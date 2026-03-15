Résultat municipale 2026 à Donnemarie-Dontilly (77520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Donnemarie-Dontilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Donnemarie-Dontilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Donnemarie-Dontilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine SOSINSKI
Sandrine SOSINSKI (18 élus) DONNEMARIE-DONTILLY DYNAMIQUE 		714 57,30%
  • Sandrine SOSINSKI
  • Patrick MENEZ
  • Séverine MASSON
  • Charles GODRON
  • Corinne BAR
  • Nicolas GONZALEZ
  • Véronique LARSONNIER
  • Xavier GRENAT
  • Marion FOULON
  • Bruno DESMAY
  • Sophie MOULIN
  • Laurent MASSON
  • Priscillia VÉDÉRINE
  • Loïc BRIMBEUF
  • Odile GUÉMENÉ
  • Patrice BALDUCCI
  • Sabrina CAVARÉ
  • Jean-Luc LELEU
Serge ROSSIÈRE-ROLLIN
Serge ROSSIÈRE-ROLLIN (5 élus) DONNEMARIE-DONTILLY, C'EST VOUS ! 		532 42,70%
  • Serge ROSSIÈRE-ROLLIN
  • Chloé JEUDY-COUVRAND
  • Jacques OGER
  • Carole LEFEBVRE
  • Nicolas ROLLAND
Participation au scrutin Donnemarie-Dontilly
Taux de participation 62,74%
Taux d'abstention 37,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 1 283

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Seine-et-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-et-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Donnemarie-Dontilly