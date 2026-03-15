Résultat municipale 2026 à Donnery (45450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Donnery a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Donnery, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Donnery [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice BOUCHER
Brice BOUCHER (18 élus) DONNERY NOTRE VILLAGE VOTRE AVENIR 		793 53,76%
  • Brice BOUCHER
  • Carole LAMACQ
  • Patrick GAUDUCHEAU
  • Valérie JOUANNIN
  • Denis TOULOUSE
  • Dominique QUETARD
  • Jean-Michel LECOINTE
  • Nathalie LEPISSIER
  • Max BUZAT
  • Delphine BOYER
  • Jean-Philippe RICHARD
  • Elodie COCU
  • Pierre-Yves BOUCHAUD
  • Maryse PIVA
  • Florian AECK
  • Caroline GIRARD
  • Grégory SALLES
  • Patricia DUCLOS
Jennifer VARQUET
Jennifer VARQUET (5 élus) CAP SUR DONNERY 2026 		682 46,24%
  • Jennifer VARQUET
  • Dominique VILLARET
  • Bérengère HEUZÉ
  • Jean-Marc BELEAU
  • Suu FÈVRE
Participation au scrutin Donnery
Taux de participation 65,73%
Taux d'abstention 34,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 504

Source : ministère de l’Intérieur

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