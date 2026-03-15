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19:21 - Élections municipales à Domont : un éclairage démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Domont regorge de diversité et d'activités. Avec ses 16 075 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 284 entreprises, Domont est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (80,03%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 1 694 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,58%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 790 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Domont, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le RN à Domont : quel résultat aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Domont en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 20,38% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 37,39% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 18,89% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Domont comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,15% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 30,01% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,36% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Domont avant 2026 En ce jour d'élections municipales 2026 à Domont, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'abstention s'élevait à 76,96 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score très supérieur aux 55,3 % du pays, la pandémie du Covid-19 ayant frappé de plein fouet l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 24,26 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 49,61 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,17 % au premier tour, contre 53,79 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Domont Le rendez-vous des Européennes 2024 à Domont avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (30,15%), suivie par Manon Aubry qui avait récolté 15,95% des suffrages. Romain Eskenazi (Union de la gauche) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Domont quelques semaines plus tard avec 35,45%. David Quentin (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 30,01%. Le second round n'a pas changé grand chose, Romain Eskenazi culminant à 59,64% des voix sur place. L'orientation des électeurs de Domont a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Domont : regard sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Domont une place forte du courant central. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Domont plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 27,57% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 26,35%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en donnant 62,61% pour Emmanuel Macron, contre 37,39% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Domont portaient leur choix sur Dominique Da Silva (Ensemble !) avec 28,49% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,10% des suffrages.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres clés de Domont À Domont, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,85 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 192 240 €, bien en deçà des 4 515 280 € perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Domont est passé à 33,10 % en 2024 (contre 13,63 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Domont s'est chiffrée à environ 998 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 874 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Domont Quelles leçons retenir des résultats des dernières municipales à Domont ? Unique liste en présence, 'Domont ville dynamique, fiere de son histoire' menée par Frédéric Bourdin a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Domont, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette fois, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.