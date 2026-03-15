Résultat municipale 2026 à Dompierre-sur-Besbre (03290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dompierre-sur-Besbre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dompierre-sur-Besbre, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dompierre-sur-Besbre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique VOISIN (18 élus) DOMPIERRE DEMAIN
|771
|55,31%
|
|Michel BRUNNER (5 élus) DOMPIERRE 2026 : UNIS POUR UN MANDAT CITOYEN
|623
|44,69%
|
|Participation au scrutin
|Dompierre-sur-Besbre
|Taux de participation
|62,58%
|Taux d'abstention
|37,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Nombre de votants
|1 475
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Dompierre-sur-Besbre [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Dompierre-sur-Besbre en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Dompierre-sur-Besbre
19:16 - Analyse démographique des élections municipales à Dompierre-sur-Besbre
À Dompierre-sur-Besbre, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec une densité de population de 65 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,98%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (68,95%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1508 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,02%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,44%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Dompierre-sur-Besbre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,19% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.
17:57 - Les électeurs de Dompierre-sur-Besbre conquis par le RN ?
Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Dompierre-sur-Besbre en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,07% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,92% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 19,80% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Dompierre-sur-Besbre comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,69% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 38,42% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 47,67% lors du vote définitif.
16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Dompierre-sur-Besbre ?
Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Dompierre-sur-Besbre sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. L'abstention atteignait 50,48 % pour le premier tour des élections de 2020, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus commençait à frapper le pays. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi stabilisé à 26,49 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 50,86 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,88 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,51 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se positionne in fine comme une zone marquée par l'abstention.
15:59 - Comment a voté Dompierre-sur-Besbre il y a deux ans ?
L'orientation des électeurs de Dompierre-sur-Besbre a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Lors des élections européennes, le podium à Dompierre-sur-Besbre s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,69%), devançant Raphaël Glucksmann (14,46%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,80%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Dompierre-sur-Besbre plébiscitaient ensuite Anne-Marie Thès (Rassemblement National) avec 38,42% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Yannick Monnet (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 52,33% des suffrages exprimés.
14:57 - Pour les élections 2026, Dompierre-sur-Besbre demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir
La physionomie politique de Dompierre-sur-Besbre révèle une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Dompierre-sur-Besbre tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 26,85%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,08%, contre 48,92% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Dompierre-sur-Besbre accordaient leurs suffrages à Yannick Monnet (Nupes) avec 32,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,25% des suffrages.
12:58 - Dompierre-sur-Besbre frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections
Avec la montée des prélèvements locaux à Dompierre-sur-Besbre, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,51 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 38 000 euros environ la même année. Un montant loin des 406 840 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Dompierre-sur-Besbre atteint désormais 35,87 % en 2024 (contre 10,50 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national s'établit à environ 40 % (en augmentation de 1,2 point depuis 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Dompierre-sur-Besbre s'est chiffrée à 883 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 491 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le match des élections municipales à Dompierre-sur-Besbre n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Les résultats des dernières municipales à Dompierre-sur-Besbre ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier scrutin à l'époque, Michel Brunner a décroché la tête du classement en recueillant 753 soutiens (71,10%). Deuxième, Léopold Godart a obtenu 28,89% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Dompierre-sur-Besbre, cet équilibre pose les bases. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Dompierre-sur-Besbre : les horaires des 3 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Dompierre-sur-Besbre. Sachez également que les 3 bureaux de vote de la localité de Dompierre-sur-Besbre fermeront leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. La publication des résultats à Dompierre-sur-Besbre commencera ici dès 20h.
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