstention 45,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 5 636

Source : ministère de l’Intérieur

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