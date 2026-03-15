Résultat municipale 2026 à Dompierre-sur-Besbre (03290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dompierre-sur-Besbre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dompierre-sur-Besbre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dompierre-sur-Besbre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique VOISIN
Véronique VOISIN (18 élus) DOMPIERRE DEMAIN 		771 55,31%
  • Véronique VOISIN
  • Léopold GODART
  • Céline DUPLA
  • Michel ROTAT
  • Virginie MESQUITA
  • Stéphane ROY
  • Stéphanie GUIPIER
  • Patrick GAUTIER
  • Andréa MIGUELEZ
  • Frédéric FRETY
  • Aline LECOURBE
  • Didier JOLY
  • Calista PENELA RIBEIRO
  • Pascal MARTIN
  • Maria LAROUSSE
  • Marc DEGARDIN
  • Marie-Noëlle SAVOLDELLI
  • Hervé FRETY
Michel BRUNNER
Michel BRUNNER (5 élus) DOMPIERRE 2026 : UNIS POUR UN MANDAT CITOYEN 		623 44,69%
  • Michel BRUNNER
  • Pascale NAVETAT FOURNIER
  • Grégory LOTHON
  • Frederique VOLDOIRE
  • José DA SILVA
Participation au scrutin Dompierre-sur-Besbre
Taux de participation 62,58%
Taux d'abstention 37,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 1 475

Source : ministère de l’Intérieur

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