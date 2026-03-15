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19:16 - Analyse démographique des élections municipales à Dompierre-sur-Besbre À Dompierre-sur-Besbre, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec une densité de population de 65 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,98%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (68,95%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1508 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,02%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,44%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Dompierre-sur-Besbre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,19% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Les électeurs de Dompierre-sur-Besbre conquis par le RN ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Dompierre-sur-Besbre en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,07% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,92% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 19,80% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Dompierre-sur-Besbre comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,69% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 38,42% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 47,67% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Dompierre-sur-Besbre ? Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Dompierre-sur-Besbre sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. L'abstention atteignait 50,48 % pour le premier tour des élections de 2020, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus commençait à frapper le pays. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi stabilisé à 26,49 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 50,86 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,88 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,51 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se positionne in fine comme une zone marquée par l'abstention.

15:59 - Comment a voté Dompierre-sur-Besbre il y a deux ans ? L'orientation des électeurs de Dompierre-sur-Besbre a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Lors des élections européennes, le podium à Dompierre-sur-Besbre s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,69%), devançant Raphaël Glucksmann (14,46%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,80%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Dompierre-sur-Besbre plébiscitaient ensuite Anne-Marie Thès (Rassemblement National) avec 38,42% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Yannick Monnet (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 52,33% des suffrages exprimés.

14:57 - Pour les élections 2026, Dompierre-sur-Besbre demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir La physionomie politique de Dompierre-sur-Besbre révèle une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Dompierre-sur-Besbre tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 26,85%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,08%, contre 48,92% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Dompierre-sur-Besbre accordaient leurs suffrages à Yannick Monnet (Nupes) avec 32,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,25% des suffrages.

12:58 - Dompierre-sur-Besbre frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Avec la montée des prélèvements locaux à Dompierre-sur-Besbre, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,51 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 38 000 euros environ la même année. Un montant loin des 406 840 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Dompierre-sur-Besbre atteint désormais 35,87 % en 2024 (contre 10,50 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national s'établit à environ 40 % (en augmentation de 1,2 point depuis 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Dompierre-sur-Besbre s'est chiffrée à 883 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 491 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match des élections municipales à Dompierre-sur-Besbre n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les résultats des dernières municipales à Dompierre-sur-Besbre ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier scrutin à l'époque, Michel Brunner a décroché la tête du classement en recueillant 753 soutiens (71,10%). Deuxième, Léopold Godart a obtenu 28,89% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Dompierre-sur-Besbre, cet équilibre pose les bases. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.