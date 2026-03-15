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19:18 - Donnery aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Donnery peut-elle peser sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 130 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 4,80%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,48%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1675 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,42%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,00%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,68%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Donnery, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le RN avance à Donnery Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale à Donnery il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,92% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 39,14% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 22,06% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Donnery comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,18% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 35,54% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,94% le dimanche suivant.

16:58 - À Donnery, la participation s'annonce forte aux municipales La fuite des électeurs s'élevait à 44,86 % à Donnery pour le premier tour des élections de 2020 (en deçà de la moyenne nationale) alors que le Covid-19 touchait le pays. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 21,50 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 46,61 % en 2022 à seulement 23,27 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 40,19 % (contre 48,51 % en France). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité s'affiche donc résolument comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Donnery sera en conséquence déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Donnery classée à l'extrême droite à l'issue de l'année de la dissolution Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Donnery accordaient leurs suffrages à Richard Ramos (Majorité présidentielle) avec 37,51% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Richard Ramos culminant à 60,06% des votes dans la commune. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Donnery avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,18%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 17,17% des suffrages. La physionomie politique de Donnery a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Donnery : rappel des résultats marquants de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Donnery accordaient leurs suffrages à Richard Ramos (Ensemble !) avec 39,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,37%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Donnery qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 33,89% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 23,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,86% pour Emmanuel Macron, contre 39,14% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Donnery s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Donnery Reflet d'une fiscalité stable depuis 2020 à Donnery, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,22 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 39 680 €. Un produit qui est loin des 573 980 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Donnery a évolué pour se fixer à près de 47,27 % en 2024 (contre 26,89 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Donnery s'est chiffrée à 998 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 987 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Donnery Au Coeur De Notre Action" majoritaire à Donnery En 2020, qui avait remporté le scrutin municipal à Donnery ? Au soir du premier scrutin, Daniel Chaufton a distancé ses rivaux en rassemblant 741 suffrages (68,29%). Juste derrière, Célina Grataroli a capté 344 bulletins valides (31,70%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Donnery, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. La minorité devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de remettre en cause cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.