Résultat municipale 2026 à Donges (44480) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Donges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Donges, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Donges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LEFEUVRE
Olivier LEFEUVRE (21 élus) DONGES UN NOUVEL ÉLAN 		1 405 43,85%
  • Olivier LEFEUVRE
  • Virginie LETHIEC
  • Norbert DEMÉ
  • Sandrine BOUHIER
  • Alain PABOIS
  • Joséphine DAVID
  • Vincent MIAULT
  • Peggy MORICE
  • Yvonnick PERRIN
  • Julie RUEL
  • Stéphane BOUCHET
  • Céline NAIL
  • Julien PLOTON
  • Cécile OLIVIER
  • Quentin LE MEUR
  • Maëlle LE ROUX
  • Hamid HMIDANI
  • Déborah CAUVIN
  • Lionel MORICLET
  • Annie LANNON
  • Thierry HOUSSAIS
Ghislain BAUDICHAUD
Ghislain BAUDICHAUD (6 élus) Unis pour les Dongeois 		1 299 40,54%
  • Ghislain BAUDICHAUD
  • Linda THEISEN
  • Loïc PARABERE
  • Emeline MOULAÏ
  • François CHENEAU
  • Yveline LECAMP
Gauthier BOUCHET
Gauthier BOUCHET (2 élus) RASSEMBLER DONGES 		500 15,61%
  • Gauthier BOUCHET
  • Patricia APPERT
Participation au scrutin Donges
Taux de participation 57,12%
Taux d'abstention 42,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 3 255

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Donges - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LEFEUVRE
Olivier LEFEUVRE (Ballotage) DONGES UN NOUVEL ÉLAN 		1 271 40,02%
Ghislain BAUDICHAUD
Ghislain BAUDICHAUD (Ballotage) Unis pour les Dongeois 		1 122 35,33%
Gauthier BOUCHET
Gauthier BOUCHET (Ballotage) RASSEMBLER DONGES 		783 24,65%
Participation au scrutin Donges
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 3 239

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