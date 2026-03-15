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19:20 - Analyse socio-économique de Donnemarie-Dontilly : perspectives électorales Quel portrait faire de Donnemarie-Dontilly, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 329 logements pour 2 726 habitants, la densité de la ville est de 226 habitants/km². Ses 180 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (78,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,78% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,17% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 647,25 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Donnemarie-Dontilly, les préoccupations locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Municipales : vers une montée du RN à Donnemarie-Dontilly ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Donnemarie-Dontilly il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 36,01% des voix lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,24% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 33,02% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 52,24% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 48,59% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 51,67% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 58,24% lors du vote final, actant la victoire pour Julien Limongi.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 44,47 % d'abstention En marge de ces municipales 2026, le score de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Donnemarie-Dontilly. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 44,47 % des inscrits, une abstention modeste, l'épidémie de Covid-19 ayant pesé sur le vote. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 24,41 % dans la ville (participation de 75,59 %). Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 reste instructive. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,64 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 35,61 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,87 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Donnemarie-Dontilly : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Donnemarie-Dontilly. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Donnemarie-Dontilly avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,59% des votes. Julien Limongi (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Donnemarie-Dontilly après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 51,67%. Mathieu Garnier (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 21,97%. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Limongi culminant à 58,24% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Donnemarie-Dontilly lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Donnemarie-Dontilly portaient leur choix sur Aymeric Durox (RN) avec 33,02% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aymeric Durox virant de nouveau en tête avec 52,24% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Donnemarie-Dontilly plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,01% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 18,72%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en donnant 61,24% pour Marine Le Pen, contre 38,76% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Donnemarie-Dontilly comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La commune de Donnemarie-Dontilly a dans l'ensemble maîtrisé sa fiscalité Concernant la pression fiscale à Donnemarie-Dontilly, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à environ 702 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 638 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 35,54 % en 2024 (contre près de 17,54 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 44 500 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 541 300 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 17,17 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Donnemarie-Dontilly S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Donnemarie-Dontilly peut être instructif. À l'issue du premier passage aux urnes, Sandrine Sosinski a décroché la première place avec 61,37% des voix. À ses trousses, Serge Rossiere-Rollin a obtenu 38,62% des votes. Cette victoire au premier tour de Sandrine Sosinski a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Donnemarie-Dontilly, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin de renverser cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.