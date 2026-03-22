Résultat municipale 2026 à Donges (44480) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Donges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Donges, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Donges [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier LEFEUVRE (21 élus) DONGES UN NOUVEL ÉLAN
|1 405
|43,85%
|
|Ghislain BAUDICHAUD (6 élus) Unis pour les Dongeois
|1 299
|40,54%
|
|Gauthier BOUCHET (2 élus) RASSEMBLER DONGES
|500
|15,61%
|
|Participation au scrutin
|Donges
|Taux de participation
|57,12%
|Taux d'abstention
|42,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|3 255
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Donges - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier LEFEUVRE (Ballotage) DONGES UN NOUVEL ÉLAN
|1 271
|40,02%
|Ghislain BAUDICHAUD (Ballotage) Unis pour les Dongeois
|1 122
|35,33%
|Gauthier BOUCHET (Ballotage) RASSEMBLER DONGES
|783
|24,65%
|Participation au scrutin
|Donges
|Taux de participation
|56,87%
|Taux d'abstention
|43,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|3 239
Election municipale 2026 à Donges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Donges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Donges.
L'actu des élections municipales 2026 à Donges
18:39 - Comment Donges a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Le panorama politique de Donges a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Donges avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,18% des bulletins. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Gauthier Bouchet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 44,69% au premier tour, devant Matthias Tavel (Union de la gauche) avec 26,04%. Le second round n'a pas changé grand chose, Gauthier Bouchet culminant à 54,60% des voix dans la localité.
15:57 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Donges
Les résultats des précédentes élections municipales à Donges ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour, François Cheneau (Divers centre) a creusé l'écart en recueillant 938 suffrages (41,98%). Juste derrière, Mikaël Delalande (Divers gauche) a capté 19,42% des suffrages. Une troisième force s'est dégagée derrière Jean-Marc Nicollet (Divers droite), avec 19,33% des voix. Une large différence. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec pas moins de 4 listes. François Cheneau l'a finalement emporté avec 970 voix (48,13%), face à Mikaël Delalande rassemblant 19,50% des votants et Alain Chazal avec 16,42% des électeurs. La domination de la liste 'Servir les dongeois' s'est renforcée pour se muer en une victoire retentissante et irréfutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., engrangeant 32 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection de Donges
D'après les candidatures officielles au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la liste de Olivier Lefeuvre (LDVG), la liste menée par Gauthier Bouchet (LRN) et Ghislain Baudichaud (LDVC) sont donc alignés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les isoloirs. Les 5 695 inscrits sur les listes électorales de la ville auront la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Donges.
11:59 - Olivier Lefeuvre, Ghislain Baudichaud et Gauthier Bouchet forment le trio de tête à Donges
Olivier Lefeuvre (Divers gauche) a remporté le premier volet des municipales 2026 à Donges la semaine dernière, avec 40,02 % des voix. À sa suite, Ghislain Baudichaud (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 35,33 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Gauthier Bouchet, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Donges, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 56,87 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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